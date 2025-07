Djokovic sigue inspirado por la octava en Wimbledon

Novak Djokovic superó un susto inicial en su búsqueda de un octavo título de Wimbledon al derrotar a Alexandre Muller por 6-1, 6-7(7), 6-2, 6-2 en la primera ronda.

Durante el primer set, el serbio de 38 años desperdició seis puntos, antes enfrentar la lucha contra el francés. Sin embargo, Djokovic, quien llamó al médico dos veces durante el tercer set, finalmente prevaleció después de tres horas y 20 minutos.

"Pasé de sentirme en mi mejor momento durante un set y medio a mi peor momento durante unos 45 minutos", dijo Djokovic, número 6 del ranking ATP.

Tras un comienzo espectacular, Djokovic comenzó a desgastarse físicamente en un final lleno de dramatismo. Durante el cambio de lado, con 2-1 en el segundo set, se sujetó el pecho para intentar respirar antes de recibir consejo médico.

"Aunque fuera un virus estomacal, lo pasé mal, pero luego recuperé la energía tras las pastillas milagrosas del médico y logré terminar el partido con buen pie".

A pesar de sus dificultades, Djokovic continuó mostrando un atletismo extraordinario desde la línea de fondo para superar a Muller y forzar los errores. Se apoderó de quiebres tempranos en el tercer y cuarto set para extender su récord perfecto de 20-0 en sus primeros partidos en Wimbledon.

Djokovic continuará su camino enfrentándose ahora al tenista local Daniel Evans.

Compitiendo en su posición más baja en el Grand Slam sobre hierba (sexto) desde 2018, Djokovic aspira a igualar el récord histórico de Roger Federer de ocho títulos de Wimbledon.

"No estaría aquí si no creyera que tengo una oportunidad. Creo que siempre la tengo, creo que me he ganado el derecho a sentir que realmente puedo llegar hasta el título. He tenido el éxito más consistente aquí en Wimbledon”, dijo.

Con su victoria sobre Muller, el siete veces campeón Djokovic ha ganado 40 de sus últimos 42 partidos en el All England Club. Sus únicas dos derrotas durante este período fueron en las dos últimas finales, cuando cayó ante Carlos Alcaraz.