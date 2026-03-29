Estados Unidos destrona a México en Baseball Champions League

Diablos Rojos del México no pudo mantenerse en el trono de la Baseball Champions League (BCL) Americas. Cedió la corona a Kane County Cougars luego de perder la final 2026 por 3-7.

Aunque el torneo se celebró por segunda ocasión consecutiva en la Ciudad de México, fue la novena de Estados Unidos la que se quedó con el título ante 4,994 asistentes a la final este 29 de marzo, en el estadio Alfredo Harp Helú.

Los Cougars abrieron el marcador desde la primera entrada, gracias a un jonrón de Dillon Thomas. Los Diablos respondieron hasta la quinta por la misma vía, autoría de Bryan González.

Pero todo se desequilibró en el sexto inning, cuando los estadounidenses firmaron seis carreras por conducto de Armando Upshaw, Josh Rehwaldt, Todd Lott, Thomas Dillon y Josh Allen, además de un vuelacercas de Claudio Finol.

El México intentó responder en la séptima y octava entrada, gracias a otra carrera de Bryan González y una más de Francisco Mejía. Sin embargo, la ofensiva estadounidense había sentenciado el partido con el rally del sexto episodio.

El resultado de la final no fue casualidad. Los Cougars tuvieron un torneo perfecto con cinco victorias, agregando las cuatro de round-robin.

En esa etapa inicial, también habían vencido a Diablos Rojos por 14-7. Fue en el día inaugural del torneo, el 24 de marzo ante 2,206 espectadores.

Luego derrotaron 16-10 a CTBC Brothers de Taiwán, 9-0 a Cocodrilos de Matanzas de Cuba y 9-7 a Dantos de Managua de Nicaragua. Eso les permitió llegar a la final como el equipo mejor sembrado, es decir, con una simbólica ventaja de local.

Los Diablos Rojos del México, por su parte, iniciaron y terminaron con derrota ante Kane County Cougars, pero aseguraron el pase a la final tras reponerse con triunfos por 10-6 sobre Dantos de Managua, 12-4 sobre CTBC Brothers y un sorprendente 36-13 sobre Cocodrilos de Matanzas.

La BCL Americas 2026 estaba presupuestada para seis participantes, pero Venezuela se bajó de último minuto, luego de la victoria de su selección en el Clásico Mundial (WBC).

Es por ello que el formato no pudo ser igual a 2025, en el que los seis equipos se dividieron en dos grupos y hubo semifinales y final. Ahora todos compitieron en un round-robin y los mejores ubicados avanzaron a la pelea por el título.

El Jugador Más Valioso (MVP) de la edición 2026 fue Josh Allen, del equipo campeón, reemplazando a Robinson Canó, quien ganó esa condecoración en 2025 con Diablos.

La BCL Americas tuvo una edición piloto en 2023. Se disputó en el estadio Kukulcán de Mérida, Yucatán, y Estados Unidos también fue campeón con los Fargo-Moorhead Redhawks, quienes vencieron en la final (8-0) a Caimanes de Barranquilla de Colombia.

Esa edición contó con sólo cuatro equipos, añadiendo a Leones de Yucatán por México y a Alazanes de Granma por Cuba.

Sin embargo, la organización a cargo de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) reconoce como primera edición oficial la de 2025 en la Ciudad de México.

De acuerdo con los organizadores, México terminó contrato como sede de la BCL Americas en 2026, por lo que en próximos meses habrá un proceso de análisis para que la sede cambie a otro país en 2027. La idea es que el torneo se consolide de manera anual y, al menos, con seis participantes.

Este año también debutará la BCL Europa, entre mayo y septiembre, mientras que los directivos estiman que la BCL Asia pueda surgir entre 2027 y 2028.