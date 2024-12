Entrenadores mexicanos sincronizan con escalera extranjera

La escasez de entrenadores mexicanos en Liga MX es cada vez más obvia. El próximo torneo, Clausura 2025, apunta a iniciar con tres de 18 posibles: Víctor Manuel Vucetich con Mazatlán, Gonzalo Pineda con Atlas y Benjamín Mora con Querétaro. A menos que Pachuca reemplace al uruguayo Guillermo Almada con un mexicano, la cifra quedaría así.

Un semestre antes, en el Apertura 2024, fueron cuatro. Anteriormente, en el Clausura 2024, fueron cinco. Esto muestra que la cantidad va en detrimento.

En contraste, los entrenadores mexicanos y otros perfiles que trabajan dentro de cuerpos técnicos siguen demostrando su potencial en el extranjero. El caso más reciente es Efraín Juárez, campeón de liga y copa en Colombia con Atlético Nacional en apenas cuatro meses de trabajo.

Juárez utilizó esos reflectores en Colombia para retratar lo que pasa con los entrenadores mexicanos en el ecosistema de la Liga MX.

“Que no se le dé oportunidad al futbolista mexicano, primero, y al técnico mexicano, claro que hay un tema de tristeza, porque a lo mejor hoy la gente que toma decisiones no es ni mexicana (…) A la distancia duele que de no sé cuántos equipos en el futbol mexicano haya sólo uno, dos o tres técnicos mexicanos y la verdad es que no somos tan malos”, dijo en entrevista con TUDN.

Efraín Juárez tomó la escalera extranjera para brillar como director técnico. Reconoce que comenzó colocando conos en 2020, cuando tuvo su primera experiencia como auxiliar en Estados Unidos, con el New York City FC de la MLS.

Estaba bajo el impulso del entrenador noruego Ronny Deila, quien después lo hizo parte de su cuerpo técnico en Standard de Lieja y Brujas, equipos con los que destacó en Europa (en la liga de Bélgica).

“Me he preparado muchísimo. Tuve la oportunidad de empezar mi carrera con el grupo más grande a nivel mundial, City Football Group, que en temas académicos y teóricos, de metodología, entrenamientos y otras circunstancias, me ayudaron muchísimo y salimos campeones con un técnico que además puso la confianza en mí.

“(Ronny Deila es) Un noruego que puso la confianza en mí, un mexicano, y eso no pasa. Él me dijo que me iba a enseñar todo lo que sabía porque me veía muchas facultades para ser, en su momento, un entrenador de jerarquía”.

El ex jugador de Pumas, América y Monterrey está empezando a demostrar esa jerarquía con un par de títulos en cuatro meses de trabajo en Colombia y junto a un auxiliar que también es originario de México: Luis Pérez.

Igual que ellos, hay otros entrenadores mexicanos que impulsaron su carrera con preparación y oportunidades en el extranjero.

Javier Aguirre fue pionero, pues aunque inició en Atlante y Pachuca, en 2002 decidió instalarse en España para luego dar el salto a las selecciones nacionales de Egipto y Japón entre África y Asia. Otro caso es Jacques Passy, quien tuvo periodos como entrenador de las selecciones de San Cristóbal y Nieves y República Dominicana en el Caribe, pero ahora labora en España.

Los propios Gonzalo Pineda y Benjamín Mora, que estarán al frente de Atlas y Querétaro, respectivamente, en el siguiente torneo de Liga MX, impulsaron su nombre en el extranjero. Pineda lo hizo en el Atlanta United de Estados Unidos y Mora en el Johor Darul Takzim de Malasia.

En cuanto a perfiles que no son entrenadores destacan Bernardo Cueva y Carlos Aviña, mexicanos que forman parte de los departamentos de inteligencia deportiva del Chelsea en Premier League y del Mónaco en Ligue One, respectivamente.

“Tiene que ver con que son casos aislados. Tanto Bernardo como Carlos y ahora Efraín no son resultado de un trabajo de generación de talento que fuera exportado (desde México), sino que son casos distintos en los que decidieron irse y consiguieron labrarse un camino”, opina para El Economista, Martín Del Palacio Langer, periodista mexicano ex colaborador del sitio oficial de FIFA y de medios como Goal y Sports Illustrated.

“Efraín ha sido formado completamente fuera de México. No pasó por los escalafones del sistema mexicano y a partir de esa formación consiguió trabajo en Colombia. Creo que son más bien esfuerzos aislados dentro de un entorno mexicano que es menos malo del que pensamos”.

Otro caso reciente fue Rafael Márquez, que ya ocupaba el cargo de entrenador del Barcelona B antes de ser auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana y, según la Federación Mexicana de Futbol (FMF), su reemplazo para el ciclo hacia el Mundial 2030.

Fuera de ellos están también algunos lapsos de Hugo Sánchez e Ignacio Ambriz dirigiendo en España, aunque no lograron establecerse a largo plazo.

“Creo que hay una falta seria de talento en México en cuanto a entrenadores, pero también creo que tiene mucho que ver con que los grandes referentes no quisieron ser entrenadores: Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Jared Borgetti, etcétera, en muchos casos les fue más cómodo irse a la televisión, un trabajo menos arriesgado que ahora paga muy bien. Eso les permite no salir de su zona de confort”, agrega Del Palacio Langer.

“Sí creo que es una cuestión de falta de calidad, no de atrevimiento (…) El problema es que en México no hay buena formación y tampoco muchas oportunidades para entrenadores mexicanos, y cuando las hay, no las han podido aprovechar. Es un problema serio y sería muy importante que nuestros grandes ex jugadores se dediquen a entrenar, es importante porque tuvieron mucha experiencia en el más alto nivel y fueron referentes para los jugadores actuales”.

Desde la óptica del analista, uno de los prospectos a cumplir con eso es Andrés Guardado, quien militó en Europa por más de una década y recientemente se retiró como futbolista.

Por ahora, los reflectores están sobre Efraín Juárez y su doblete en Colombia. Esa escalera extranjera, quizás, le pueda abrir la puerta para un equipo de Liga MX en el futuro, como ocurrió con Benjamín Mora y Gonzalo Pineda. O puede que prefiera seguir impulsando su carrera en otras latitudes.