América perdió tres campeonatos en 53 días

América perdió el control del vuelo. Después de año y medio revoloteando en lo más alto, con un tricampeonato histórico de Liga MX, sus últimos 53 días fueron de caída libre con tres competencias perdidas.

La primera fue la Copa de Campeones de Concacaf, al ser eliminados por Cruz Azul por marcador global de 1-2 en cuartos de final el 8 de abril. Esta competencia otorga un boleto directo al ganador hacia el Mundial de Clubes 2029.

La segunda caída fue el 25 de mayo, perdiendo la final del torneo Clausura 2025 de Liga MX por global de 0-2 ante Toluca. Esto derrocó la racha invicta del América en el campeonato nacional, olvidando el sueño del tetracampeonato.

La tercera se dio este 31 de mayo en el BMO Stadium, donde las Águilas fueron derrotadas 1-2 por Los Ángeles FC en el repechaje para ganar el último boleto al Mundial de Clubes 2025, que se disputará del 14 de junio al 13 de julio.

“Dos semanas catastróficas, la verdad”, definió el experimentado mediocampista Jonathan Dos Santos, luego de perder ante LAFC en tiempo extra.

América se había adelantado al minuto 64 con un penal ejecutado por Brian Rodríguez, luego de una infracción sobre Érick Sánchez que el árbitro, el brasileño Wilton Sampaio, sancionó después de revisar un par de minutos en el VAR.

La fiesta azulcrema se derrumbó a un minuto del cierre de tiempo regular, cuando Igor Jesús anotó el empate con un cabezazo derivado de tiro de esquina.

Ese fue uno de los momentos más criticados para el entrenador de las Águilas, André Jardine, ya que unos segundos antes de dicho tiro de esquina realizó un par de cambios que desorientaron la zona de marca; además, dejaba a su equipo sin atacantes.

“Soy el más autocrítico cuando siento que me equivoco. No tengo ningún problema en asumir errores, pero no puedo decirlo ahora, porque hay que analizar con más calma si tiene que ver con los cambios o no. Es muy difícil hacer esto ahora que estamos calientes”, dijo Jardine en la conferencia posterior al partido.

“Ese va a ser probablemente uno de los temas que vamos a analizar, pero aún es muy temprano para analizar con cabeza más fría”.

En consecuencia, del 8 de abril al 31 de mayo, América perdió la posibilidad de pelear por tres campeonatos: la Concachampions 2025, el Clausura 2025 de Liga MX y el boleto al Mundial de Clubes, donde se habría instalado en el Grupo D junto a Flamengo, Chelsea y Esperánce de Túnez.

El legado de Jardine permanecerá sólido en los libros de historia de la Liga MX, luego de conseguir el primer tricampeonato de los torneos cortos entre el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. No obstante, permanecerá su deuda internacional.

Desde que el brasileño asumió la dirección técnica en verano de 2023, fue eliminado en Concachampions en semifinales en 2024 (por Pachuca) y en cuartos de final en 2025 (por Cruz Azul). También dijo adiós en octavos de final de Leagues Cup en 2023 y en cuartos de final en 2024.

Este fin de semana tenía posibilidad de sumarse a la primera edición del Mundial de Clubes con 32 participantes tras una eliminatoria a partido único contra LAFC que FIFA programó hace unos días para reemplazar a León, que originalmente había ganado la plaza por quedarse con la Concachampions de 2023.

América llegó a dicho repechaje por ser el mejor rankeado de Concacaf al cierre de la Concachampions 2024, mientras que LAFC fue designado su rival por haber sido el subcampeón de la Concachampions 2023. Al final, el equipo estadounidense extendió la deuda internacional de las Águilas.

“Queremos mucho dar este paso al frente, si aún no acontece es porque aún nos falta algo”, expresó André Jardine. “El dolor de la afición es el nuestro, estamos bastante dolidos, va a ser un periodo duro que vamos a atravesar y hay que hacerlo juntos, con la absoluta certeza de que estaremos más fuertes para el próximo torneo”.

Jonathan Dos Santos agregó: “En este club no hay excusas. Sabíamos lo que teníamos que hacer, no lo hicimos y nos vamos muy tristes”.

Además del golpe emocional, América perdió 9.55 millones de dólares que serán ahora para Los Ángeles FC, ya que es el premio que otorga FIFA a cada equipo de Concacaf sólo por participar en el Mundial de Clubes de este verano.

Este partido dio por concluida oficialmente la temporada 2024-25 de América. La próxima competencia de los azulcremas será el torneo Apertura 2025 de Liga MX, que dará inicio el 11 de julio.