Mundial de Futbol 2026: estos son los precios para boletos individuales de partidos en México

La FIFA esta semana puso a disposición de los aficionados boletos individuales para los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se disputarán en México.

Las entradas, que corresponden a distintas fases de la primera ronda y octavos de final, presentan precios que oscilan entre los 34,700 pesos y los 78,500 pesos por persona, de acuerdo con la sede y las amenidades incluidas.

Precios en cada sede mexicana

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial de hospitalidad de FIFA, los boletos individuales en México presentan los siguientes rangos:

Estadio de Monterrey (Guadalupe, NL): desde 34,700 hasta 55,350 pesos, según el partido y la fase.

Estadio de Guadalajara (Zapopan, Jalisco): entre 56,350 y 72,450 pesos.

Estadio Azteca (Ciudad de México): desde 73,400 hasta 78,500 pesos.

Foto: Captura de pantalla

Los partidos en territorio mexicano corresponden a distintas jornadas de la fase de grupos y un cruce de octavos de final.

Boletos individuales, no paquetes

A diferencia de los paquetes de hospitalidad que incluyen experiencias adicionales, los boletos individuales liberados esta semana están enfocados en el acceso a un solo partido. Aun así, el costo se mantiene elevado frente al nivel de ingresos en México.

El precio más bajo, de 34,700 pesos, equivale a más de 111 días de trabajo con el salario mínimo general vigente, mientras que el más caro, de 78,500 pesos, representa cerca de 251 días de salario mínimo.

En términos de salario promedio nacional, estas entradas implican entre 3.5 y 8 meses de sueldo completo.

México enfrentará a Ecuador en partido de preparación

La selección mexicana tendrá un partido de preparación contra Ecuador con miras al Mundial de 2026 el martes 14 de octubre en el estadio de las Chivas del Guadalajara.

"Para el Club Chivas y para el estadio Chivas es un gran orgullo recibir otra vez a la selección mexicana", dijo Amaury Vergara, presidente del club.

El estadio de las Chivas, inaugurado en 2010, será sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo de 2026, todos en fase de grupos, que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Semanas atrás, el recinto, con capacidad para más de 45,000 espectadores, completó el trabajo de instalación del césped requerido por la FIFA para la máxima cita del balompié.

"Estamos listos para este partido y para cualquier otro. El estadio cuenta con todas las condiciones para recibir cualquier ensayo y los cuatro partidos mundialistas", añadió Vergara.

De acuerdo con estadísticas de la Federación Mexicana de Fútbol, México y Ecuador se han enfrentado en 25 partidos, con un balance favorable para el Tri de 14 victorias, siete empates y cuatro derrotas, con 37 goles a favor y 24 en contra.

Al igual que la selección mexicana, clasificada en calidad de anfitrión, la Tricolor andina ya tiene asegurado su pase a la Copa del Mundo del próximo año.

A falta de dos partidos para el final de la eliminatoria sudamericana, Ecuador es segundo con 25 puntos en 16 partidos, diez unidades menos que la líder, Argentina.