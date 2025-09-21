América le arranca empate al Monterrey y amarga el debut de Anthony Martial en México

El América amargó el debut del delantero francés Anthony Martial en el fútbol mexicano el sábado al arrancerle el empate 2-2 al Monterrey en el estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey, en la continuación de la novena jornada del torneo Apertura 2025.

Previo al partido, Martial fue presentado en el estadio ante la afición regiomontana como flamante refuerzo. "Arriba el Monterrey", dijo el francés en español.

El juego comenzó con Martial en la banca, y al minuto 17 Fidel Ambriz marcó el 1-0 para los Rayados del Monterrey al rematar una pelota rechazada por el arquero Luis Malagón.

Al 44, el español Sergio Canales recibió un pase filtrado, entró al área y definió el 2-0 con un toque sobre el guardameta.

Las Águilas del América se acercaron 2-1 al 82 cuando el uruguayo Rodrigo Aguirre definió con un toque de zurda frente al arco, a pase de su compatriota Brian Rodríguez.

Al 85, la afición del Monterrey lanzó una intensa ovación al ver que Anthony Martial se aprestaba para entrar al partido.

Pero al 89, antes del ingreso de Martial, Ramón Juárez emparejó el marcador 2-2 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por derecha.

Martial ingresó al campo al 90 y tuvo algunos destellos como un amague dentro del área que intentó completar con una ruleta que resultó fallida.

Así, el Monterrey llegó a 22 puntos y no pudo recuperar el liderato, además de que no pudo empatar su propia marca histórica de ocho victorias consecutivas en la liga mexicana; se quedó en siete. El américa arribó a 18 unidades.

"Para mí fue un primer tiempo equilibrado con mucho más contundencia de Monterrey", apuntó André Jardine, director técnico del América.

"En el segundo tiempo fuimos mucho más al frente por el resultado, Monterrey se resguardó atrás buscando los contragolpes, y nosotros encontramos los goles", complementó el brasileño Jardine.

Recayeron las Chivas de Milito

Antes en el estadio Akron, en Zapopan, en un duelo de equipos con entrenadores argentinos, el Toluca de Antonio Mohamed venció de visita 3-0 al Guadalajara de Gabriel Milito.

Al minuto 21, tras un contragolpe, el delantero portugués Paulo Dias Paulinho recibió un pase en el área, eludió al portero y anotó el 1-0 para los Diablos Rojos del Toluca.

Tres minutos después, Jesús Gallardo hizo el 2-0 con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por izquierda.

Alexis Vega sentenció el 3-0 al 56 tras culminar un contragolpe que él condujo en el último cuarto del campo.

Con este resultado, el Toluca, vigente campeón, llegó a 19 puntos y el Guadalajara se quedó con ocho unidades.

"Fuimos justos ganadores. El planteamiento salió como lo planificamos", apuntó Antonio Mohamed después del partido, y sobre la superioridad de sus Diablos, expresó que "el techo lo todavía lo tenemos lejos, vamos a seguir creciendo, hoy le ganamos a un rival muy difícil que venía a la alza".

Por su lado, Gabriel Milito, consideró que "los jugadores espectaculares" del Toluca "tuvieron muy claro el partido que querían jugar: esperarnos y aprovechar los errores para contragolpearnos".

"Todos los goles fueron por no poder retener la pelota con nuestros delanteros y a partir de ahí vivieron las contras", resumió Milito.

En estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, los Tigres rescataron el empate 1-1 en casa de los Pumas con un gol del argentino Ángel Correa en tiempo de compensación.

José Macías, con un tiro en el área al minuto 86, marcó por los Pumas que llegaron a 13 puntos.

Al 90+2, Keylor Navas, portero costarricense de los Pumas, le tapó un penal al argentino Nicolás Ibáñez; Ángel Correa fue por el rebote y firmó el 1-1 para los Tigres que quedaron con 16 unidades.

En el estadio Hidalgo, en Pachuca, los Gallos Blancos del Querétaro sorprendieron al vencer 2-0 a los Tuzos del Pachuca.

El uruguayo Santiago Homenchenko, de penal al minuto 11, y el ecuatoriano Jhohan Julio con un remate cruzado en el área al 45+9, anotaron los goles para el triunfo queretano.

De esta manera, los Gallos Blancos llegaron a siete puntos. Los Tuzos sufrieron su cuarta derrota en el torneo y se quedaron con 13 unidades.

El viernes, en el inicio de la jornada, Cruz Azul sumó su séptimo triunfo consecutivo y llegó a 23 puntos, que le dieron el liderato, con un triunfo de 3-2 viniendo de atrás ante Juárez en el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México.

En el estadio Caliente, en Tijuana, los Xoloitzcuintles del Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu golearon 5-0 al León dirigido por el argentino Eduardo Berizzo.

Resultados de la jornada:

-Viernes:

Necaxa-Puebla 1-0

Cruz Azul-Juárez 3-2

Mazatlán-Atlas 1-1

Tijuana-León 5-0

-Sábado:

Pachuca-Querétaro 0-2

Pumas-Tigres 1-1

Guadalajara-Toluca 0-3

Monterrey-América 2-2

-Domingo:

POR JUGAR Santos-Atlético San Luis