Elise Mertens: el requisito para alargar el dominio en dobles

Elise Mertens sabe que el tiempo no pasa en vano. Tiene 29 años y desde que jugaba en la categoría juniors le dio al estilo singles y dobles la importancia que merecen. Hoy, sabe bien qué busca de una compañera en dobles para verse fuerte en los torneos 1000 o Grand Slams e incluso, ganarlos, tal como ocurrió este año en Wimbledon, el prestigioso major del césped inglés.

El Economista entrevistó a la tenista en el Centro Panamericano de Tenis, que recibe por segundo año consecutivo en categoría 500 el Guadalajara Open. Elise solo competirá en singles, pues viene directo desde el US Open, donde jugó las semifinales en dobles, y antes de Nueva York, estuvo en México, disputando el Abierto de Monterrey (solo en singles).

En Bélgica tienen a una representante en la WTA que ha logrado mantenerse en el Top 10 del mundo durante siete años consecutivos. ¿Hay fórmula, estado anímico o requisitos para ser pareja de Elise?

“He jugado dobles desde juniors, incluso antes cuando tenía unos 9 o 10 años. Siempre combino individuales y dobles, por eso creo que soy constante en lo que hago. Jugué individuales y dobles en casi todos los torneos juveniles. Además, necesitas una buena compañera, eso es seguro. Necesitas a alguien con experiencia a tu lado si quieres llegar más lejos en los Grand Slams o ganarlos. Necesitas a alguien en quien puedas confiar y comunicarte. La comunicación es una de las cosas más importantes en dobles”.

El juego en dobles le está dando frutos junto a la rusa Veronika Kudermetova y apenas llevan dos meses juntas. A principios de mayo iniciaron como equipo en el Madrid Open WTA 1000, y hasta la fecha suman ocho torneos disputados, de los cuales, han llegado a 2 finales, 2 semifinales, unos cuartos de final, y dos Rondas 16. La joya ha sido el título de Wimbledon, su primer trofeo en dobles este año y el número 22 de su carrera.

“Este año estoy muy contenta por jugar individuales y dobles. Me va bien en dobles, jugamos las semifinales en US Open, es un gran resultado con mi compañera (Veronika), llevamos un par de meses”.

—¿Cómo toman una decisión de juego entre ustedes? Por ejemplo, ¿Qué pasa si sientes que algo debe jugarse de cierta manera o cuando no te sientes cómoda con algo?

—“Es simplemente comunicación. Es muy importante tener una compañera a tu lado en quien puedas confiar. Si ella quiere hacer algo y no me siento cómoda, hablamos de ello incluso durante el partido o en el cambio de lado tenemos una excelente oportunidad para comunicarnos. A veces, una quiere hacer algo y ambas debemos confiar”.

Veronika y Elise son las jugadoras mejor sembradas del Guadalajara Open 2025 y competirán solo en singles.

Elise Mertens, datos vitales:

LEUVEN, Bélgica

29 años (año 1995)

Títulos en su carrera (hasta el GDL Open 2025): 22 dobles y 10 singles.

Títulos en el 2025:

2 singles: Libéma Open, Países Bajos WTA 250 (15 de junio); y Singapore Tennis Open WTA 250 (2 de febrero).

1 dobles femenil: Wimbledon junto a Veronika Kudermetova.

Ranking actual (hasta el 8 de septiembre):

Dobles: (9°); Singles (22°).

Del 2021 al 2024 ha logrado colocarse a lo largo de las giras en el #1 del ranking dobles.

7 años seguidos se ha mantenido en el Top10 del ranking dobles, caso contrario de su desempeño en singles, que desde el 2017 ha rondado entre el Top 35 del ranking.

El 2025 ha sido de prueba en dobles junto a tres parejas diferentes encontrando - desde principios de mayo - en la rusa Veronika Kudermetova el mejor funcionamiento. Ganaron en dobles en Wimbledon y llegaron a Semifinales en el US Open.

Otras 3 parejas de Elise este 2025: Inició el año (2 meses) con la australiana Ellen Pérez; en marzo probó con la china Zhang Shuai, luego con la ucraniana Nadiia Kichenok, y en mayo en el Miami Open comenzó dúo con Veronika Kudermetova.

Es su segunda visita a México este año. En el Abierto GNP perdió en los cuartos de final singles ante D. Shnaider. (no jugó dobles).

Torneos en el 2025 junto a Veronica Kudermetova:

US OPEN 2025:

Dobles: derrota en semifinal ante Kateřina Siniaková y Taylor Townsend.

Singles: derrota en la tercera ronda ante la española Cristina Bucsa.

WTA 1000 CINCINNATI:

Dobles: derrota en la Ronda 16 ante Ostapenko-Krejciková.

Singles: derrota en la Ronda 32 ante Elena Rybakina.

WTA 1000 -National Bank Open en Canadá:

Dobles: derrota en Ronda 16 ante Alexandra Panova - H.Y. Guo.

Singles: derrota en la ronda 64 ante Anna Kalinskaya.

Wimbledon

Dobles: Campeonas, vencieron a OSTAPENKO- HSIEH

Singles: derrota en Ronda 16 ante Ayrna Sabalenka.

WTA 250 en LIBEMA OPEN, Países Bajos:

Dobles: derrota en la semifinal ante Melichar-Martinez-L.Samsonova

Singles: Campeona, derrotó a Elena Gabriela Ruse.

French Open -Roland Garros-:

Dobles: derrota en los cuartos de final ante Errani-Paolini

Singles: perdió primera ronda ante L. Boisson.

WTA 1000 Italian Open:

Dobles: derrota en la Final en dobles S. Errrani-J.Paolini.

Singles: derrota en Ronda 16 vs Diana Shnaider.

WTA 1000 Madrid Open - 4 de mayo -