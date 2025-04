Bravos sonríe al Play-In tras década de claroscuros

Bravos de Juárez está de manteles largos este 2025. El principal motivo es que cumple 10 años de vida; luego, porque sus diferentes categorías jugarán Liguillas en el torneo Clausura. Finalmente, por su plan de construir un estadio nuevo.

“Este es un equipo joven, pero venimos con esa afición que inició Cobras, que ayudó a crecer Indios y que hoy recoge Bravos”, destacó la propietaria del club, Alejandra De la Vega, en una reciente entrevista con TUDN, recordando a las antiguas franquicias que llevaron futbol de primera división a Ciudad Juárez.

“No puedo negar que hemos tenido momentos muy duros, pero somos resilientes. Ahora empezamos a ver el resultado de todo este trabajo, de encontrar verdaderamente a los protagonistas que están en la cancha representando ese espíritu de los juarenses”.

Bravos fue fundado el 29 de mayo de 2015. Empezó compitiendo en la extinta Liga de Ascenso y en verano de 2019 consiguió saltar a Liga MX, comprando la franquicia de Lobos BUAP.

Pero es hasta el Clausura 2025 cuando está cosechando sus mejores resultados. Cerró la fase regular con 24 puntos, cuando nunca había llegado al menos a 20. Esto le permitió posicionarse en el noveno lugar de la tabla y amarrar un boleto a Play-In.

Es apenas la segunda vez en su historia que avanza a fase final de Liga MX. La primera fue en el Apertura 2022, aunque no llegó a cuartos porque perdió ante Toluca en juego único de repechaje.

“La Liga MX es muy competitiva. Hay presupuestos muy fuertes y también nosotros hacemos inversiones importantes, pero soy una convencida de que cada equipo tiene su propia visión y ADN (…) Tenemos muchos años trabajando, pero este equipo, verdaderamente, representa en la cancha lo que es el ADN bravo: fuerza, resiliencia y, sobre todo, trabajo en equipo”, describió De la Vega.

Por triple Liguilla

Bravos necesita dos victorias para avanzar, por primera vez, a cuartos de final de Liga MX. Primero, este domingo debe vencer a Pumas en Ciudad Juárez; de ser así, enfrentará al perdedor del otro Play-In entre Monterrey y Pachuca por el pase a Liguilla, pero esta vez en condición de visitante.

Esa no será la única fase final para Juárez en el Clausura 2025. En Liga MX Femenil accedieron a cuartos de final tras alcanzar el octavo puesto de la tabla regular. En el partido de ida contra el líder, América, empataron 2-2 en Chihuahua.

Por otra parte, la categoría varonil sub 23 logró un destacado segundo lugar en fase regular y enfrentará a Necaxa en cuartos de final, con la ventaja de cerrar la serie en Ciudad Juárez.

Bravos nunca había tenido tantas fases finales de manera simultánea entre sus diferentes categorías. Destaca que la rama varonil tiene como entrenador al uruguayo Martín Varini, de apenas 33 años de edad y que no tenía experiencia en México.

“La motivación nuestra está al 100%. Estamos viviendo un momento histórico y somos los protagonistas (…) Tenemos la suerte de seguir compitiendo. Nos genera mucha motivación y vamos a preparar el partido con Pumas con mucha humildad, sabiendo que en casa nuestro rendimiento ha sido muy bueno”, dijo Varini al cierre de fase regular.

Sombra económica

Detrás de la alegría de estas fases finales está una fuerte sombra económica para Bravos. Y es que en los últimos cinco años se convirtió en el equipo con más multas acumuladas en Liga MX por peores rendimientos en tabla porcentual.

A partir de la temporada 2020-21, la Liga MX erradicó el sistema de descenso. A cambio, instauró un modelo de multas para los tres equipos con peor cociente al cierre del año futbolístico. Desde entonces, Bravos es el equipo con mayor desembolso con un total de 177 millones de pesos.

“Las hemos pagado las veces que nos ha tocado y puedo decir que duele en el alma”, confesó la propietaria del club.

“Te hacen pagarla antes de iniciar el campeonato, si no, no te dejan registrar al equipo. Lo que es brutal es tener que ir, sacar dinero propio y pagarlo en una multa que no te trae nada a cambio. Me parece que hacer que los últimos lugares paguen multa resta grandes posibilidades de reinventarte, traer jugadores y mejorar tus instalaciones”.

En la entrevista con TUDN, De la Vega enfatizó que Bravos no es negocio, lo cual complicó más el pago de multas en 2021 (50 millones de pesos), 2022 (80 millones) y 2024 (47 millones).

“Hasta hoy no es negocio, pero más que amor al arte, somos plenamente convencidos de que el rol que juega el futbol profesional en una comunidad es un ingrediente fundamental para crear modelos aspiracionales para jóvenes. Otra parte importante son los estadios, donde cada 15 días nos juntamos para celebrar. Bravos es un elemento muy importante para crear identidad, sobre todo en una comunidad fronteriza”.

Al hablar de eso, la propietaria confirmó que tiene en mente un proyecto de construcción de estadio binacional, aprovechando la cercanía con Estados Unidos.

“Hemos hablado de este sueño de hacer un estadio binacional (…) Bravos es el primer equipo que tiene inversión norteamericana fuerte y directa, tenemos un equipo de segunda división en El Paso (Texas), entonces, qué lindo sería poder decir en esta comunidad que, en un mundo tan complejo, donde cada vez parece que hay más barreras, nos reunimos alrededor de un balón”.

No especificó a qué plazo y cuánto costaría el nuevo inmueble, sólo recalcó: “Es muy difícil de ejecutar, pero lo vamos a tratar. Primero vamos con nuestro centro de alto rendimiento y seguiremos tratando de impulsar este proyecto”.

La inversión norteamericana a la que se refiere proviene de su esposo, el empresario estadounidense Paul Foster, con presencia en la industria del petróleo con la compañía Western Refining.

Bravos buscará extender su paso histórico en el Play-In del fin de semana, recibiendo a Pumas para continuar con vida en el Clausura 2025. El perdedor de este partido quedará fuera de toda posibilidad de entrar a cuartos de final.