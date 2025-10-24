Jefe de Red Bull promete poner fin a "tonterías" tras recibir multa en GP de Austin

El director de la escudería Red Bull, Laurent Mekies, dijo el viernes que su equipo pondrá fin a las "tonterías" que le valieron en Austin (Estados Unidos) una multa de 50,000 euros el fin de semana pasado, cuando uno de los miembros removió una cinta de referencia para McLaren en la parrilla de salida.

Mekies, quien asumió el mando de Red Bull tras la destitución de Christian Horner en julio, afirmó que su equipo se había excedido al manipular la cinta que indicaba la posición del piloto Lando Norris en la parrilla.

Un miembro del equipo Red Bull entró en la zona y tras el inicio de la vuelta de formación en el Gran Premio de Estados Unidos intentó arrancar la cinta del muro de boxes.

"Creo que se han estado dando algunas tonterías entre los equipos durante algunas carreras y probablemente se les fue de las manos", declaró Mekies a Sky Sports F1.

"De ahora en adelante, tendrán más control".

Norris, que terminó la carrera segundo, por detrás del tetracampeón mundial Max Verstappen, dijo que el incidente le pareció "divertido".

"Bien por ellos, pero no importó", señaló. "La pusimos por si acaso, así que fue aún más gracioso porque los penalizaron y ni siquiera la necesité".

La astucia para obtener ventaja por cualquier medio ha sido común en la Fórmula 1 durante muchos años, pero rara vez se descubre y se castiga.