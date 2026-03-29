Otro récord de Jannik Sinner: Sunshine Double con sets perfectos

A partir de ahora, Jannik Sinner es el octavo tenista masculino en conquistar los títulos individuales de Indian Wells y Miami en una misma temporada.

Lo confirmó tras derrotar 6-4, 6-4 a Jiri Lehecka en la final del Miami Open 2026. Días antes, había superado a Daniil Medvedev 7-6, 7-6 en la de Indian Wells.

Siete hombres se habían apropiado del famoso Sunshine Double antes de la edición 2026: Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016).

Pero ninguno lo había conseguido sin perder un solo set. Esa es la nueva marca acuñada por Sinner en las recientes cuatro semanas.

Al ser sublíder del ranking mundial, el italiano exentó las primeras rondas tanto en Indian Wells como en Miami. Tuvo que conseguir seis victorias en cada uno de esos torneos para quedarse con el título, por lo que acumuló 12 sets invictos.

En Indian Wells venció a Dalibor Svrcina 6-1, 6-1; a Denis Shapovalov 6-3, 6-2; a Joao Fonseca 7-6, 7-6; a Learner Tien 6-1, 6-2; a Alexander Zverev 6-2, 6-4; y a Daniil Medvedev 7-6, 7-6. El brasileño Fonseca y el ruso Medvedev fueron los que opusieron mayor resistencia.

En Miami se impuso a Damir Dzumhur 6-3, 6-3; a Corentin Moutet 6-1, 6-4; a Alex Michelsen 7-5, 7-6; a Frances Tiafoe 6-2, 6-2; a Alexander Zverev 6-3, 7-6; y a Jiri Lehecka 6-4, 6-4. Aquí, el más resistente fue el estadounidense Michelsen.

“El mayor mérito de Sinner no es completar por primera vez el ‘Doblete del Sol’. Como si eso fuera poco, el italiano se las arregló para conquistar ambos torneos de este año sin ceder sets, algo que nadie en la historia de los ATP Masters 1000 había logrado”, escribió el sitio oficial de ATP.

Jiri Lehecka llegó con cierta potencia a la final de Miami, pues no había sufrido quiebres en todo su andar en dicho torneo.

Pero se topó con la potencia de Sinner, que llegó a 26 títulos en su carrera y seis de manera consecutiva desde septiembre de 2025.

La última final perdida por el italiano fue el US Open de la temporada pasada, cayendo en cuatro sets ante Carlos Alcaraz.

Justamente el español es el único que está por encima del italiano en el ranking mundial, pero eso podría cambiar en la temporada de arcilla, que iniciará en un par de semanas con el Masters 1000 de Montecarlo.

Y es que gracias a sus títulos en Indian Wells y Miami, Sinner está ahora a 1,190 puntos de Alcaraz. El italiano no tiene unidades por defender en Montecarlo, mientras que el español fue campeón, por lo que el título del primero, conjugado con una temprana eliminación del segundo, haría que la cima del ranking cambie de dueño.

Por ahora, Sinner puede celebrar dos cosas: el récord de más sets ganados consecutivamente en Masters 1000 (34) y haberse unido al grupo de los ganadores del Sunshine Double, que también consiguió en esta edición Aryna Sabalenka en la rama femenil.

Italia también triunfó en dobles

La bandera de Italia se colocó en lo más alto del podio del Miami Open no sólo en singles, sino también en dobles, con la victoria de Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Vencieron en dos sets (6-4, 6-2) al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten para quedarse con su primer título en un torneo Masters 1000, a pesar de que ya habían ganado ocho jugando como equipo en el ATP Tour.

“Es un título que llevábamos persiguiendo durante mucho tiempo. Jugamos una primera ronda complicada, salvando dos puntos de partido, pero creo que fuimos jugando mejor en cada partido. Hoy salimos a pista con confianza, jugamos un tenis agresivo y estamos muy contentos con el resultado”, reflexionó Bolelli.

“Nos conocemos muy bien. Mantuvimos una mentalidad agresiva y creo que eso dio sus frutos. Cuando Simone empezó conmigo me dijo: ‘Tenemos que ganar un Masters 1000, es el único título que me queda’. Y lo conseguimos, así que estoy muy orgulloso”, agregó Vavassori.

Italia acaparó tres de las cuatro finales del Miami Open en 2026. Además de los títulos de Jannik Sinner, Simone Bolelli y Andrea Vavassori en la rama varonil, Sara Errani y Jasmine Paolini compitieron en dobles femenil, aunque perdieron ante Katerina Siniakova y Taylor Townsend.