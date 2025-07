Keylor Navas rechazó Arabia Saudita por fichar con Pumas

Pumas presentó oficialmente a Keylor Navas este 24 de julio, después de varios días de viajes desde Centro y Sudamérica, finalizando su relación con Newell’s Old Boys y obteniendo su visa de trabajo en el consulado mexicano en Guatemala.

“Hoy es un día muy especial para el Club Universidad, un evento muy significativo. Bienvenido, Keylor, a la Liga MX y a este país, donde te sumas a un club que tiene historia, valores y que representa a una de las instituciones educativas más prestigiadas del mundo”, mencionó Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas.

Será el octavo equipo en la carrera del portero costarricense, luego de su paso por Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid, París Saint-Germain (PSG), Nottingham Forest y Newell’s Old Boys. Llega con 29 títulos, destacando tres de Champions League y cuatro de Mundial de Clubes.

Con 38 años y un largo recorrido internacional, que incluye las participaciones en los Mundiales 2014, 2018 y 2022, se dijo ilusionado de debutar en la Liga MX.

“Todos los que venimos y tenemos experiencia de haber jugado en grandes equipos en Europa hacemos que la liga pueda crecer. Eso nos ilusiona y dan muchas ganas de iniciar cada partido, sabiendo que el futbol va creciendo poco a poco”.

Después de posar ante las cámaras con el jersey número 1, destacó que no tuvo dificultades para elegir a México como su próximo destino. Enlistó motivos profesionales y personales.

“La verdad fue algo sencillo. Una vez que hablé con Eduardo (Saracho, director deportivo de Pumas), supe del cariño y la ilusión de este equipo, me transmitieron esas ganas de poder pertenecer a este club. Es un grande de México y creo que cualquier jugador al que se le presente esta oportunidad debería de aprovecharla. Hoy es una realidad y estoy muy contento”.

Por otra parte, el ex compañero de Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Lionel Messi (PSG) reveló que recibió ofertas para continuar su carrera en Medio Oriente, una región que se ha caracterizado por fichar a veteranos que brillaron en Europa.

“El futbol de Arabia Saudita también está creciendo mucho. Tuvimos ofertas para jugar allá, pero tomamos la decisión de estar en Pumas porque era lo que queríamos. Estoy muy agradecido por todos los equipos que se acercaron, pero creo que muchas veces le pedimos mucho a Dios, mi esposa y yo, para que las cosas nos dieran tranquilidad”.

En este punto, Keylor Navas profundizó que se siente satisfecho de estar más cerca de su país y, consecuentemente, de sus familiares.

“Hoy nos sentimos en paz, muy felices de representar a esta gran institución y saber que podemos estar cerca de nuestra familia, llevamos muchísimos años lejos y eso nos motiva muchísimo”.

Y es que se mudó a España en 2010 y 15 años después regresó al continente americano pero a una distancia considerable de Costa Rica, cuando fue fichado por Newell’s Old Boys para disputar el primer semestre de este 2025.

Elegido como el mejor portero de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) en 2023, también admitió que Sergio Ramos y Miguel Herrera jugaron un rol importante en la decisión de venir a México.

“Tuve conversaciones con Sergio y me contó de la experiencia que ha tenido en el futbol mexicano. Hemos visto jugadores que tienen gran nivel, entonces, el nivel de la liga está creciendo muchísimo. Es competitiva, la infraestructura es bastante buena y lo escogimos porque creemos que es un club donde podemos pelear títulos y estar comprometidos con jugadores para que el desarrollo vaya creciendo”.

Sobre el ‘Piojo’ Herrera, que actualmente es el seleccionador de Costa Rica, señaló: “Hablé con él. Conoce muy bien lo que es la liga y el club, me dijo que sin ninguna duda iba a un club grande, me contó un montón de cosas más, me aconsejó y tener a alguien que conoce bien el medio ayuda”.

Hasta las 16:30 horas del jueves, Keylor Navas aún no aparece registrado en el sitio oficial de la Liga MX. Pumas está en último lugar de la tabla con dos derrotas en el arranque del Apertura 2025 y este viernes disputará la Jornada 3 como visitante contra Querétaro.

El director deportivo, Eduardo Saracho, no aseguró que Navas esté disponible para dicho partido, pero que confía en que “se active el tema del registro”. El costarricense, por su parte, ya entrenó bajo las órdenes de Efraín Juárez desde el miércoles.

Saracho tampoco confirmó que la transacción fue por 2 millones de dólares, como publicó Newell’s Old Boys en sus redes sociales. Sin embargo, no dio a conocer la cifra oficial.

“Club Universidad sabe que tiene que existir un tema de confidencialidad, pero lo que puedo transmitir es que Keylor y el club hicieron un esfuerzo tremendo. Hay cifras que trascienden y tienen otro tipo de fin, pero estamos muy contentos de tener a un portero de clase mundial que hizo todo el esfuerzo por venir. En una red social no son cifras oficiales, pero estamos contentos con que todas las partes se hayan esforzado”.

Keylor Navas es el cuarto fichaje de Pumas en la ventana de transferencias del Apertura 2025. Se suma al galés Aaron Ramsey, el colombiano Álvaro Angulo y el ecuatoriano Pedro Vite.