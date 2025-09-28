La experiencia aporta a la maestría. La mexicana Kenia Lechuga ganó bronce en el Mundial de Remo en Shanghái, China, a sus 31 años y con el expertise de hacer representado a nuestro país en los Olímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

“Estoy muy contenta de esta tremenda temporada. Este año vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte”, escribió la deportista en su cuenta de Instagram

Kenia cronometró 7:32.23 minutos para subir al podio en tercer peldaño. Lideró con ritmo los primeros 1000 metros de la prueba, pero en la segunda mitad de la competencia fue alcanzada por sus rivales. La estadounidense Michelle Sechser obtuvo el primer lugar con 7:30.14 minutos y la china Pan Dandan cerró en la segunda posición con 7:30.45 minutos.

Para acceder a la final, la remera concluyó en el segundo lugar de una semifinal que tuvo que definirse en fotofinish. La mexicana cerró con un sprint que la colocó a cuatro centésimas del liderato.

Kenia confirma que el 2025 es una de sus mejores temporadas. En junio, logró dos medallas de oro en copas del mundo, una en Vasese, Italia, y la otra en Lucerna, Suiza. A principios de este mes, Lechuga realizó un campamento de altura en Shanghái, donde pulió los detalles antes de su participación en el Mundial.

La regia se tomará algunos días de descanso antes de volver a los entrenamientos.

En tanto, Alexis López también participó en el Mundial, pero concluyó en la quinta posición en la semifinal 2, lo que no le dio derecho a la final.

La cita mundialista reunió a más de 900 atletas de 56 países, que compitieron en 23 clases de botes, entre pruebas olímpicas, de peso ligero y justas internacionales. La delegación mexicana asistió con un total de 7 atletas.