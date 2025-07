Anclaje de Leagues Cup vislumbra más de una década

Anclar un producto en la mente de millones de consumidores no sólo requiere de personajes atractivos, sino de una estrategia de consistencia por varios años. Ese es el camino que debe seguir la Leagues Cup para consolidarte tanto en México como en Estados Unidos, según la óptica de los ex futbolistas Miguel Layún y DaMarcus Beasley.

“Es un torneo todavía joven, pero es muy bueno que ya esté avalado por CONCACAF y que la FIFA también ya le haya dado un lugar. Al final, para poderse posicionar y que en 15 años esto pueda ser algo sumamente importante, tiene que ver con todo lo que hay detrás: premios económicos y premios deportivos”, destaca Layún.

“Las dos ligas aún están buscando reglas que funcionen para los aficionados, equipos y jugadores. Todavía está creciendo, pensando cómo pueden mejorar y creo que este año es el mejor, porque ahorita compiten 18 equipos de MLS y también de Liga MX. Creo que en 10 o 15 años puede ser un torneo que toda la gente esté buscando para ver, un torneo muy top”, agrega Beasley.

El Economista compartió una mesa de análisis sobre la Leagues Cup con estos ex seleccionados nacionales de México y Estados Unidos.

Este verano, la Leagues Cup está celebrando su tercera edición con 36 participantes o más. Es parte de la ola de torneos que compaginan Liga MX y MLS desde 2018, que también incluye el Campeones Cup, Juego de Estrellas y Skills Challenge.

Rivalidad y estabilidad

La rivalidad futbolística entre México y Estados Unidos existe desde hace décadas a partir de los enfrentamientos en selecciones nacionales, pero poco a poco se ha trasladado a nivel de clubes con diversas competencias.

En 2018 nació el Campeones Cup, que enfrenta al vigente monarca de Liga MX y MLS a partido único. En 2019 surgió la Leagues Cup, en ese entonces, con ocho competidores (cuatro de Liga MX y MLS); en la actualidad, compiten todos los de México y 18 de Estados Unidos. El más reciente de los eventos entre ambos países fue el Juego de Estrellas, que incluye al Skills Challenge, a partir de 2021.

Pero la Leagues Cup es la que está tomando mayor peso al menos por su formato: participa toda la planilla de la Liga MX y dura alrededor de un mes. Su bolsa económica se estima en 40 millones de dólares y permite que sus tres mejores competidores califiquen a la Copa de Campeones de CONCACAF (Concachampions) del siguiente año.

La edición 2025 de Leagues Cup tiene nuevas reglas: cada equipo tiene asegurados tres partidos contra rivales del otro país en primera ronda y los boletos a cuartos de final se reparten equitativamente entre Liga MX (4) y MLS (4).

“El formato ha cambiado para bien. Definitivamente algo que se buscaba era que se balanceara un poco la participación de equipos. Es un formato que va a brindar mucho más espectáculo en ese sentido, permitiendo que al menos hasta cierta fase se garanticen enfrentamientos entre ambas ligas, que es lo que más se busca. Va a ser interesante ver cómo funciona, entendiendo que es una liga que tiene pocos años y que se seguirá buscando cómo mejorarla año tras año”, reflexiona Layún.

Para el ex capitán del América, uno de los principales atractivos es que otorga boletos a la Concachampions y esta, a su vez, otorga un boleto al Mundial de Clubes, que este verano también modificó su formato para tener más partidos y audiencia.

“Está claro que se está buscando renovar el futbol a nivel mundial. El claro ejemplo es el Mundial de Clubes que se vivió este verano, que fue todo un éxito. En ese sentido, me parece que la Leagues Cup va encaminada hacia ese rumbo”.

Guardando proporciones, otros torneos internacionales acumulan décadas de organización, experimentación y, por ende, prestigio. La Champions League se juega desde 1955, la Copa Libertadores desde 1960 y la Concachampions desde 1962, por citar algunos ejemplos.

Intercambio de prácticas

La relación entre México y Estados Unidos en el futbol no sólo está marcada por estos torneos. Recientemente, inversionistas norteamericanos pusieron capital en equipos como Necaxa, Cancún FC y Querétaro.

Eso abre el panorama para intercambiar prácticas en cuestiones administrativas, gerenciales, de comunicación y demás.

“De la MLS me encanta la estrategia de marketing y comunicación que tiene. Siempre he creído que en Estados Unidos son maestros en eso. Al final, el futbol no deja de ser un producto de entretenimiento. Nos enfocamos en un resultado, pero nació como entretenimiento y de repente se ha perdido un poco el foco de eso, se ha dejado de crear experiencias para los fans, algo que, me parece, la MLS lo hace de manera brutal”, comenta Layún.

Cuestionado sobre lo que la Liga MX podría aprender de la MLS y viceversa, el ex futbolista de América y Rayados destaca también la centralización de sus activos: derechos de transmisión, contenido, indumentaria y demás.

DaMarcus Beasley, por su parte, señala que la MLS debería renunciar a tener tres jugadores franquicia por equipo, permitiendo que haya mejores salarios para más jugadores con potencial.

El estadounidense añade que, desde su perspectiva, la Liga MX sigue por encima de la MLS, enfatizando la cantidad de fichajes estrella que ha tenido México en meses recientes, entre Sergio Ramos, James Rodríguez, Keylor Navas y demás.

“Siempre he pensado que la Liga MX es un poquito mejor que la MLS, solamente por los jugadores que vienen a México. La MLS todavía está creciendo cada año, con cosas dentro y fuera de la cancha, como comunicaciones, televisión, patrocinadores y demás, pero en mi opinión, la Liga MX todavía está un poco más adelante”.

Después de dos días de Leagues Cup, la Liga MX ha ganado siete partidos y la MLS cinco. Este jueves concluirá la primera jornada con los duelos Monterrey contra Cincinnati, Chivas contra New York Red Bulls, Juárez contra Charlotte FC, Santos contra Colorado Rapids, Cruz Azul contra Seattle Sounders y Tijuana contra Galaxy.