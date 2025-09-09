El calor extremo es una amenaza para algunas de las sedes del Mundial 2026

El Mundial de Fútbol de 2026 podría ser el último de Norteamérica sin una adaptación urgente al clima, según un nuevo estudio que pone de relieve las amenazas meteorológicas extremas.

El informe "Canchas en peligro" revela que 10 de las 16 sedes corren un riesgo muy alto de sufrir condiciones extremas de estrés térmico.

Para 2050, casi el 90% de los estadios de Norteamérica necesitarán adaptarse al calor extremo, mientras que un tercio se enfrentará a una demanda de agua igual o superior a la disponible.

El informe también destacó los riesgos para las sedes de los Mundiales de 2030 y 2034 y examinó el impacto de un clima cada vez más cálido en los campos de fútbol base en los que en su día se entrenaron 18 jugadores famosos.

"Como español, no puedo ignorar la crisis climática", dijo Juan Mata, ganador del Mundial con España, en referencia a las devastadoras inundaciones de Valencia del año pasado.

"El fútbol siempre ha unido a la gente, pero ahora también es un recordatorio de lo que podemos perder".

El Mundial de Clubes de este año en Estados Unidos ofreció un preocupante anticipo, con condiciones calificadas de imposibles por los jugadores.

El calor extremo y las tormentas obligaron a la FIFA a adaptar sus protocolos, añadiendo pausas para refrescarse y beber agua, bancos a la sombra y ventiladores.

Según el informe, 14 de los 16 estadios de la Copa Mundial en Estados Unidos, Canadá y México superaron en 2025 los umbrales de seguridad en al menos tres de los principales riesgos climáticos: calor extremo, lluvias torrenciales e inundaciones.

Trece ya experimentan al menos un día cada verano en el que se supera el umbral de la FIFA para las pausas para beber de 32°C de temperatura de globo y bulbo húmedo (WGBT, por sus siglas en inglés), un índice reconocido internacionalmente que se usa para medir el estrés térmico humano bajo la luz solar directa.

Las temperaturas en Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami y Monterrey superaron esa marca durante dos meses o más.

Diez de estas ciudades experimentan al menos un día cada verano con una WBGT de 35 grados, identificada por los científicos del clima como el límite de la adaptabilidad humana al calor extremo, siendo Dallas (31 días) y Houston (51) las más afectadas.

Aunque los estadios de Dallas y Houston mitigarán el calor con cubiertas, los riesgos climáticos se extienden fuera de los recintos de élite.

El informe señala que la cancha de infancia en Egipto del delantero Mo Salah podría sufrir más de un mes de calor insoportable al año, mientras que la del capitán de Nigeria, William Troost-Ekong, podría sufrir 338 días de calor extremo en 2050.

"A medida que nos adentremos en la década, los riesgos seguirán aumentando a menos que tomemos medidas drásticas, como trasladar las competiciones a los meses de invierno o a regiones más frías", dijo Piers Forster, director del Priestley Centre for Climate Futures de Leeds.

El informe, de 96 páginas, insta al negocio del fútbol a comprometerse a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2040 y a publicar planes creíbles de descarbonización, y pide a los organizadores de torneos que creen fondos de adaptación.

El 91% de los 3,600 aficionados encuestados en los tres países anfitriones quiere que el Mundial de 2026 sea un modelo de sostenibilidad.