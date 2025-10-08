Javier Aguirre administrará minutos de Gilberto Mora

Gilberto Mora puede funcionar tanto en selecciones juveniles como en la Mayor, pero eso no será posible, porque el entrenador Javier Aguirre aclaró que su proceso de desarrollo debe respetar sus etapas.

“Se cuestiona por qué va a la Sub- 20 y no a la Mayor, lo decidimos entre Andrés, Duilio y yo. Creemos que en su día era el siguiente escalón deportivo, lo más fácil para mí era ‘échamelo y lo tengo en los amistosos, lo voy llevando de la mano’, pero ese Mundial con chavos de su edad, con un ambiente distinto le vendrá bien para entenderse con los chavos".

La Selección Sub 20 está por jugar los cuartos de final del Mundial de la categoría, al mismo tiempo que el equipo de Aguirre tiene su convocatoria lista para el partido amistoso contra Colombia.

A siete meses de que inicie el Mundial 2026, Aguirre ha encontrado jugadores base, mientras que para los partidos ante Colombia y Ecuador hizo nuevos llamamientos como el del portero Carlos Acevedo, el regreso de Kevin Álvarez que busca quedarse en la lateral derecha tras la baja por lesión de Rodrigo Huescas.

De los convocados con mayor regularidad están: Luis Malagón, Edson Álvarez, César Montes, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Alexis Vega.

El DT ha dirigido 17 partidos en su actual tercera etapa, y ahora puede recordar cómo en las primeras dos gestionó las carreras de Carlos Vela y Giovani Dos Santos. Las dos primeras etapas del entrenador fueron en 2001 a 2002 y de 2009 a 2010 (donde dirigió en los Mundiales de 2002 y 2010) .

“Me acuerdo de Vela y Giovani no jugaban y me cuestionaban porque los traía, pero un entrenamiento allá en la adversidad, te sirve más que estar en casa apapachado”.