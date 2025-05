Isaac del Toro arrancó desde Ensenada hasta Roma

A los 15 años, Isaac del Toro ya había entrenado con cuatro coaches diferentes, también, ya daba sus primeras entrevistas.

“Inicié en el ciclismo gracias a mis papás y tíos que estaban en este deporte, me lo inculcaron desde pequeño (...) Mi primer entrenador fue el ‘Chompiras’, el ‘Chon’ entrenaba ahí con los pupilos, y luego me metieron con el Güerito Álvarez y después, con Freddy Cruz (Alfredo Cruz) y después seguí entrenando con el Güero y al final, con Nelson”, dijo al portal de noticias Cycling Passion, que ha seguido su carrera desde el 2019.

El adolescente Isaac mostraba su grado de madurez en la comprensión de la vida deportiva: “Mi papá está confiado en lo que hago mientras él no está, sabe que yo ya hice mi trabajo durante cierto tiempo y que a veces, tendré días malos y buenos y esperemos que el día de la carrera sea uno bueno”. En entrevista con El Economista en diciembre del 2023, justo unos días antes de viajar de Ensenada, Baja California rumbo a Europa, Isaac compartió: “Desde muy pequeño empecé en competencias en Ensenada, disfrutaba mucho, desde el primer momento. Alguien más vio calidad y yo nada más me estaba divirtiendo, se me dio la oportunidad de apoyarme. Como niño ambicioso empecé a aprender poco a poco. Siempre he tenido metas claras y eso me lleva a ser exigente. Gané en Ensenada, por algo se comienza, si no hubiera estado ahí ese día, quién sabe qué hubiera pasado”.

En Ensenada ganó una carrera municipal y otras como la Baja Epic y el Campeonato Nacional en Campeche. Destacó en las disciplinas de ruta y montaña. De las tres disciplinas ciclistas: ruta, MTB y ciclocross hay una que siente, puede trabajar más: “La ruta es una disciplina que necesita muchas horas, pero mucha precisión también. Se necesita calidad y cantidad y diría que necesito mejorar. Siento que necesito mejorar más en esta que en las otras. Tengo campo para mejorar en ese sentido”, dijo a este diario.

Isaac ganó el Tour de l'Avenir 2023, carrera organizada por la misma empresa que el Tour de Francia (ASO). Representaba al equipo A.R. Monex Pro Cycling Team, que lo desarrolló y fogueó en Europa durante cuatro años.

Ha pasado un año desde que Isaac compite en las filas de UAE Team Emirates, y ya no tiene la etiqueta de “promesa”, con el Giro de Italia, lo gane o no, ya se graduó como la revelación mexicana y latinoamericana en mantener el liderato durante dos semanas en los 116 años de existencia de la competencia.

“Isaac se tuvo que ir a Europa, está en otro nivel, fuera de la caja de sorpresas que hemos tenido como mexicanos. El buen rendimiento y los resultados, ya Isaac sobrepasó esto, se encuentra en uno de los mejores equipos, hay que esperar las genialidades que vendrán de su parte, porque tiene mucha clase y está para cosas grandes. Los ciclistas nacen con clase, no la hacen e Isaac nació con ello, tiene una clase muy clasificada”, explicó a este diario Raúl Alcalá, el primer mexicano en participar en una Gran Vuelta, corrió el Tour de Francia ganando etapas.

El debut de Isaac en el Giro de Italia 2025, cambió el plan original de su equipo. Team Emirates puso como fortaleza a Juan Ayuso, sin embargo, se retiró en la etapa 18. El español enfrentó molestias en la rodilla que afectaron su rendimiento y además, sufrió la picadura de una abeja en el rostro cerca del ojo, un hecho insólito, que le causó inflamación.

Isaac del Toro logró sus primeras hazañas en la constelación del Giro y pertenece a un equipo que detectó su talento de manera inmediata al coronarse en el Tour de l’Avenir. Álex Carera (Milán, 1975) es actualmente su manager, quien fundó A&J Allsports, considerada la agencia de representación de ciclistas más importante del mundo, entre ellos, Vincenzo Nibali, doble ganador del Giro de Italia y Tadej Pogacar.

“UAE Team, es el equipo perfecto para cualquier corredor, el team es el mejor para cualquier nuevo corredor, tienen todo el dinero y condiciones, desarrollo logístico, médico, interdisciplinario, es un equipo donde te brindarán las condiciones, es el mejor equipo para Isaac y tal vez, hubiera brillado en otro, pero no con la fuerza que lo está haciendo este momento”, respondió a este medio Diana Peñuela, del equipo Team Sistecredito y campeona nacional colombiana.

De Ensenada a Roma, Isaac ha sido un fuera de serie en cualquier categoría, con un biotipo y clase a nivel élite.

marisol.rojas@eleconomista.mx