Diablos no descarta a Julio Urías en temporada por bicampeonato

En el sueño que tienen los Diablos Rojos del México para ser bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) hay cabida para Julio Urías.

El presidente adjunto del equipo, Jorge Del Valle, ofreció una conferencia junto a los jugadores Robinson Canó y Juan Carlos Gamboa para platicar de las expectativas previo al inicio de temporada 2025 de LMB, que justamente abrirán los Diablos ante Leones de Yucatán el 17 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

La prioridad es clara en cuanto a que los escarlatas buscarán el bicampeonato, luego de romper una década sin títulos en LMB en la pasada temporada 2024.

“El lema de este año es que vamos por el bicampeonato”, enfatizó el capitán, Juan Carlos Gamboa. “Lo más importante es cómo nos llevamos en el vestidor, la química que hay, que aquí nadie es más que nadie y que no hay egos. Sabemos que este año va a ser muy exitoso para la organización y que vamos a seguir haciendo historia”.

Panorama con Urías

En ese anhelo no está descartado Julio Urías, pelotero mexicano que fue forjado en Diablos antes de debutar con Los Ángeles Dodgers en Grandes Ligas (MLB), en 2016, y que llegó a su punto máximo en 2020 al ganar la Serie Mundial.

Urías está inactivo en MLB desde septiembre de 2023 por reincidir en violencia doméstica, ya que su primera sanción había sido en 2019 (20 partidos). Hace unos días, la oficina del comisionado de Grandes Ligas informó que el sinaloense estará disponible para fichar con cualquier equipo después del Juego de Estrellas 2025, programado para el 15 de julio.

La temporada de verano en México se extiende de abril a septiembre, así que Urías estaría disponible para el último trimestre. Por ello, Jorge Del Valle ha sido cuestionado recientemente sobre si Diablos le daría una oportunidad para reactivarse.

“Yo le tengo un enorme respeto a los deportistas y nunca en mi vida podría juzgar a un deportista por una situación. Todos merecemos segundas oportunidades, todos en algún momento hemos cometido un error. No soy quién para juzgar si va a venir o no, pero como gerente deportivo de la institución, sí creo que si podemos crear un programa que ayude a que los deportistas puedan retomar sus carreras, mejorando primero como personas y después como deportistas, y esto ayuda a la sociedad, a que el país no juzgue tanto y nos encaucemos en cuidar a nuestros grandes atletas, estoy dispuesto a hacerlo”, respondió Del Valle a El Economista.

Días antes, el directivo le había dicho a la periodista Gabriela Fernández que, “primero, tenemos que pensar que cumpla su sentencia y luego ver de qué se trata”, además de que “normalmente el deporte da segundas oportunidades”.

Julio Urías fue separado por los Dodgers el 5 de septiembre de 2023, después de haber pagado una fianza de 50,000 dólares por presunto delito grave de violencia doméstica hacia su entonces pareja. Luego, las autoridades le dieron 36 meses de libertad condicional y 30 días de trabajo comunitario.

En ese momento se preparaba para terminar sus años de arbitraje en MLB y aspiraba a firmar un lucrativo contrato como agente libre, cuyas especulaciones superaban los 300 millones de dólares. Pero la reincidencia a la política de MLB contra violencia doméstica y agresión sexual cambió radicalmente su prestigio como beisbolista.

A casi dos años de distancia, Diablos Rojos le ofrecería una nueva oportunidad, como se puede leer entre líneas en las palabras del presidente adjunto y vicepresidente deportivo.

“No importa cuántas personas lo tengan que juzgar, estoy dispuesto a vivir esa oportunidad porque lamentablemente vivimos en un país donde sus grandes atletas han sido fuertemente castigados por una sociedad que les exige más que a los políticos y, en eso, no estoy de acuerdo. El principal punto que tenemos que crecer como sociedad es saber dónde tenemos que exigir y dónde sí tenemos que dar segundas oportunidades”.

Jorge Del Valle también comentó: “La autoridad es la competente en decir y dictar hasta dónde tiene que llegar esta situación con Julio, yo no, pero si el día de mañana hay una oportunidad, y si los dueños lo necesitan y lo quieren, lo platicaremos. No es algo que pueda asegurar en este momento, pero sí creo que por lo menos se podría llegar a platicar y a buscar lo mejor para nuestros atletas mexicanos”.

_Entonces, ¿las puertas de Diablos están abiertas para él?

“Creo que no puedes decir y aplaudir tanto cuando las cosas estuvieron bien y dejarlo solo cuando las cosas se ponen duras. Vamos a ser congruentes y si fue nuestro orgullo cuando ganaron la Serie Mundial, cuando las cosas se ponen difíciles no puedes voltearte y cerrarle la puerta. Así, por lo menos esta organización, nunca lo ha hecho. Estoy orgulloso de lo que es esta organización y no diré si están abiertas o no, pero por lo menos sí estoy dispuesto a sentarme en una mesa a platicar con él”, respondió el directivo a este diario.

Paso ganador

En 2025, Diablos Rojos buscará ser el primer bicampeón de LMB desde que Saraperos de Saltillo lo consiguiera entre 2009 y 2010.

Aunque el róster perdió a su máxima estrella de 2024, Trevor Bauer, retuvo a Robinson Canó y Tomohiro Anraku, además del mánager Lorenzo Bundy, entre otras piezas que fueron claves para conseguir el ansiado título 17 de LMB.

Diablos Rojos viene de un triplete inédito en la historia del deporte en México, pues además de ser campeón de LMB ganó la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) en diciembre de 2024 y la Liga Mexicana de Softbol (LMS) en marzo de 2025.

“Hay que ir paso a paso y con mucha humildad, pero creo que una de las claves (para pelear por el bicampeonato de LMB) es mantener la base, armonía y jugar fuerte. No hay que creer que porque ganamos ya no hay nada por qué competir, al contrario, este grupo hoy tiene una competencia detrás que ya está en softbol femenil y basquetbol.

“Internamente, hemos hecho una competencia muy sana que ahora el que sigue quiere ganar. La diferencia entre los otros dos deportes es lo largo que es el beisbol, en el que no importa cómo inicies, sino cómo termines. Para mí, lo importante es pensar cómo vamos a llegar al cierre de movimientos y cómo nos vamos a fortalecer. Que la base llegue sana para poder competir en playoffs de la mejor manera”, reflexionó Jorge Del Valle.