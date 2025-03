Deporte, un wildcard para desatorar el diálogo con EU

Las piezas en la relación económica entre México y Estados Unidos también se están reordenando en el espacio deportivo, un ámbito de actividad económica con muchas transacciones en común. El Mundial de Futbol 2026 será el magno retrato de una sede compartida en zona de conflicto, aunque diariamente, la industria deportiva es motor de interacción.

Donald Trump ha dicho que las tensiones políticas, económicas y arancelarias entre Estados Unidos y los coanfitriones del Mundial -Canadá y México- serán buenas para el torneo. "La tensión es algo bueno, creo que hará al Mundial más emocionante", dijo a principios de este mes, cuando también se reunió con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Trump expidió una orden ejecutiva para establecer un grupo de trabajo que supervisará los preparativos y se coordinará con las agencias federales en la planificación, organización y ejecución del torneo. Once de las 16 ciudades anfitrionas están en Estados Unidos. Toronto y Vancouver en Canadá también albergarán partidos, al igual que Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en México.

Aunque Trump anunció una pausa hasta el 2 de abril para retomar los aranceles, la relación sigue tensa y lleva a pensar en las primeras lecciones.

“Más allá de los aranceles, el tema es cómo la relación con Estados Unidos puede afectar a los intercambios en materia de espectáculos o servicios relacionados con los deportes (...) y otras cuestiones de carácter financiero, recordando que, el próximo año es el Mundial de Futbol y podría haber un tipo de afectación. Hay posibilidad de que las ligas o empresas que manejan las asociaciones deportivas en EU, incluso, enfrenten algún tipo de barrera por parte de la administración de Trump para salir”, analiza para El Economista, Saúl Herrera Aguilar, maestro de economía y docente de la UNAM.

Para Trump, la tensión es emocionante, pero para empresarios y directivos del deporte en México la situación debe esperar el impacto real. Este medio les preguntó al respecto.

“México tiene que apostar por los eventos mundiales para darse a conocer como un país sólido que puede tener cualquier tipo de evento y sobre todo, las buenas notas que genera en turismo y derrama económica. Tenemos que ser un poco pasivos, calmarnos ante la situación, sobre qué puede o no afectar. Es la manera cómo nos ven en el mundo desde una perspectiva comercial. En la industria, algunas se verán más afectadas que otras, todo lo que no puedan exportar se quedará en México y deberán tener buenas relaciones aquí. Vienen tiempos de esperar. La economía en México siempre está acostumbrada a problemas, debemos pensar positivamente y que los eventos sigan. La visita de los deportistas a nuestro país no está en tela de juicio. Eso no afectará, confío en que todo siga y podamos mantener los grandes eventos”, responde Gustavo Santoscoy, empresario mexicano que desde el 2019 ha organizado eventos del tenis femenil WTA y este año, incursionará en el golf con LPGA.

Raúl Zurutuza, ex director del Abierto Mexicano de Tenis durante 30 años y quien gestionó la organización del torneo durante el impacto económico de la pandemia Covid comentó:

“Hablando de tenis, podrá impactar con los eventos internacionales, los torneos Challengers, los ATP y WTA 500. Todo lo que tenga que ver con los prize money en dólares. Ahora que está de moda implementar tecnología, un torneo puede pagar entre 75,000 y 80,000 dólares y con el nuevo tipo de cambio será un factor que obligará al ajuste, también con los patrocinios que firman en dólares. Se viene complicado. El anuncio de un mes de espera para los aranceles ayudará a que las cosas se tranquilicen”.

Este año se celebró el cuarto Mexico Open del PGA TOUR en Vidanta, Vallarta. La relación entre México y Estados Unidos a través de la competencia de golf cumple 18 años desde el primer torneo World Wide Technology Championship jugado en el campo El Cardonal en Cabo San Lucas. Este medio preguntó a John Norris, Vicepresidente de los torneos del PGA TOUR el papel de este deporte en momentos de tensión entre ambos países.

“El golf es un deporte global, aterriza conductas deportivas y amabilidad juntas. Confío en que el golf continúe reuniendo a ambas naciones en el México Open en primavera y también jugamos en otoño en Los Cabos y entre más oportunidades tengan jugadores mexicanos y latinoamericanos en el TOUR aumentan sus oportunidades de regresar y de crecer el deporte. Nos gusta regresar aquí por la manera en cómo nos sentimos bienvenidos en México. Planeamos estar en México por más tiempo”.

Adicional a la opinión de John Norris, los golfistas Ben Griffin (Carolina del Norte), Kevin Velo (San José, California) y Jake Knapp (Costa Mesa, California) hablaron sobre la importancia económica de su presencia en el torneo.

El maestro en Economía de la UNAM hace un llamado a empresarios y líderes del deporte para planear estrategias de respuesta, aún cuando no han entrado en vigor los aranceles.

“Se debe tener una planeación adecuada para hacer frente a este tipo de cuestiones. Estamos hablando de una economía y un país (Estados Unidos) que es potencia, entonces, es inviable enfrentarla de manera directa. Hay que ser más inteligentes y precavidos sobre la forma de negociar”.

Desde las trincheras políticas del deporte, Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial 2026 y Rommel Pacheco, titular de la CONADE apuntaron su comentario sobre el contexto deportivo entre ambos países.

“El diálogo bilateral se ha fortalecido. Entre los muchísimos temas que compartimos en Norteamérica - comercio, migración, intercambio académico, cooperación cultural, inversiones-, se encuentra el deporte. La diplomacia deportiva abre un tema adicional de diálogo, entendimiento y cooperación que además involucra a los sectores públicos, privados y sociales. Además, involucrar a otros países como invitados, generar nuevas perspectivas que fortalezcan la imagen del país - o incluso de la región -, identificar nuevas oportunidades de cooperación en la región o en otras latitudes. El deporte une pasiones sin importar las fronteras, demuestra la necesidad de trabajar en equipo y desarrollar estrategias conjuntas para alcanzar las metas comunes”, indica Gabriela.

Cuando Infantino se encontró con Trump ofreció estimaciones del impacto económico que tendrá el Mundial de 2026 y el Mundial de Clubes de 2025, que también se celebrará en EU.

“El país recaudará unos 40,000 millones de dólares. Los torneos añadirán 200,000 puestos de trabajo al país y traerán 10 millones de turistas”.

Rommel Pacheco, por su parte, indicó:

“Es probable que haya afectaciones en distintos sectores y el deporte no está exento. Sin embargo, en la CONADE seguiremos trabajando para que ningún tipo de situación afecte la preparación de nuestros atletas. Seguiremos brindándoles todo el apoyo y las condiciones necesarias para que logren su mejor desempeño”.

La CONADE anuncia este martes a Guadalajara como la sede de la Copa Mundial de Clavados.