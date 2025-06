Arranca verano clave del Tri en busca de estilo

El reloj de arena de la Selección Mexicana ya entró a su última vuelta. En unas horas empezará la actividad del verano 2025, entre amistosos y Copa Oro, donde el Tri intentará acabar con sus banderas rojas de cara al Mundial 2026.

Exactamente en 12 meses, México disputará la Copa del Mundo de la FIFA como anfitrión por tercera vez en su historia, aunque, ahora, acompañado de Estados Unidos y Canadá.

El margen de cuatro años que ofrece cada ciclo mundialista está en etapa terminal, siendo la Copa Oro el único evento oficial que sostendrá el Tri antes del magno torneo de la FIFA. La urgencia se centra en la búsqueda de estilo.

“Como yo también soy entrenador, busco la manera de ver qué puede hacer Javier Aguirre. No soy él ni me quiero meter en lo que él pueda hacer, pero yo creo que se trata de encaminar la idea futbolística que pretende para el Mundial”, analiza para El Economista, Christian ‘Chaco’ Giménez, ex jugador de Selección Mexicana y de clubes como Cruz Azul, Pachuca y América.

El ‘Vasco’ tomó las riendas del Tri por tercera vez a partir de septiembre. Es el tercer entrenador nacional en el ciclo mundialista 2026, después del argentino Diego Cocca (2023) y Jaime Lozano (2023-24).

En 10 partidos, su balance es de seis triunfos, dos empates y dos derrotas, además de 17 goles a favor y siete en contra. Su mejor resultado fue el título de la Liga de Naciones de Concacaf en la reciente Fecha FIFA de marzo, título que se le había negado a México desde 2021.

Por esto y lo que se percibe en cuanto a la relación con el grupo de jugadores, ‘Chaco’ Giménez observa puntos positivos en la gestión de Javier Aguirre.

“Veo a la selección entera. Lo que le ha dado Javier en toda esta etapa fue estabilidad, porque la selección pasó en un periodo de inestabilidad con el tema de entrenadores, no digo que fue una etapa buena o mala, pero Javier le dio un poco más de estabilidad y seguridad a los futbolistas”.

Uno de los más notorios en ese sentido es el delantero Raúl Jiménez, que cambió radicalmente su imagen con el Tri bajo la dirección técnica del ‘Vasco’.

Después de ser criticado por su sombría participación en el Mundial de Qatar 2022 con Gerardo ‘Tata’ Martino, Jiménez se consolidó como el mejor goleador en la era de Aguirre con seis anotaciones y dos asistencias en 451 minutos.

De hecho, el delantero del Fulham fue autor del doblete con el que México venció a Panamá en la final de la Liga de Naciones 2025. Gracias a eso, ya se estableció como el tercer máximo anotador en la historia del equipo nacional con 39 dianas.

“Antes de que yo llegara, Raúl ya había mostrado una gran progresión en su equipo. Daba la sensación de que estaba en su mejor momento y lo trajimos. Mi labor como técnico es potenciar a los jugadores, desarrollarlos y darles herramientas para que sean mejores”, dijo Aguirre sobre Jiménez después del Final Four de Liga de Naciones.

Los minutos en los 10 partidos del ‘Vasco’ como entrenador de selección dejan ver algunos de los nombres con mayor constancia hacia el Mundial 2026: Luis Romo (543), César Montes (505), Edson Álvarez (477), Johan Vásquez, Luis Malagón (450) y el mencionado Raúl Jiménez.

Por otra parte, los resultados positivos, que incluyen la remontada sobre Honduras (4-2) en cuartos de final de Liga de Naciones y el título sobre Panamá (2-1), así como triunfos amistosos, como el 2-0 sobre el acérrimo rival, Estados Unidos, y el 2-0 sobre Internacional de Porto Alegre en Brasil hacen que Aguirre tenga comentarios positivos.

A diferencia de las gestiones de Diego Cocca y Jaime Lozano, los medios ya no hablan de quién podría ser su relevo, claro, destacando también que sólo restan 12 meses para el Mundial.

“Creo que tiene un año para poder afianzar lo que pretende, después, hay imponderables que uno no controla, pero la realidad es que estaba viendo los nombres y (Aguirre) tiene muy buenos futbolistas, que pasan buenos momentos. Puede construir muy bien, creo que lo va a hacer y lo tiene claro”, concluye ‘Chaco’ Giménez, actual analista en Fox Sports.

La búsqueda de estilo va más por ciertas posiciones que aún no lucen sólidas. Por ejemplo, en los últimos dos partidos, Aguirre utilizó dos centros delanteros, cuando anteriormente había jugado con uno.

La portería también sigue en incertidumbre, pues aunque Luis Ángel Malagón es el que más minutos ha tenido desde el regreso del ‘Vasco’, Guillermo Ochoa se mantiene en las convocatorias con experiencia de cinco Copas del Mundo.

México podría disputar hasta seis partidos oficiales en Copa Oro, tomando en cuenta los tres de fase de grupos (contra República Dominicana, Surinam y Costa Rica), cuartos de final, semifinal y final.

A eso se suman un par de amistosos previos contra rivales europeos: Suiza y Turquía. México es el máximo favorito por ser el campeón defensor del torneo de Concacaf, luego de ganar la edición 2023 con Jaime Lozano en el banquillo.