Concachampions: sueño y deuda para Cruz Azul

Cruz Azul vivirá el último partido de la temporada 2024-25 en un carrusel de emociones, ya que no se trata de un juego cualquiera.

Este domingo 1 de junio, desde el estadio Olímpico Universitario (CU), el equipo cementero enfrentará a Vancouver Whitecaps por el título de la Copa de Campeones de Concacaf, que le garantizaría un boleto al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental de diciembre de 2025.

“Cada vez que Cruz Azul está en la cancha, el objetivo es siempre el mismo: ganar. Esta es una final y es muy importante por todo lo que abarca: la calificación al Mundial de Clubes, a la Intercontinental y más. Ha sido un semestre espectacular, ya se calificó a la Concachampions el año que viene, entonces, la motivación es por sí sola”, comentó el entrenador de la Máquina, Vicente Sánchez, en el Día de Medios previo a la batalla por el título.

Estos son los ingredientes del sueño de Cruz Azul: si gana, empatará a América como los máximos campeones en la historia de la Concachampions con un total de siete títulos. La Máquina ya triunfó en 1969, 1970, 1971, 1996, 1997 y 2014.

Por otra parte, aseguraría una de las cuatro plazas mínimas para la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (CONCACAF) en el Mundial de Clubes 2029, que será la segunda edición de dicho torneo con un total de 32 participantes y duración de un mes.

A menos distancia, Cruz Azul también tendría derecho a participar en la Copa Intercontinental este diciembre, como lo hizo Pachuca el año pasado. Enfrentaría al campeón de la Copa Libertadores y, en caso de llegar a la final, al campeón de la UEFA Champions League.

“El premio que te da ganar este título es muy bueno para el club y para uno como jugador, porque te lleva a competir en el más alto nivel y uno siempre quiere estar viviendo partidos como esos”, opinó el mediocampista Carlos Rodríguez para El Economista.

“Estamos ante una gran oportunidad. Si bien todavía falta mucho para que se juegue el Mundial de Clubes, podríamos tener pronto la posibilidad de jugar contra el campeón de Libertadores y Champions. Esos son los partidos que uno sueña”.

Pero hay algo más en juego para Cruz Azul contra el equipo canadiense: saldar la deuda de no haber levantado un título, hasta ahora, luego de año y medio de juego vistoso y efectivo durante las gestiones de Vicente Sánchez y Martín Anselmi.

“El equipo ha hecho muy bien las cosas, hemos tenido un año futbolístico, en cuestión de puntos, que ha sido el mejor; han sido muchas cosas positivas. Obviamente nos falta coronarlo con un título, mañana tenemos esa oportunidad y no queremos ni vamos a dejarla pasar”, opinó al respecto el delantero Ángel Sepúlveda.

“El equipo está comprometido. Ganar partidos sí se ve bien, pero no hay como levantar títulos, eso está claro. Estamos enfocados solamente en eso”.

Cruz Azul impuso récord de puntos (42) en un torneo corto de Liga MX de 17 jornadas en el Apertura 2024, bajo la guía de Martín Anselmi. Sin embargo, en Liguilla, fueron eliminados en semifinales por América por marcador global de 3-4.

En el Clausura 2025, Vicente Sánchez llevó al equipo a 19 partidos sin perder entre Liga MX y Concachampions, que emparejó la segunda mejor racha en la historia del club, igual que la que logró el entrenador Juan Reynoso en 2021.

La racha fue frenada nuevamente por América en semifinales del campeonato mexicano, perdiendo por posición en la tabla tras empatar 2-2 en el global.

“Fue un golpe muy duro el de la semifinal, pero a la vez no es fácil llegar a semifinales. No podemos permitirnos estar bajoneados si tenemos este desafío delante. Cambiamos el chip rápido y sabemos que son 90 minutos a muerte en donde podemos quedar en una parte de la historia. Ojalá podamos regalarle una alegría a la gente que siempre está, en las buenas y en las malas. En el futbol en el mundo, si no se gana un título, no sirve de nada”, añadió el lateral Carlos Rotondi.

Después de 11 años, Cruz Azul intentará retomar el título de clubes más importante de Concacaf. Vancouver Whitecaps, por su parte, busca ser el primer equipo canadiense en levantar dicho trofeo.

Vicente Sánchez, sin certeza de su futuro

Otro de los cuestionamientos recurrentes en el Día de Medios previo a la final entre Cruz Azul y Vancouver Whitecaps fue el futuro del entrenador Vicente Sánchez, quien tomó al equipo como interino a inicios del Clausura 2025.

Después de ser eliminado por América en semifinales de Liga MX, su posición fue cuestionada y hay medios que reportan que sería sustituido por Guillermo Almada o Matías Almeyda después de la final de Concachampions.

“Vivo un día a la vez, así que mañana tenemos la final, que es el último partido de la temporada, y luego veré. Trato de no pensar en cosas que no dependen de mí”, se limitó a responder Sánchez.

“Cuando me tocó tomar al equipo, estaba en la posición 16 (en Liga MX) y logramos llegar a terceros, luego a semifinales, al récord de más puntos durante el año y a la final de Concachampions. Son un montón de cosas que pasaron, los números están ahí y yo estoy muy contento por el presente, agradecido con la afición y con el ingeniero (el presidente Víctor Velázquez), que me dio la oportunidad de estar al frente”.

Vicente Sánchez acumula 26 partidos como entrenador del primer equipo de Cruz Azul, con balance de 16 triunfos, ocho empates y apenas dos derrotas, así como 44 goles a favor y 20 en contra. El juego 27 será un carrusel de emociones contra Vancouver Whitecaps en CU, que también podría ser su epílogo.