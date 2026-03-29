Kimi Antonelli refresca la rivalidad en F1

Antonelli refresca la rivalidad en la Formula 1. En el Gran Premio de Japón suma un total de 72 puntos, lo que significa que lidera el Campeonato de Pilotos con nueve puntos de ventaja sobre George Russell y se convierte en el piloto más joven en encabezar la clasificación. Si bien faltan cinco semanas para la cuarta ronda en Miami, Kimmi mantiene el impulso al llegar al receso de abril.

El Jefe de la escudería, Toto Wolff habló sobre la carrera en Suzuka “Fue un comienzo desastroso; estos chicos aprenden en las autoescuelas con coches automáticos, así que tenemos que enseñarles cómo soltar el embrague: despacio, con suavidad y sin prisas”.

Antonelli ahora lleva ventaja sobre su compañero Russell, aunque dentro del equipo no lo miran como una competencia interna.

“En la lucha por la pole position, la diferencia entre ambos fue mínima. Kimi seguía marcando tiempos perfectos, así que eso hizo la diferencia, pero supongo que [Russell] tenía un coche que no era perfecto”.

Desde que Antonelli se unió al Programa Junior de Mercedes en 2018, Wolff reconoció que el tiempo ha pasado volando.

“Te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y de lo rápido que envejecemos, porque cuando era niño parecía que fue hace años. Cuando vino a la oficina, conoció al director técnico James Allison, quien pensó que era un niño que había perdido a uno de sus padres y buscaba a alguien. Es increíble: ayer tenía 14 años, hoy tiene 19, ha ganado dos carreras seguidas en la Fórmula 1, y estamos muy contentos con su desarrollo”.

Al no celebrarse las carreras de Bahréin y Arabia Saudí en abril, hay un lapso de tiempo hasta la próxima carrera en Miami, donde los equipos planean introducir mejoras significativas para la prueba estadounidense. Antonelli declaró que se centraría en mejorar sus salidas, que hasta ahora han sido inferiores a las de los rivales de Mercedes a lo largo de 2026.