Los Dodgers siguen en camino a la historia

¿Podrán los Dodgers repetir su título de la Serie Mundial? La historia sugiere que las probabilidades están en su contra.

Ningún equipo de la MLB ha ganado dos Clásicos de Otoño consecutivos desde que los Yankees lograron su tricampeonato en el 2000. En ese mismo lapso, la NFL ha visto a dos equipos ganar dos Super Bowls seguidos, y cuatro equipos han ganado al menos dos Finales de la NBA seguidas.

Los Dodgers en este momento, siguen con fuerza en su camino a convertirse en el primer equipo en ganar la Serie Mundial en temporadas consecutivas desde los Yankees a finales de los 90 y principios de los 2000.

Los Dodgers sobrevivieron a la remontada de los Phillies (Filis) y tomaron la delantera. Los Ángeles regresan a casa a la Costa Oeste con una ventaja de 2-0 sobre los Phillies. Ganaron su segundo juego consecutivo en el Citizens Bank Park con una pizarra 4-3, dejando a Philadelphia al borde de la eliminación en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Filis ya ni siquiera tienen la ventaja de jugar en casa (Citizens Bank Park), habiendo perdido cinco de sus últimos seis partidos de postemporada en ese estadio. El tercer juego es el miércoles en el Dodger Stadium, donde espera el abridor Yoshinobu Yamamoto. Philadelphia no solo tendrá que vencer a los campeones defensores de la Serie Mundial durante tres juegos consecutivos, sino también romper la historia, con solo dos equipos en la historia de la NLDS superando un déficit de 0-2.

Solo 14 equipos han ganado dos o más Series Mundiales consecutivas. Los Yankees, el equipo insignia, cuentan con seis de las 14 repeticiones de título, y solo los Yankees y los Atléticos han logrado más de una repetición. Asimismo, solo los Yankees y los Atléticos han ganado tres o más títulos consecutivos en algún momento. Parece improbable que algún equipo pueda desafiar los cinco trofeos consecutivos que alzaron los Yankees de Casey Stengel entre 1949 y 1953, que unieron las eras de Joe DiMaggio y Mickey Mantle en el Bronx. Más recientemente, los Yankees de 2001 estuvieron muy cerca de extender su racha de títulos a cuatro consecutivos, pero al final, el campeón de la Serie fueron los Diamondbacks de Arizona.