Javier Aguirre: “Ante la goleada intentaré reanimarlos”

Javier Aguirre lleva un año y dos meses desde que retomó el timón de la Selección Mexicana y el camino ha sido volátil. En la goleada del 11 de octubre ante Colombia, el efecto Aguirre mostró sus errores.

"A la gente le puedo decir que lo siento profundamente, que no me gusté a mí mismo, que no me gustó el resultado, pero estamos en el camino correcto (…) Duele mucho porque es un marcador abultado y es una lección, pero insisto, intentaré reanimarlos, reforzar lo positivo y hacer un mejor papel en Guadalajara, en casa contra Ecuador. Un resultado tan abultado lastima tanto que es importante, en el ánimo de ustedes (prensa), de la gente, de todos nosotros que pensamos que vamos por buen camino, esto da la sensación de que vamos un pasito para atrás, pero insisto, en el análisis frío a reforzar lo bueno, hay cosas buenas, hay jugadores que me llamaron la atención para bien, como algún otro que quedó a deber, empezando por el entrenador", expresó.

México no ha podido ganar desde el pasado 6 de julio que se coronó campeón en la Copa Oro ante EU (2-1).

Este martes en el estadio Akron el rival está mejor rankeado en la clasificación de CONMEBOL al Mundial. Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay ocupan los cuatro primeros lugares.

¿Qué falló?

"Del funcionamiento con la pelota podemos rescatar cosas, todo lo que comente después del 4-0 puede sonar a excusa y aceptó mi responsabilidad. Los cuatro goles, sobre todo por la forma en que analizamos y entrenamos son evitables, nos falta un poquito saber competir mejor, el aprendizaje de hoy es eso, no se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego, en algunos eventos, no quiero puntualizar ni señalar, el principal culpable soy yo, el responsable máximo”

Aguirre aceptó que el equipo no demostró gallardía.

“No podemos dejar de competir para que al menos sea 'perdieron, pero caramba, cómo meten, cómo corren, cómo luchan', y a veces a lo largo de los 90 minutos hubo lapsos de jugadores que no estuvieron a la altura en el nivel competitivo, insisto, podemos analizar el partido, ver la posesión, tiros a puerta, posibilidades, salida con la pelota, ocupación de campo y no entenderías que fue un 4-0 tan contundente, lo único que vale el resultado, es abrumador y no hay manera de justificarlo".

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SELECCIÓN MEXICANA

México 0-0 Japón (6 septiembre)

México 2-2 Corea del Sur (9 de septiembre)

México 0-4 Colombia (11 octubre)

Próximos:

México vs Uruguay (15 noviembre)

México vs Paraguay (18 noviembre)

Próximo partido de México

AMISTOSO:

México vs Ecuador

Martes 14 de octubre

20:30 hrs.

Estadio Akron, GDL

Transmisión: TUDN y TV Azteca

ALINEACIÓN OCUPADA EN EL MÉXICO VS COLOMBIA:

Luis Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Diego Lainez, Santiago Gimenez y Alexis Vega.

Balance General de Javier Aguirre en su nueva etapa con la Selección Mexicana (TRANSFERMARKT)

18 encuentros

11 victorias

2 empates

3 derrotas

