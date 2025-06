Continuidad de Vicente Sánchez sigue incierta pese a título de Concacaf

“¡Vicente, Vicente!”, coreaban los más de 30,000 aficionados que se dieron cita en CU este 1 de junio al término de la final de Concachampions 2025 que fue ganada por Cruz Azul de manera contundente sobre Vancouver Whitecaps.

La Máquina destruyó 5-0 al equipo canadiense para llegar a siete títulos de la Copa de Campeones de Concacaf y empatar a América como los máximos ganadores en los 63 años de vida que tiene esta competencia.

Uno de los personajes con mayores reflectores ni siquiera jugó: Vicente Sánchez, el uruguayo que entró de ‘bombero’ a la dirección técnica de Cruz Azul cuando el argentino Martín Anselmi los dejó tirados para emigrar a Portugal.

Sánchez, quien se hizo popular en México por su notable desempeño como jugador en Toluca y América a principios de este siglo, no congeniaba con la afición cementera en sus primeros partidos, pero poco a poco fue ganándoselos con resultados y, finalmente, un título que Anselmi nunca consiguió.

“La verdad estoy muy contento con este semestre y agradecido con Dios y con el ingeniero (Víctor Velázquez, presidente del equipo), que me dio esta oportunidad”, expresó Sánchez en la conferencia posterior a la final contra Vancouver Whitecaps.

“Calificamos al equipo a la próxima Concachampions, al Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental. Creo que hoy Cruz Azul está en la cima de las copas de este torneo, así que la verdad estoy muy feliz. Fue un semestre de mucho trabajo y preparación emocional”.

Antes de dirigir a Cruz Azul contra Puebla el 25 de enero, en la Jornada 3 del torneo Clausura 2025 de Liga MX, Vicente Sánchez no tenía experiencia como entrenador de primer equipo. De hecho, venía de ser el timonel de la división sub 23 de la Máquina.

Pero la repentina salida de Anselmi, con la temporada en marcha, obligó a la directiva encabezada por Víctor Velázquez a tomar una decisión rápida. Vicente Sánchez y Joel Huiqui como auxiliar, además de Rubens Valenzuela como preparador físico, fueron los nuevos encargados del equipo.

El balance después de poco más de cuatro meses es: campeón de Concachampions, semifinalista de Liga MX, mejor equipo de fase regular de la temporada 2024-25 de primera división y segunda mejor racha invicta en la historia del equipo (19 partidos, empatado con la era del entrenador peruano, Juan Reynoso, en 2021).

“La verdad, el valor lo dan los números, que hablan por sí solos. Creo que este semestre que me tocó comandar al equipo, los números hablan por sí solos. Claro que me doy un valor muy alto porque Dios me puso en este camino y estoy muy agradecido con la afición”, expresó el charrúa.

En días recientes, el rumor del cese de Vicente Sánchez se ha hecho cada vez más grande. Suenan Nicolás Larcamón, Guillermo Almada y hasta Matías Almeyda para ser su reemplazo rumbo a la temporada 2025-26, que inicia el 11 de julio con el torneo Apertura 2025 de Liga MX.

Las últimas conferencias de prensa con Sánchez tuvieron el mismo tenor: cuestionarlo sobre si se queda o se va de Cruz Azul. Con la medalla de campeón de Concachampions en el pecho, la reunión con medios este domingo no fue la excepción.

“No sé del futuro. Vivo un día a la vez y no sé que pueda pasar mañana. Ya mañana veremos. No depende de mí la decisión, entonces, trato de no pensar en decisiones que no dependen de mí”, respondió sin perder la cordura.

El charrúa tiene 45 años y en su primera experiencia con categoría mayor deja un balance de 17 triunfos, ocho empates y dos derrotas, además de romper la sequía de 11 años sin título para Cruz Azul a nivel de Concacaf.

Pero hasta la conferencia posterior al último partido de la temporada, no supo responder si su futuro seguirá siendo celeste o no.

“No me gusta hablar del futuro. Estoy feliz, salimos campeones, dejamos a Cruz Azul en lo más alto internacionalmente y eso es lo más importante”, fue su última respuesta a apenas cuatro preguntas que permitió en la conferencia, argumentando que quería ir a festejar con familiares que viajaron desde Colombia y Uruguay.

Sobre la cancha, quedará la imagen de un Vicente Sánchez arrodillado, llorando y agradeciendo al cielo por el título ante Vancouver Whitecaps. Todo eso, acompañado de la afición coreando su nombre.

La decisión está en el aire y no hay margen de tiempo. Cruz Azul tiene alrededor de un mes y 10 días antes de debutar en la temporada 2025-26 con el reinicio de la Liga MX.