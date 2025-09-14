Iva Jovic rejuvenece olimpo del WTA en Guadalajara Open

El año de la WTA 2025 quiere dejar clara una lección: los 17 años son hoy, la promesa del nivel competitivo del Tour. Iva Jovic se convirtió en la campeona del GDL Open y en la tenista más joven en ganar un título este año.

La estadounidense con 17 años y 283 días venció en la final a la colombiana Emiliana Arango por 6-4 y 6-1 y se convirtió en la tenista campeona más joven de la temporada, distinción que pertenecía a Mirra Andreeva, quien ganó apenas en febrero pasado en Dubai con 17 años y 299 días. Iva es además la séptima campeona no sembrada en un torneo de categoría WTA 500 esta temporada. Jovic irrumpirá en el top 50 luego de su participación en Guadalajara, siendo también la más joven de la clasificación.

“Todos ustedes hicieron que esto sucediera, generando una energía increíble. No es fácil empezar un tour cuando eres joven, pero personas como Emiliana lo hacen más fácil, que siempre tienen una sonrisa y te hacen sentir mejor”

Arango perdió su segunda final en un WTA 500, luego de ocurrir en el Merida Open. La colombiana no mostró la intensidad de los otros partidos y constantemente se tocaba la zona abdominal y se colocaba en cuclillas, como si tuviera alguna molestia. Jovic hacía lo suyo, y fue la primera que rompió el saque, mientras que Emiliana tenía el apoyo de gran parte del público pero no pudo revertir la potencia de la estadounidense. Luego de los tres primeros juegos, Emiliana finalmente recibió atención médica.

Jovic ganó los siguientes cuatro games, poniendo un broche de oro de 1:35 horas de juego. “Les quiero dar gracias a todos que me hicieron porra y me alentaron todo el tiempo, toda la semana, de todo corazón, lo aprecio. En México me siento en casa y es muy lindo venir a jugar aquí”, dijo Emiliana, quien al momento de agradecer también a su entrenador, Felipe Mantilla, no pudo evitar las lágrimas.

Por llegar a la final Arango ganó 101,000 dólares y 325 puntos. Además a partir de mañana se convertirá en la raqueta número 1 de Colombia en el ranking WTA. Jovic se embolsará 164,000 dólares y 500 puntos.

