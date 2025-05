Inversión persiste como diferencial de éxito en Liga MX

Ninguna fortuna garantiza que un equipo de futbol en el mundo sea campeón. Real Madrid y Manchester City pueden hablar de ello en la presente temporada europea. Sin embargo, una fuerte inversión sí es factor determinante para acercarse al éxito.

En el caso de México, Toluca ejemplifica esa situación. Si bien llevaba 15 años sin ser campeón, llegó a cinco de las últimas seis Liguillas dentro de las 10 plantillas más valiosas de la Liga MX y logró el título del reciente torneo, Clausura 2025, con tres jugadores en el top 10 de los más costosos: Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz.

“Cuando ves lo que gastan equipos importantes en el mundo, te das cuenta que son futbolistas carísimos. En México no es la excepción”, comenta a El Economista, Humberto Valdés Neveu, ex futbolista de Cruz Azul y ex director deportivo de Bravos de Juárez.

“Tenemos que hablar de los mismos que hacen inversiones importantes: Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey. La calidad cuesta, es así de sencillo. Por eso se ven esas diferencias tan grandes, porque mientras tú tienes un presupuesto para ir por un futbolista de 500,000 dólares, un ejemplo muy burdo, enfrente tienes a un equipo que va por un futbolista de cinco millones de dólares y eso es básicamente en cuanto a calidad”.

Materializar el dinero

Toluca, América, Tigres y Cruz Azul fueron los semifinalistas del Clausura 2025. En los últimos cinco torneos, sólo se agregan a la lista de participantes en dicha instancia Monterrey, Chivas, Pumas y Atlético de San Luis, que también coinciden en los primeros lugares de valores de plantillas actuales del sitio Transfermarkt, salvo Pumas y San Luis, que están fuera del top 6.

La inversión es clave para potenciar las decisiones de un equipo, como ocurre en cualquier empresa. Con el capital se cristalizan las métricas del área de inteligencia deportiva, sobre todo a la hora de adquirir jugadores para ciertas necesidades.

Del plantel campeón de Toluca, todos excepto Marcel Ruiz llegaron de 2023 en adelante, incluyendo al entrenador Antonio Mohamed. Los tres fichajes más caros en la historia del club se dieron en las últimas dos temporadas: Helinho (15.2 millones de dólares), Paulinho (8.7) y Federico Pereira (7.1), según valoraciones de Transfermarkt.

“Hablar de inteligencia deportiva es muy extenso y habría que entenderlo, porque son diferentes áreas las que intervienen dentro de un equipo de futbol o de otra disciplina profesional, incluso, en deportes individuales. Inteligencia deportiva básicamente se refiere al uso de la tecnología al servicio del equipo, en cuanto a rendimiento, análisis, estrategia y scouting, que vendría a ser la captación de futbolistas.”, explica el especialista.

Sin embargo, señala que la inteligencia deportiva por sí sola no es capaz de garantizar títulos o continuidad en fases finales. Una pieza angular es la inversión que la respalda y otra el factor humano.

“Claro que la inteligencia deportiva interviene, pero no creo que sea determinante para conseguir un título. Por ejemplo, lo que pasó ahora entre Toluca y América con la jugada del penal (en el partido de vuelta). La tecnología, en definitiva, no aplica en los futbolistas, quizás pudo haber aplicado en la toma de decisiones en el VAR, pero tan determinante no lo veo. Ayuda a la mejora, por supuesto”.

Cruz Azul y Toluca fueron los equipos que más invirtieron en fichajes en la temporada 2024-25 (mercado de verano e invierno) con más de 40 millones de dólares cada uno. También fueron los que sumaron más puntos en este año futbolístico.

En cambio Puebla y Mazatlán, con menos de 2 millones de inversión, de acuerdo con cifras de Transfermarkt, acabaron entre los tres peores puestos del Clausura 2025 e incluso tuvieron que pagar multas por la tabla porcentual.

Factor humano

América, Monterrey, Tigres y Chivas siguieron a Cruz Azul y Toluca en cuanto a inversiones en fichajes, no obstante, Guadalajara ni siquiera avanzó al Play-In, lo que resalta el punto de que el factor humano es quien lleva la guía.

“Acordémonos que el ser humano es el actor principal. A través de la tecnología se les da herramientas para que puedan mejorar, pero hay factores externos que intervienen: el acierto, error y el momento, pero sí, en definitiva, el uso de la tecnología o inteligencia deportiva te ayuda al rendimiento. Por ejemplo, en el tema de la preparación física”.

Humberto Valdés destaca que todos los equipos de la Liga MX cuentan con un área de inteligencia deportiva, aunque el uso es diferente para cada uno según sus posibilidades.

“Hay que saber qué significa inteligencia deportiva en los diferentes equipos. Por ejemplo, hay algunos en los que la inteligencia deportiva es el scouting, estar buscando futbolistas por todo el mundo. Hay otros donde es el análisis o lo táctico (…) Pero hay equipos que sin duda tienen mayor tanto capacidad económica como potencial. Ese tipo de equipos son muy completos”.

Se estima que el área de inteligencia deportiva acapara entre 10 y 20% del presupuesto anual de un equipo en Liga MX, con softwares que llegan a costar 20,000 dólares por paquetes de mantenimiento, asesoría y aplicación. Un club tiene un rango de inversión al año de entre 350 y 1,000 millones de pesos, según una investigación de Mediotiempo en 2024.