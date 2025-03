Legado de Indian Wells: dos top 10 con futuro sólido

La temporada de tenis superó su primer evento categoría 1000 compartido entre hombres y mujeres. Hablamos de Indian Wells, llamado BNP Paribas Open por razones de patrocinio, que concluyó este fin de semana con Jack Draper y Mirra Andreeva como campeones.

La rama femenil, el WTA Tour, ya había tenido dos eventos 1000 en lo que va del año (Doha y Dubái). Su tercero coincidió con el primero en la temporada varonil, el ATP Tour, dentro de las canchas de Coachella Valley, Estados Unidos.

Los triunfos de Draper y Andreeva tienen algo en común: abren el panorama a un par de tenistas sólidos que ya son parte del top 10 de sus respectivos rankings mundiales.

Draper se une a Murray

“Ganar aquí es una sensación increíble. He visto este torneo desde que era pequeño, veía a grandes campeones jugar en esta pista,así que ser capaz de proclamarme campeón aquí lo es todo para mí”, comentó Draper, que superó a Holger Rune en la final por 6-2, 6-2.

El británico apareció esta semana, gracias al impulso de ser campeón en Indian Wells, como número 7 del ranking mundial de ATP.

Tiene 23 años y ahora es el segundo tenista británico más joven en alcanzar el top 10 del mundo, únicamente detrás de Andy Murray, que lo consiguió a los 19 (en la temporada 2007).

“Es un gran momento para mí, desde luego. Ser parte del top 10 y ganar mi primer título Masters me da muchísima confianza en mí mismo”, subrayó Draper, que dejó en el camino a Carlos Alcaraz en semifinales, Ben Shelton en cuartos de final, Taylor Fritz en octavos, Jenson Brooksby en segunda ronda, Joao Fonseca en primera y, por supuesto, Holger Rune en la final.

Alcaraz era bicampeón consecutivo del torneo, Fritz era el tercer mejor sembrado de esta edición y Fonseca venía con el impulso de ganar el Abierto de Buenos Aires hace unas semanas, además de iniciar el año como monarca de las ATP Nextgen Finals.

Todos sucumbieron a la potencia de Jack Draper, que antes de Indian Wells 2025 sólo había ganado dos títulos de singles en el ATP Tour: el Abierto 250 de Stuttgart y el Abierto 500 de Viena, ambos en 2024.

“Llevo años de trabajo. Pasar a formar parte de los jugadores a los que veía ganar este torneo es algo que he intentado saborear, he tratado de mantenerme ahí y disfrutar de las emociones, algo que quizás no pude lograr cuando gané mi primer título. Cuando me arrodillé tras ganar, intenté mirar a mi alrededor y saborearlo todo, porque es algo por lo que he trabajado tanto”.

Jack Draper es apenas el segundo británico en ganar la rama individual varonil de Indian Wells, torneo nacido en 1974. El otro había sido Cameron Norrie en 2021.

Después del título, Draper escaló siete puestos en el ranking mundial y ahora está por encima de Daniil Medvedev (8), Andrey Rublev (9) y Stefanos Tsitsipas (10) en el top 10. Por otra parte, es tercero en el ranking hacia las ATP Finals 2025, únicamente detrás de Jannik Sinner y Alexander Zverev.

Pese a todo esto, Draper no pierde el piso de su futuro: “No estoy pensando en resultados a nivel ranking ni eventos. Logré muchas cosas el año pasado y en ningún caso se debió a establecerme objetivos. Es importante creer en que puedes hacer algo, pero si no trabajas, te sacrificas ni eres consistente, no vas a llegar a nada”.

Andreeva refrenda top 10

La rama femenil tuvo en Mirra Andreeva a una campeona histórica. Hace unas semanas conquistó el WTA 1000 de Dubái y ahora, al sumar Indian Wells, se convirtió en la jugadora más joven desde 1997 en ganar dos torneos de esta categoría de manera consecutiva.

“Ahora estoy segura de que puedo ganar partidos realmente importantes contra grandes jugadoras. Antes salía a la pista e intentaba ganar el mayor número de juegos posible, porque no tenía nada que perder. Ahora, cuando me enfrento a las mejores, siento que puedo ganarles”, reflexionó Andreeva después de dos trofeos de alto prestigio.

La tenista rusa cumplirá 18 años este 29 de abril y lo hará con tres títulos en su currículum, ya que antes de Dubái e Indian Wells ganó el Abierto 250 de Rumania en 2024. También fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París junto a Diana Schnaider en dobles femeniles.

Andreeva venció a la líder del ranking mundial actual de la WTA, Aryna Sabalenka, por 2-6, 6-4, 6-3 para quedarse con el trofeo de Indian Wells.

Pero antes eliminó a la sublíder, Iga Swiatek, por 7-6, 1-6, 6-3, en semifinales. Sus anteriores victorias fueron en sets corridos: contra Elina Svitolina en cuartos de final, Elena Rybakina en octavos, Clara Tauson en segunda ronda y Varvara Grachova en primera.

Si bien Mirra Andreeva debutó en el top 10 femenil después de ser campeona en Dubái, mejoró su posición después de ganar Indian Wells. Esta semana apareció como la sexta mejor tenista del mundo y tercera en el ranking para las WTA Finals 2025.

“Recuerdo que LeBron James dio una vez una entrevista y me gusta ver sus videos para motivarme antes de los partidos. Decía que cuando no te sientes al 100% físicamente puedes elegir estar al 100% mentalmente y eso es lo que nos hace campeones. Lo estoy intentando y ha funcionado”.

Jack Draper y Mirra Andreeva buscarán extender su momento dorado de manera inmediata, ya que esta semana inicia el Miami Open, otro torneo de categoría 1000 que comparten ATP y WTA.