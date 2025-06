Futuro de América: afinar, no derrumbar

Después de año y medio en ascenso, el vuelo del Club América se vio cortado al cierre de la temporada 2024-25 con tres eliminaciones seguidas: cuartos de final de Concachampions, final de Liga MX y repechaje para el Mundial de Clubes.

Esta tercia contrastó con la de títulos que consiguió el equipo bajo la dirección técnica del brasileño André Jardine en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, un golpe histórico para convertirse en el primer tricampeón de torneos cortos en Liga MX.

Pero en horas recientes pesó más la tercia negativa entre la crítica pública. Sin embargo, la guía para América con la cabeza fría es afinar, no derrumbar.

“Por supuesto que esto hace que se vea un panorama gris, pero creo que lo que debe hacer el equipo ahora es que salgan algunos (jugadores) y lleguen otros. Que sigan fortaleciendo lo que ha hecho André Jardine y la directiva, porque cada vez el equipo se ve más sólido y con jerarquía, a pesar de este semestre”, diagnostica para El Economista, Fabián Estay, ex jugador del América de 1999 a 2001.

América perdió la oportunidad de ganar tres títulos este semestre: el tetracampeonato de Liga MX (perdió final ante Toluca), la Copa de Campeones de Concacaf (perdió cuartos de final ante Cruz Azul) y el Mundial de Clubes (perdió repechaje para fase de grupos ante Los Ángeles FC).

Sin embargo, la cabeza del equipo está sólida. Jardine tiene contrato hasta junio de 2027, tras una renovación en verano de 2024, después del bicampeonato de Liga MX.

“Creo que se está haciendo un drama en relación a que este semestre las cosas no funcionaron. América llegó a una cuarta final consecutiva (en Liga MX), que no lo había logrado nadie. Además, no sé si alguien logrará el tricampeonato en torneos cortos, es muy difícil”, agrega el también analista de Fox Sports.

“El que piense eso (que Jardine debe ser cortado) está completamente ilógico por todo lo que le ha dado al equipo. Llegó faltando tres para las cuatro y en cierta manera hizo un trabajo espectacular, manejando bien al grupo y dándole jerarquía”.

Y es que, por números, el equipo de Jardine fue mejor en el reciente Clausura 2025 que en el Apertura 2024, cuando firmó el tricampeonato.

En fase regular hizo siete puntos más, marcó siete goles más y recibió 11 menos. Este semestre fue la mejor defensa con un promedio 0.6 goles permitidos por partido, mientras que en el anterior ocupó el noveno puesto con 1.2. También fue líder en más partidos con porterías en cero con 12.

“En defensa creo que están bien. (Ramón) Juárez se va consolidando, es un jugador ya de selección y puede crecer mucho más. Cáceres, si no pasa nada, seguirá en el club porque puede cumplir en cualquier parte. Reyes me parece sobresaliente porque cuando juega de central o lateral lo hace de muy buena manera, entonces, tal vez apuntalar con alguien más porque parece que se va (Néstor) Araujo.

“Esa parte ya la han planificado muy bien tanto Jardine como la directiva y el departamento de inteligencia, para contratar de acuerdo a lo que el técnico pida. Por supuesto que se pueden hacer cambios después de dos años de mucho éxito y de llegar a últimas instancias”, reitera Estay, mundialista con Chile en Francia 1998.

Ofensiva bajo lupa

Dos cosas fueron muy cuestionadas para América en sus tres eliminaciones recientes: los errores defensivos a balón parado y la floja producción de gol.

El tema defensivo luce más cerca de corregirse con trabajo táctico. La ofensiva es la que causa más incertidumbre por las lesiones que padecieron Henry Martín y Brian Rodríguez, así como las bajas de juego de Diego Valdés, Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila.

“Tendría que haber otro centro delantero, pensando en cuando no esté Henry, porque ya ha pasado mucho tiempo lastimado. Hay que pensar en un plan B, también por los costados cuando no está Brian, porque el equipo lo resintió”.

Según datos de Fotmob, América tuvo la cifra de goles esperados más alta del Clausura 2025 con 39.9, pero en realidad marcó 34, quedando detrás de Toluca (41) y Necaxa (36) en la tabla de ofensivas de fase regular.

Henry Martín, su capitán y centro delantero titular, se perdió los últimos seis partidos de fase regular por lesión. Brian Rodríguez, su único extremo izquierdo natural, se perdió cinco de los seis partidos de Liguilla. ‘Búfalo’ Aguirre, por otra parte, se perdió siete de las 17 jornadas.

Los mejores goleadores de América en este semestre fueron Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Víctor Dávila con siete cada uno. Ninguno juega directamente como centro delantero.

“Jardine tendrá que ser muy inteligente y redondear un plantel que en algunos momentos se desequilibró, sobre todo en sector izquierdo, cuando se fueron ‘Cabecita’ (Jonathan Rodríguez) y Julián (Quiñones), además de Brian mucho tiempo lesionado. Tendrán que evaluar eso, porque este torneo los dos primeros partidos lo jugó la sub 23 para hacer una preparación importante y tuvo mucha gente lastimada muscularmente: Aguirre, Henry, Brian, (Diego) Valdés y Jonathan (Dos Santos). Hay un tema ahí para planear bien”, insiste el ex futbolista.

En cuanto a bajas, se rumora que Diego Valdés será vendido a Brasil y Brian Rodríguez a Estados Unidos. Jonathan Dos Santos está en duda por su posible retiro, mientras que Néstor Araujo, Rodolfo Cota y Alan Cervantes terminan contrato este 2025.

Cabe recalcar que América no tuvo altas para el Clausura 2025, a diferencia de los tres mercados de transferencias anteriores en la era Jardine.

Este verano parece ideal para que el equipo vuelva a abrir la chequera, aunque con la finalidad de afinar el trabajo del entrenador brasileño, no de derrumbarlo. La temporada iniciará el 11 de julio con el torneo Apertura 2025.

“Se está haciendo un drama muy grande, lo que ha hecho América es espectacular”, refuerza Estay. “Jardine es un tipo muy inteligente y capacitado, tiene un gran cuerpo técnico y tendrá que seguir luchando, entendiendo que el futbol mexicano es muy distinto cada semestre y que con el no ascenso hay sólo seis o siete equipos que compiten por el título. Los demás juegan para no pagar multa, eso ha generado que la última parte del torneo, sobre todo la Liguilla, sea completamente diferente”.