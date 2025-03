Andrea Villarreal, líder del deporte por partida quíntuple

Dorados de Chihuahua tiene en Andrea Villarreal García un cerebro con cinco hemisferios, todos conectados para proteger la salud financiera del equipo.

Villarreal García es la directora de administración, finanzas y mercadotecnia de Dorados de Chihuahua, pero lo que hace especial su caso es que ocupa el cargo en las cinco competencias que tiene el equipo a lo largo del año: Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) varonil y femenil, Liga Estatal de Beisbol de Chihuahua y Liga Estatal de Basquetbol de Chihuahua.

“Me encargo principalmente de la parte financiera, contable y de marketing. Muchas veces me preguntan si yo escojo jugadores, pero no. Sin embargo, estoy pendiente de sus contratos y de la forma en la que se les paga porque nos encargamos de absolutamente todo: dónde viven, qué comen, en qué se mueven y demás. Básicamente esa es mi historia”.

En el marco del mes de la mujer, Andrea platicó con El Economista sobre el desafío de tener a su cargo esta partida quíntuple, pero también de la necesidad de contar con cada vez más dirigentes femeninas en las diferentes ligas profesionales de México.

Reto de 365 días

Con cinco competencias, el staff de Dorados está activo prácticamente todo el año. Incluso hay meses en las que los partidos se compaginan, como ocurre con los de LMB y la Liga Estatal de Beisbol de Chihuahua.

La organización cuenta con más de 60 personas y la parte financiera está a cargo netamente de Andrea Villarreal, licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y radicada ocho años en la Ciudad de México antes de regresar a su natal Chihuahua en 2019.

“Me ofrecieron trabajo en Dorados, principalmente para el basquetbol, porque en ese año era el regreso de la LNBP a Chihuahua. Buscaban quién administrara al equipo principalmente en la parte económica. En un principio, no sabía mucho de basquetbol. En mi familia, tanto mi papá como mi hermano han sido aficionados al basquetbol de toda la vida, pero yo no, así que fue un reto muy grande”.

Describe que actualmente la institución trabaja “con 80% de mujeres”, con quienes comparte tres títulos durante su gestión: uno de LNBP Femenil (2023) y dos de Liga Estatal de Basquetbol de Chihuahua (2019 y 2024).

De las cinco competencias que tiene Dorados, sólo una es femenil y tiene particularidades en cuanto a negocio, explica la directiva.

“La LNBP Femenil ha sido una liga muy retadora porque al ser mujeres no ha sido fácil introducir al equipo y crear afición, sin embargo, son las que más triunfos nos han dado. Nuestras Adelitas son muy queridas y respetadas, pero seguimos viendo la manera de cómo llenar su gimnasio durante la temporada completa. Financieramente es complicado porque no recibimos la misma cantidad de afición y los juegos no generan el mismo dinero”.

A pesar de eso, Adelitas volverá a competir en la temporada 2025 de LNBP Femenil, lo que demuestra su estabilidad en una liga que cada año tiene un vaivén de equipos precisamente por no contar con economías sólidas.

La incorporación más reciente de Dorados fue la LMB en 2024. El estadio Monumental de Chihuahua tuvo que ser remodelado en temas de pasto, dugouts, iluminación, sonido y pantallas, aunque señala que para ello recibieron apoyo del gobierno estatal y municipal.

Este 2025 significa el segundo año de la institución con cinco competencias y un reto para Andrea Villarreal para seguir liderando el área administrativa a la par de tener a su segunda hija.

“A veces piensan que ser mamás o esposas nos impide tener estos cargos. Soy sincera en que es difícil llevar esos roles al mismo tiempo, pero se puede. Me casé estando en Dorados y tengo dos niñas, una de dos años y otra de un mes. A veces estoy tecleando con la mano derecha de la computadora y con la bebé en el brazo izquierdo, casi no hay tiempo para incapacidad porque el trabajo no lo permite, siempre tienes que estar pendiente, pero me siento muy orgullosa”.

Abrir más espacios

De acuerdo con un informe del newsletter El Míster, apenas dos de cada 10 puestos “de toma de decisiones relevantes en las organizaciones deportivas de América Latina son ocupados por mujeres”.

En LNBP sólo hay una mujer presidenta de equipo: Marcela Cojo, de Plateros de Fresnillo. En LMB son dos con puestos similares: Karla Aguilar, vicepresidenta de Tigres de Quintana Roo, y Blanca Uribe, presidenta corporativa de Toros de Tijuana.

Sin embargo, la LMB cuenta con otros 11 cargos de directoras en equipos como Algodoneros de Unión Laguna, Bravos de León, Diablos Rojos del México, El Águila de Veracruz, Pericos de Puebla, Piratas de Campeche y Dorados de Chihuahua.

“Creo que las mujeres tenemos una capacidad multitask, un poco a diferencia de los hombres, que nos lleva a hacer muchas cosas de buena forma y al mismo tiempo. Somos muy organizadas, tenemos mucha claridad en mente para hacer muchísimas cosas, destreza para dirigir, estar, comprometerse y ser responsables”, confirma Andrea Villarreal.

“Es importante que las mujeres participen en todas las áreas que se puedan y en particular en el deporte creo que somos muy necesarias. Últimamente los equipos femeniles están creciendo muchísimo, no de la misma forma que los hombres, pero estoy segura que en un futuro así va a ser. En empresas se ha demostrado que hay grandes dirigentes mujeres y no tiene por qué no ser así en el deporte”.

Admiradora de deportistas como Soraya Jiménez y Ana Guevara, y de funcionarias como Michelle Obama y Hillary Clinton, apunta que las mujeres requieren más oportunidades dentro de la industria deportiva, pues cuentan con altas capacidades y experiencia.

“Al estudiar administración de empresas tuve la oportunidad de trabajar en distintos tipos de empresas, desde sector médico, deportes y agencias de marketing, entonces, creo que es tema de dar oportunidades. Muchas veces los clubes piensan que deben poner a un hombre por el tipo de deporte, pero yo sugiero que busquen mujeres y se van a sorprender.

Es un tema cultural y educacional. Hay que contratar a quien tenga ganas de trabajar y sobran mujeres con ganas”.

Su caso también destaca por el contexto de Chihuahua, estado que durante años fue foco mediático por feminicidios en Ciudad Juárez. Ahora cuenta con una gobernadora (Maru Campos) y algunas directivas de peso en el deporte, como es ella misma o Alejandra De la Vega, propietaria de Bravos de la Liga MX (futbol).

“Soy sincera: desafortunadamente el tema de los feminicidios sigue en Chihuahua. Es muy trágico y no todo sale en noticias nacionales. Creo que hay muchísimo trabajo por hacer y que desde el punto donde estamos es importante incluir a la sociedad en el deporte. Mientras más deporte brindemos, podremos crear jóvenes más sanos, que no estén involucrados en la delincuencia porque, si algo se sabe, es que la delincuencia empieza en la juventud, adolescencia y niñez.

“Es muy triste ver que en un día hay un promedio de seis asesinatos a mujeres en el país. Es un número alto. Chihuahua se hizo famoso por los feminicidios de Ciudad Juárez, pero en todo el estado existen estos casos y por eso, desde nuestra trinchera, debemos incluir a la juventud en el deporte de la sociedad para estar muy pendientes de niñas y niños”.

Líder de beisbol y basquetbol

Andrea Villarreal García.