Bayern y PSG disputarán boleto a final de Champions 2026

Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) son los máximos ganadores de las ligas de Alemania y Francia con 33 y 13 títulos, respectivamente.

Eso supone un duelo de altas expectativas en las semifinales de la Champions League 2026, buscando un boleto a la final del 30 de mayo en Budapest.

Bayern Múnich fue el último en conseguir el boleto al ‘Final Four’ tras derrotar 6-4 global a Real Madrid. Para ello, tuvo que superar un dramático partido de vuelta en el que se celebraron siete anotaciones y una tarjeta roja.

Los alemanes habían sacado ventaja de 1-2 en la ida, disputada la semana pasada en el estadio Santiago Bernabéu. Eso obligaba a Real Madrid a ganar al menos por un gol en el Allianz Arena para enviar la serie a tiempos extras.

Un error del experimentado Manuel Neuer sorprendió a propios y extraños, pues permitió que Real Madrid se pusiera adelante en el marcador en Múnich. Regaló la pelota a Arda Güler con la portería abierta y el mediocampista, con su fina técnica, la envió al fondo de la red.

Pero la euforia madridista duró poco, ya que Aleksandar Pavlovic empató con otro error, ahora del portero merengue, Andriy Lunin. En un tiro de esquina de Joshua Kimmich, no atacó el balón que venía al área chica y Pavlovic, casi sin moverse, la envío al fondo.

Apenas habían pasado seis minutos y el marcador ya estaba 1-1 en el Allianz Arena, que significaba ventaja global de 3-2 para el Bayern.

Real Madrid no se dio por vencido y encontró, gracias a un tiro libre estético de Güler, el 1-2. Pero otra vez los alemanes sacaron el orgullo y empataron por cuenta de Harry Kane.

Todo ocurrió en el primer tiempo, al igual que el 2-3 por parte de Real Madrid, ejecutado por Kylian Mbappé. Con esto, el francés llegó a 70 anotaciones en la historia de la Champions y se mantiene como el máximo goleador de esta edición con 15.

Pero la historia cambió en la recta final. Eduardo Camavinga se hizo expulsar al 86’ por no entregarle la pelota al rival después de cometer una falta. Fue una doble amonestación que sus compañeros de Real Madrid vieron como rigorista.

Poco después de eso, Luis Díaz (89’) y Michael Olise (90+4’) se encargaron de sentenciar la eliminatoria con un par de anotaciones que pusieron el 4-3 en Múnich y 6-4 en el global.

Reflexiones y próximo cruce

“Ha sido un partido muy emotivo. Tuvimos mucha posesión de balón y siempre tuvimos la sensación de que podíamos marcar, pero Real Madrid es el Real Madrid y siempre supone una amenaza”, evaluó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

Su homólogo de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comentó: “Ha sido un gran partido de mis jugadores, lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho, por los madridistas que han venido y los que lo han visto en casa. Me duele porque el Madrid no va a ganar la decimosexta este año, pero volvemos a casa con nuestro escudo porque lo han dado todo”.

Con este resultado, Bayern Múnich se citará ante PSG en las semifinales 2026 de la Champions League. El partido de ida será el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes, en París, y la vuelta será miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, en Múnich.

Esta será la cuarta ocasión que Bayern y PSG se enfrenten en ronda de eliminación directa de Champions. La primera fue la final 2019-20, ganada por los alemanes. Luego los franceses ganaron los cuartos de final 2020-21, mientras que Bayern se impuso en el más reciente antecedente, que fue en los octavos 2022-23.

Bayern Múnich ha conquistado la Champions League en seis ocasiones, siendo la más reciente esa de 2020. PSG, por su parte, busca el primer bicampeonato de su historia, luego de haber levantado la ‘Orejona’ por ocasión inédita en 2025.