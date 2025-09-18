Clayton Kershaw pone fin a su leal carrera en Dodgers

Uno de los pítchers más afamados de los últimos tiempos en Grandes Ligas (MLB), Clayton Kershaw, puso fin a su leal carrera de 18 años con Los Ángeles Dodgers.

Desde su debut en 2008 hasta su despedida en este 2025, Kershaw únicamente ha defendido los colores de los Dodgers, convirtiéndose en el pelotero 23 que ha inició y se retiró con un mismo equipo en MLB en lo que va de este siglo.

“No creo que haya expresado lo que significa estar en una organización durante toda mi carrera. Te fijas en gente en todos los deportes que han podido lograrlo y es especial. No quiero descartar ese hecho. Estar aquí por toda mi carrera definitivamente es una meta”, mencionó durante la temporada baja de 2025.

Este jueves, a una semana de finalizar la fase regular de MLB 2025, el 11 veces elegido al Juego de Estrellas confirmó su adiós del beisbol profesional. Sólo esperará a que termine la temporada de sus Dodgers, quienes están cerca de amarrar su boleto a playoffs.

“Había hablado de esto con mi esposa, Ellen, prácticamente todo el año. Normalmente esperamos hasta la temporada baja para tomar una decisión así, pero casi al comenzar esta temporada, sabíamos que esto iba a ser todo”, reveló Kershaw en conferencia este 18 de septiembre.

“No quería decir nada por si cambiaba de opinión, pero a lo largo de la temporada, con lo agradecido que estoy por haber estado sano y pudiendo lanzar, creo que eso hizo evidente que este era un buen momento para despedirme”.

Kershaw nació el 19 de marzo de 1988 en Dallas, Texas. En 2006 capturó los reflectores al ser nombrado por USA Today como Jugador del Año del Beisbol de Preparatoria, gracias a su notable rendimiento en Highland Park High School.

Fue reclutado por Dodgers en el Draft 2006 de MLB y después de un par de temporadas en Ligas Menores debutó en la Gran Carpa, sin pensar que pasaría los próximos 18 años allí.

“Felicito a Clayton por su fabulosa carrera y le agradezco los muchos momentos que brindó a los aficionados de Dodgers y del beisbol de todo el mundo, así como sus profundas labores benéficas. La suya es una carrera verdaderamente legendaria, una que sabemos que le llevará a ser incluido en el Salón de la Fama”, enfatizó Mark Walter, propietario de los Dodgers.

Durante esas casi dos décadas, Kershaw ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional (2014), un Guante de Oro (2011), tres Cy Young (2011, 2013 y 2014), además de la Serie Mundial 2020, ganando los juegos uno y cinco contra Tampa Bay Rays.

A eso se suman sus participaciones en el Juego de Estrellas. De manera consecutiva, fue llamado de 2011 a 2017 y luego en 2019, 2022, 2023 y 2025, demostrando la vigencia de sus lanzamientos en el máximo nivel del beisbol mundial.

“Se ha ganado el derecho a retirarse cuando quiera”, añadió el mánager de Dodgers, Dave Roberts, también durante este jueves.

“Creo que es el mejor lanzador de esta generación. Obviamente hay muchos excelentes, pero nunca he estado con un competidor más fuerte, responsable y muy consistente. Me ha hecho un mejor mánager y creo que hemos crecido juntos, así que me siento afortunado de haberlo dirigido”.

La despedida de Clayton Kershaw vivirá un momento especial este viernes, cuando se presente como pítcher abridor en el partido contra San Francisco Giants. Será su última apertura de temporada regular en el Dodger Stadium.

Después de eso, su rol en la novena angelina no está claro. Aunque los Dodgers tienen casi asegurado su puesto en postemporada, la rotación está ocupada principalmente por Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell e incluso Shohei Ohtani.

Por otra parte, Kershaw se despide como el noveno pelotero con mayores ingresos por salario en la historia de MLB, según un reporte de Sports Illustrated en 2025. Logró acumular 307,201,142 dólares, quedando lejos de Justin Verlander con 419,181,666 en la cima.