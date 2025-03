Fórmula 1: Red Bull reemplaza a Lawson por Tsunoda para acompañar a Verstappen

La escudería Red Bull Racing hizo oficial el adiós de Liam Lawson, que había sido asignado como piloto titular de la temporada 2025 de Fórmula 1 junto a Max Verstappen. Después de dos Grandes Premios, el neozelandés fue sustituido por el japonés Yuki Tsunoda.

Los tiempos nómadas regresan a Red Bull en cuanto a pilotos, pues desde la temporada 2019 no había requerido de más de dos conductores.

“Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 (su auto) en las dos primeras carreras, por lo que hemos tomado colectivamente la decisión de hacer un cambio anticipado. Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Mundial de Pilotos y recuperar el Mundial de Constructores. Esta es una decisión puramente deportiva”, señaló Christian Horner, director y CEO de Red Bull Racing.

Liam Lawson es, a partir de ahora, el piloto con menos Grandes Premios disputados en la historia de Red Bull en Fórmula 1, que comenzó en 2005.

Después de sus participaciones en Australia y China, en las que no sumó un solo punto, Lawson rompió la marca de tres Grandes Premios que pertenecía al neerlandés Robert Doornbos en la temporada 2006. Luego está Vitantonio Liuzzi con cuatro en 2005.

Lawson continuará en Fórmula 1 para el tercer Gran Premio de 2025, que se celebrará en Japón del 4 al 6 de abril, ya que Red Bull decidió enviarlo a su escudería ‘hermana’, Visa Cash App Racing Bulls, que anteriormente se llamó Toro Rosso y AlphaTauri.

Viceversa, Yuki Tsunoda ascendió de Racing Bulls a Red Bull para el Gran Premio de Japón, en el que sin duda será de los consentidos por estar ante los aficionados de su país.

“Red Bull se encuentra en la posición privilegiada de contar con cuatro pilotos en la parrilla de Fórmula 1, por ello, el equipo ha decidido implementar una rotación de pilotos que verá a Yuki Tsunoda como compañero de Max Verstappen (…) Reconocemos que queda mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para el desarrollo del coche actual”, expresa el comunicado oficial.

Tsunoda cumplirá 25 años esta temporada (el 11 de mayo). Debutó en Fórmula 1 en 2021 con un sorprendente noveno lugar en el Gran Premio de Bahréin, defendiendo a la escudería AlphaTauri, con la que se mantuvo hasta inicios de 2025.

Desde entonces, sólo se ha perdido tres de 92 Grandes Premios posibles, aunque nunca ha subido al podio. Su mejor resultado fue el cuarto lugar en Abu Dabi 2021 y, en cuanto a balance anual, destacó en 2024 al cerrar en el doceavo puesto del Mundial de Pilotos con 30 puntos. Las tres temporadas anteriores osciló entre el puesto 14 y 17.

El japonés había sido descartado por Red Bull a finales de 2024, cuando se hizo oficial la partida del mexicano Sergio Pérez y se anunció como sustituto a Liam Lawson.

Sin embargo, nunca manifestó molestia por esa decisión: “En el momento en que lo anunciaron oficialmente, no me sentí enojado ni decepcionado (…) Entiendo por qué eligieron a Liam. Hay cosas que no puedo controlar, simplemente me centraré en mí mismo y trataré de demostrar más mi valía”, dijo previo al arranque de la temporada 2025.

“Llevo cinco años en este equipo y me siento conectado con la gente, lo cual es muy importante como piloto para desarrollarme y centrarme en lo que quiero hacer. Me gustaría quedarme en esta familia, si es con Red Bull Racing es increíble, si no, me encantaría seguir en esta parte del equipo (Racing Bulls)”.

A poco más de un mes de esas declaraciones, Yuki Tsunoda es oficialmente compañero del tetracampeón del Mundial de Pilotos de Fórmula 1, Max Verstappen.

Su misión es convertirse en un coequipero estable, como llegó a ser ‘Checo’ Pérez entre las temporadas 2021 y 2024. Y es que en ese periodo Red Bull consiguió cuatro Mundiales de Pilotos con Max Verstappen, dos Mundiales de Constructores (2022 y 2023), así como el primer 1-2 de su historia en el Mundial de Pilotos, gracias al subcampeonato del mexicano en 2023.

Red Bull es una escudería joven en Fórmula 1. En dos décadas de vida se ha mostrado sólida con 17 temporadas en las que tuvo dos pilotos de principio a fin. Sólo en 2005, 2006, 2016, 2019 y ahora 2025 requirió de un volantazo de emergencia.

Por otra parte, el futuro de Liam Lawson no está acabado. Algunos ejemplos de redención fueron Pierre Gasly y Alex Albon, quienes después de perder su asiento en Red Bull encontraron mejores rendimientos en Toro Rosso/AlphaTauri y Williams, respectivamente.

Faltan 22 carreras para completar la temporada 2025, lo que da un amplio margen a Red Bull para intentar recuperarse en el Mundial de Constructores, en el que actualmente es tercero con 36 puntos, detrás de los 57 de Mercedes y 78 de McLaren.