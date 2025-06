Isaac del Toro: lecciones de la Maglia del Giro de Italia

Cuando Isaac del Toro perdió la maglia rosa en la etapa 20, es decir, un día antes de finalizar el Giro de Italia, definió el significado del subcampeonato: "La verdad no lo es (un triunfo). Creo que eso es algo que los mexicanos tenemos que entender. No ganamos, fuimos los primeros en perder y no pasa nada. Es muy bonito y es increíble estar así de cerca, pero no ganamos. A mí la verdad me llena de felicidad y de orgullo representar al país”.

Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike) se apoderó del liderato y desplazó al ciclista mexicano al segundo sitio, donde se puso la maglia blanca, que distingue al mejor corredor sub-25 de la competencia.

"Pero obviamente hay que celebrarlo cuando se gana y hoy estamos haciendo una gran carrera y desgraciadamente perdimos en el ciclismo. No pasa nada, vamos a volver más fuertes", subrayó el mexicano de 21 años.

Conforme avanzaba la competencia, Isaac conseguía récords que revelaban un nuevo rostro estelar en el ciclismo mundial y en México, apuntaba hacia la efectividad del proceso de desarrollo que lo preparó. Las lecciones de lo vivido con Isaac escalan de ida y vuelta de lo internacional a lo nacional.

“Cada que un mexicano brilla internacionalmente, abre una ventana al mundo. En el caso del ciclismo, el impacto es más valioso porque es un deporte que no suele contar con el apoyo o visibilidad necesaria en México. El resultado de Isaac no solo visibiliza el talento que hay, también obliga a mirar con más seriedad la estructura detrás, enfocada en detectar, desarrollar y posicionar a México en la élite del ciclismo internacional. El ciclismo mexicano gana respeto y atención. Ahora cuando se hable de ciclismo se hablara de México. La clave está en la continuidad del proyecto. No hay magia: hay estructura, detección de talento, desarrollo, competencia internacional y confianza en procesos de largo plazo. México necesita más programas como el A.R. Monex que formen ciclistas desde jóvenes, se les apoye y los expongan al alto rendimiento desde temprano. También necesitamos sumar más aliados, empresarios y líderes que crean en el poder transformador del deporte”, explicó a El Economista, Jesús Amarillas, Director de Comunicación del A.R. Monex.

El proyecto que desarrolló Isaac desde los 15 años se llama A.R. Monex Pro Cycling Team. El proceso duró cuatro años hasta que ganó el Tour de l’Avenir 2023. Alejandro Rodríguez Director General del programa dijo a este diario que el carácter de Isaac durante los entrenamientos parecía siempre inagotable, jugando “caballitos” con la bicicleta después de una larga rodada. En el periodo que Isaac lideró la competencia, desde la etapa 9, los mensajes desde la cuenta de A.R Monex apuntaron hacia la importancia del método detrás de un ciclista.

“El resultado no debe ser un punto final, sino el inicio de una nueva era. Tenemos la gran oportunidad de convertir al ciclismo en un deporte competitivo para México a nivel global. Pero eso solo sucederá si no lo institucionalizamos, si generamos inversión sostenida y apoyo gubernamental con programas que inviten y permitan a más empresas a seguir siendo parte de la creación. México tiene todo para hacer que el caso de Isaac no sea una excepción, sino la primera historia de muchas más”, amplió el Director de Comunicación de A.R. MONEX.

Isaac mostró que la novatez no es similar a la falta de potencial competitivo. En su primera temporada con el UAE Team Emirates ganó en marzo pasado la carrera Milán-Turín, la más añeja de Italia y del mundo. Mientras que, en el Giro de Italia se volvió el ciclista más joven en subir al podio en 85 años. La referencia constante sobre él es “el primer en mexicano en lograr algo”.

“Isaac fue una lección de humildad. En todo momento reconociendo y agradeciendo a su equipo y a sus compañeros. Inconformismo, porque aún consciente de su hazaña y de ser el mejor joven de la carrera declaró que el segundo lugar era el primer perdedor.

Templanz, consolando a sus familiares al finalizar la etapa del sábado”, dijo a este diario, Bernardo de la Garza, Jefe de misión de la delegación mexicana en París 2024 y miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano.

Entre otros estereotipos que desafió Isaac en su primera oportunidad de élite es haber sido elegido por Álex Carera, CEO de A&J Allsports, que tiene en su cartera la representación de Tadej Pogacar.

“Como anécdota: tras el primer entrenamiento que Isaac realizó con UAE a finales de 2023, Tadej ya me envió un mensaje: ‘Es un ciclista increíble’”, dijo el agente hace menos de un año.

