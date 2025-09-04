España a un paso de clasificar al Mundial 2026

España venció 3-0 a Bulgaria en el Vasil Levski National Stadium de Sofía, por la primera fecha del Grupo E de las Eliminatorias de Europa al Mundial 2026. La Roja jugará el domingo contra Turquía y se disputarán el liderato del grupo (que también integra Georgia). Los españoles buscan el boleto directo a la cita mundialista. Fueron campeones en 2010 y han estado presentes en las últimas 12 ediciones de la fase final del Mundial.

Los dirigidos por el DT Luis de la Fuente derrotaron a una Bulgaria lejana de la que quedó en cuarto lugar en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Las Eliminatorias en Europa avanzan hacia su etapa decisiva. La UEFA mantiene su tradicional formato dividido en grupos. Los primeros de cada grupo clasifican de manera directa al Mundial, mientras que los segundos lugares y algunos seleccionados adicionales, según su rendimiento en la Nations League, disputan una repesca europea para definir los últimos cupos al torneo.

Un total de 16 selecciones UEFA se clasificarán para el Mundial 2026.

Alemania enciende las alarmas:

El conjunto alemán perdió 2-0 en su visita a Eslovaquia en Bratislava, y queda en una posición incómoda en su búsqueda de una plaza al Mundial 2026.

Con tantos de David Hancko (minuto 42) y de David Strelec (55'), los eslovacos infligieron a Alemania su primera derrota fuera de casa en una fase de clasificación y la cuarta de toda la historia tras los reveses en casa contra Portugal en 1985 (1-0), Inglaterra en 2001 (5-1) y Macedonia del Norte en 2021 (2-1).

La derrota de este jueves tiene además más gravedad porque es en un grupo de apenas cuatro equipos, por lo que el margen de error se reduce considerablemente.

El equipo de Julian Nagelsmann desperdició por lo tanto su comodín en esta primera partida y están ahora forzados a ganar el domingo en Colonia a Irlanda del Norte, que venció 3-1 en Luxemburgo, si quiere poder luchar por el liderato, el único lugar que da billete directo al Mundial.

En caso de no lograr ese primer puesto, Alemania tendría que pasar a finales de marzo por un playoff, para el que tiene por lo menos plaza garantizada gracias a su cuarto lugar en la última Liga de Naciones.

Cuatro veces campeona mundial (1954, 1974, 1990, 2014), Alemania solo estuvo ausente del torneo supremo del futbol en dos de las 22 ediciones, la inicial de 1930 y la de 1950, justo después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

Resultados del jueves

Grupo A: Luxemburgo - Irlanda del Norte 1-3, Eslovaquia - Alemania 2-0

Grupo E: Georgia - Turquía 2-3, Bulgaria - España 0-3

Grupo G: Lituania - Malta 1-1, Países Bajos - Polonia 1-1

Grupo J: Kazajstán - Gales 0-1, Liechtenstein - Bélgica 0-6

Partidos restantes de la Jornada 5:

Viernes 5 de septiembre

Grupo B: Eslovenia - Suecia, Suiza - Kosovo

Grupo C: Grecia - Bielorrusia - , Dinamarca - Escocia

Grupo D: Islandia - Azerbaiyán, Ucrania - Francia

Grupo I: Moldavia - Israel, Italia - Estonia

Grupo L: Islas Feroe - Croacia, Montenegro - Rep. Checa

Sábado 6 de septiembre

Grupo F: Armenia - Portugal, Rep. de Irlanda - Hungría

Grupo H: Austria - Chipre, San Marino - Bosnia y Herzegovina

Grupo K: Letonia - Serbia, Inglaterra - Andorra

Grupo A

Irlanda del Norte - 3 puntos

Eslovaquia - 3 puntos

Luxemburgo - 0 puntos

Alemania - 0 puntos

Grupo B

Suiza

Suecia

Eslovenia

Kosovo

Grupo C

Dinamarca

Grecia

Escocia

Bielorrusia

Grupo D

Francia

Ucrania

Islandia

Azerbaiyán

Grupo E

España - 3 puntos

Turquía - 3 puntos

Georgia - 0 puntos

Bulgaria - 0 puntos

Grupo F

Portugal

Hungría

República de Irlanda

Armenia

Grupo G

Países Bajos - 7 puntos

Polonia - 7 puntos

Finlandia - 7 puntos

Lituania - 3 puntos

Malta - 2 puntos

Grupo H

Bosnia y Herzegovina - 9 puntos

Austria - 6 puntos

Rumania - 6 puntos

Chipre - 3 puntos

San Marino - 0 puntos

Grupo I

Noruega - 12 puntos

Israel - 6 puntos

Italia - 3 puntos

Estonia - 3 puntos

Moldavia - 0 puntos

Grupo J

Gales - 10 puntos

Macedonia del Norte - 8 puntos

Bélgica - 7 puntos

Kazajistán - 3 puntos

Liechtenstein - 0 puntos

Grupo K

Inglaterra - 9 puntos

Albania - 5 puntos

Serbia - 4 puntos

Letonia - 4 puntos

Andorra - 0 puntos

Grupo L

Chequia - 9 puntos

Croacia - 6 puntos

Montenegro - 6 puntos

Islas Feroe - 3 puntos

Gibaltrar - 3 puntos

