Columbus Crew despliega sus fortalezas en Leagues Cup

El Columbus Crew demuestra en la Leagues Cup corazón de un campeón defensor. Después de tres partidos jugados en la fase regular del actual torneo, subieron a la cima de la clasificación con el mejor desempeño de los equipos de la MLS participantes. Ser de los mejores es para el club un lugar conocido.

Columbus cuenta con su propia receta para formar jugadores. Su Academia fue reconocida como la mejor por la MLS en el 2024. Además, esta temporada, incorporó equipos Sub-18, Sub-16 y Sub-15, un gran salto para el semillero. A principios del 2024, el Crew contaba exclusivamente con equipos Sub-17.

El equipo se ha cobijado dentro de la Arena District, que es el hogar también de otros equipos deportivos profesionales: los Blue Jackets (National Hockey League), los Fury (Pro Volleyball Federation) y los Clippers (la filial Triple-A de los Cleveland Guardians de la MLB). Los fans del Crew han celebrado en un periodo del 2002 al 2024, siete títulos en competencias nacionales y 2 internacionales. Hasta el momento, es el tercer equipo más ganador de la MLS (3), después de LA Galaxy (6) y D.C. United (4).

El club América fue el único equipo de Liga MX que enfrentó en las ediciones 2023 y 2024 de la Leagues Cup. Este año eso cambió gracias al nuevo formato del torneo, que le permitió enfrentar en la fase regular a Toluca, Puebla y León.

En la estrategia del banquillo tienen al francés Wilfried Nancy, que ganó el premio al Entrenador del Año 2024 en MLS. Nancy comandó a Columbus en una campaña récord para el club en puntos obtenidos (66) y goles anotados (72), además de igualar el récord de victorias del equipo (19). Fuera de la MLS, Nancy y el Crew ganaron la Leagues Cup 2024 con una victoria 3-1 sobre LAFC, y avanzaron a la Final de la Concacaf Champions Cup 2024, después de eliminar a Monterrey y Tigres de la Liga MX. Al haber ganado la Leagues Cup, Columbus clasificó a la edición 2025 de la Copa de Campeones de Concacaf.

El entrenador ha celebrado con el Crew seis goles en tres partidos de la presente edición de Leagues. Los goles son un factor clave como criterio de desempate, además de que solo los cuatro mejores equipos de cada liga avanzan.

"Esto es fútbol, Ganamos. Esto es lo más importante porque pudimos haber empatado. Sí, tuvimos la oportunidad de marcar goles, pero no lo hicimos. No es fácil empezar el partido sabiendo que tienes que ganar, pero también tienes que marcar muchos goles. Es muy difícil decírselo a mis jugadores. Por eso estoy orgulloso de lo que hicieron, y ya veremos", expresó el entrenador, después del juego ante León.

Hay cinco jugadores que construyen en torno al club. Cucho Hernández, Diego Rossi, Steven Moreira, Darlington Nagbe y Patrick Schulte. Rossi ya suma dos goles y una asistencia en este torneo, después de haber marcado seis goles en 2024.

Apenas este año, el club apareció en el top 50 de los más valiosos del mundo, ranking hecho por Sportico. Se ubica en el lugar 33 con una cifra de 730 millones de dólares, a la par de Chivas. El dueño del Columbus, Haslam Sports Group (HSG), vendió un 10% del equipo. El comprador es la familia Edwards, que ya eran socios minoritarios de la franquicia. Tras la operación, los Edwards alcanzan el 30% y el 70% restante queda en poder de HSG, propietaria también de los Cleveland Browns (NFL) y accionista de los Milwaukee Bucks (NBA). Ambos inversores pagaron 150 millones a la MLS en 2018 para hacerse con los derechos para operar el equipo de Ohio.

Este traspaso de acciones se produce en un momento de alto interés por el fútbol de Estados Unidos. En abril, la familia Miller, antiguos dueños de los Utah Jazz, compró el Real Salt Lake –y el equipo de la NWSL Utah Royals– en una operación de cerca de 600 millones, además, actualmente hay dos franquicias se pusieron a la venta: Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes. En cuanto al capital estadounidense en Liga MX, Necaxa tiene inversión y este año, los Gallos Blancos del Querétaro fueron comprados por Innovatio Capital, empresa de Mark Spiegel.

PALMARÉS DE COLUMBUS CREW

COMPETENCIAS NACIONALES:

MLS Cup: 3 (2008,2020,2023)

Supporters’Shield: 3 (2004, 2008, 2009)

US Open Cup: 1 (2002)

COMPETENCIAS INTERNACIONALES:

Leagues Cup: 1 (2024)

Campeones Cup: 1 (2021)