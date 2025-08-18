Lectura 3:00 min
Definidas las Series de Zona en el Norte de la LMB
Las semifinales de la Liga Mexicana de Beisbol tiene los cruces listos para iniciar el miércoles 20 de agosto.
Algodoneros pudo celebrar primero su boleto a la Serie de Zona Norte, mientras que los Sultanes de Monterrey tuvieron un amargo domingo en el Juego 7 ante los Charros.
Primero, Unión Laguna alargará su temporada, tras vencer 4-2 en la serie a Toros de Tijuana, donde el pitcher Taylor Williams se apuntó el triunfo.
Por tercera vez seguida, los Algodoneros eliminaron a los astados y sueñan con el tercer título de su historia (1942, 1950).
Mientras que, en el Palacio Sultán de Monterrey, el pitcher Luis Payán con sus compañeros, los Charros de Jalisco vencieron 6 carreras por 0 a los Sultanes en el séptimo juego de la primera serie de playoffs. La novena regia no pudo sostener su reputación de haber quedado como líder de la Zona Norte.
Los Charros guiados por Benjamín Gil, con los relevos de Sasagi Sanchez y Trevor Clifton fue fundamental para obtener el triunfo.
Gil tiene
Con la serie liquidada 4-3, los tapatíos avanzan a las semifinales para verse con los Algodoneros, serie que comenzará en el Estadio Panamericano de Zapopan. En el otro cruce, los Sultanes se medirán ante los Tecos, que se impusieron en el último juego de la serie a los Acereros. El manager dominicano Félix Fermín ha tenido una reconocida trayectoria en la LMB, en el 2023, fue nombrado Manager del Año.
Las Series de Zona son las semifinales de cada sector en los playoffs de la LMB 2025. El primer equipo en llegar a cuatro victorias avanzará a la Serie de Campeonato. La estructura de la postemporada está dividida en cuatro fases: Primer Playoff, Series de Zona, Serie de Campeonato y la Serie del Rey.
Series de Zona en el Norte:
(A ganar 4 juegos de 7).
HORARIOS (CENTRO DE MÉXICO)
Sultanes de Monterrey vs Tecos de los Dos Laredos
- Juego 1 miércoles 20 de agosto: MTY vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas
- Juego 2 jueves 21 de agosto: MTY vs LAR | Parque La Junta | 19:00 horas
- Juego 3 sábado 23 de agosto: LAR vs MTY | Walmart Park | 18:00 horas
- Juego 4 domingo 24 de agosto: LAR vs MTY | Walmart Park | 18:00 horas
- Juego 5 lunes 25 de agosto: LAR vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas *
- Juego 6 miércoles 27 de agosto: MTY vs LAR | Uni-Trade Stadium | 18:30 horas *
- Juego 7 jueves 28 de agosto: MTY vs LAR | Parque La Junta | 19:00 horas *
*En caso de ser necesario
Charros de Jalisco vs Algodoneros del Unión Laguna
- Juego 1 miércoles 20 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
- Juego 2 jueves 21 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas
- Juego 3 sábado 23 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas
- Juego 4 domingo 24 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas
- Juego 5 lunes 25 de agosto: LAG vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas *
- Juego 6 miércoles 27 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas *
- Juego 7 jueves 28 de agosto: JAL vs LAG | Estadio de la Revolución | 19:30 horas *
*En caso de ser necesario