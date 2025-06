FMF confirma retiro de apoyo económico a equipos de Expansión

La fractura entre la Liga de Expansión y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) continúa. El último incidente fue la confirmación de parte de la FMF respecto al retiro de apoyo económico para nueve clubes del también conocido como circuito de plata.

“Es un tema que están llevando los abogados y fue al momento de que se llegó al acuerdo de dar un subsidio a los clubes de la Liga de Expansión a cambio de suspender el ascenso. El acuerdo que tomaron en 2020 fue de seis temporadas”, empezó explicando Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de FMF, durante un evento celebrado en Toluca.

Sisniega remató: “Ese acuerdo tiene una serie de cláusulas y una de ellas es que si alguien demanda a la FMF, en lo que está la demanda, no recibe el subsidio. Es un tema legal que está en el acuerdo que se tomó, no tiene que ver con una decisión repentina”.

Hace unas semanas, 10 equipos de Liga de Expansión acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Suiza, para demandar a la FMF por la negativa de reinstaurar el sistema de ascenso y descenso en México.

Uno de ellos, Atlante, se retiró de último momento. Los nueve que se sostuvieron son: Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Tampico Madero.

“La ‘certificación para no ascender’ no es más que una simulación jurídica para disfrazar que no hay un compromiso real por regresar el ascenso y descenso”, fue uno de los argumentos de dichos equipos en una carta pública sobre la demanda.

Esa carta fue publicada el 28 de mayo y añadió que la FMF cortó el subsidio de 20 millones de pesos anuales para los clubes demandantes, como respuesta inmediata a la acción legal hacia el TAS.

“Por levantar la voz, se nos sancionó ilegalmente con la retención del mal llamado subsidio. No es un favor: es una contraprestación por habernos despojado del derecho a ascender y los fondos provienen de multas impuestas a clubes de Liga MX con menor puntaje”, señalaba el comunicado con la firma de los nueve demandantes.

Seis días después, Ivar Sisniega corroboró ante los medios que el subsidio fue cortado a estas nueve instituciones y que no ocurrió de manera ilegal, sino bajo el acuerdo de 2020.

El presidente ejecutivo de la FMF también recalcó que el proceso de ascenso a Liga MX sí está abierto, pero bajo criterios que se mencionaron desde aquel acuerdo.

“Hoy hay un acuerdo para el ascenso, que es que tiene que haber clubes certificados, clubes que cumplan. Ser un club de Liga MX hoy en día tiene un montón de requisitos: tener fuerzas básicas completas, equipo de mujeres y una estructura donde los clubes puedan trabajar. Un club tiene que cumplir con eso para poder ingresar. Son temas que ya están sobre la mesa”.

Sisniega también habló de la falta de una fecha estipulada para celebrar la Asamblea de Dueños de Liga de Expansión; en Liga MX, dicha asamblea ya ocurrió el 26 de mayo, un día después de la final entre Toluca y América.

“La Liga de Expansión por ahora depende directamente de la Liga MX, por lo que se está buscando la fecha para realizar la reunión”, puntualizó el presidente ejecutivo.

La última vez que un equipo logró el ascenso deportivo a Liga MX fue en la temporada 2018-19 con Atlético de San Luis. En la 2019-20 vinieron las reformas por la pandemia por covid-19, pero ese sistema de competencia no ha regresado.