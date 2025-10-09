Dodgers amarran Serie de Campeonato en extra innings

Los Dodgers continúan con el sueño de ser bicampeones de Grandes Ligas (MLB). Por el momento, ya están instalados en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NL), luego de superar por 3-1 a Philadelphia Phillies en Ronda Divisional.

La novena angelina protagonizó una dramática tercera victoria sobre Phillies en el Juego 4, ya que el partido se extendió hasta extra innings ante los 50,563 fans que asistieron al Dodger Stadium. La batalla se definió después de 11 entradas.

El ritmo había sido bastante tranquilo en las primeras seis, mientras que en la séptima ambos equipos se desataron e hicieron presentes en la pizarra.

Nick Castellanos pegó un doble para que Max Kepler adelantara a Philadelphia por 0-1, recordando que un día antes también habían ganado en Los Ángeles por 2-8 para extender esta Serie Divisional hasta el cuarto enfrentamiento.

Pero los Dodgers, golpeados en el orgullo por esa derrota en casa, respondieron de inmediato con una jugada colectiva que empezó con un sencillo de Andy Pages y culminó con Justin Dean firmando el empate 1-1. La ilusión regresaba.

El octavo y noveno episodio transcurrieron sin mayores emociones. Fue entonces cuando el partido tomó un cronometraje extraordinario.

Philadelphia perdió el control a través del lanzador Orion Kerkering, quien con un error de fildeo permitió una base por bolas para Andy Pages y dejó la casa llena a favor de Los Ángeles. Pero la equivocación tuvo consecuencias más fuertes porque permitió que el surcoreano Kim Hye-seong firmara la segunda y definitiva carrera para los Dodgers.

El partido terminó 2-1 y con la cabeza abajo para Kerkerging. Los Phillies no pudieron obligar a un quinto partido, que se habría disputado en su casa, y se despidieron en Serie Divisional como en 2024, cuando cayeron por 1-3 ante New York Mets.

Por el contrario, los Dodgers disputarán su cuarta Serie de Campeonato en las últimas seis temporadas, recordando que en dos de ellas lograron avanzar a la Serie Mundial para, posteriormente, quedarse con títulos sobre Tampa Bay Rays (2020) y New York Yankees (2024).

A nivel general, será la presencia 17 para los Dodgers en una Serie de Campeonato, siendo el equipo con mayor número en la Liga Nacional, ya que St. Louis Cardinals posee 14 y Atlanta Braves 13. Los Phillies se quedaron con 11.

El rival de los Dodgers se definirá entre este mismo jueves o a más tardar el sábado, con el enfrentamiento entre Milwaukee Brewers y Chicago Cubs.

Los Brewers fueron el mejor sembrado de la Liga Nacional y de toda la temporada regular de MLB en general con récord de 97-65, por lo que se posicionan como el candidato más sólido para enfrentar a Dodgers en Serie de Campeonato y evitar que avance a una nueva Serie Mundial.

Roki Sasaki fue la principal figura para los Dodgers en las tres victorias sobre Phillies, contrastando con el opaco rendimiento de otro japonés, Shohei Ohtani, quien fue arduamente criticado por no mostrar un rendimiento contundente.

Las Series de Campeonato de NL comenzarán el lunes 13 de octubre, ya sea contra Brewers o Cubs. A diferencia de las otras rondas de playoffs, aquí ya avanzará el que consiga cuatro victorias.

Los Dodgers avanzaron en Ronda de Comodines (Wild Card) por 2-0 sobre Cincinnati Reds; ahora superaron por 3-1 a Philadelphia Phillies. Pero si aspiran a llegar a la Serie Mundial 2025, deberán aumentar su cuota de triunfos a cuatro.