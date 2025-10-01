Alexander Zverev retoma el pendiente con el Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto de Acapulco puede ser motor de calidez mexicana para su tenista mejor sembrado de la edición 33 del torneo. El alemán Alexander Zverev, hoy tercero del ranking ATP, regresa al puerto costero en febrero del 2026. En el estado de Guerrero, Zverev ha mostrado todo estado de ánimo. Ya alzó con sonrisa plena el título en el 2021, pero también se ha enfadado dentro de la cancha al grado de romper una raqueta contra la silla del umpire, tras ser descalificado del torneo de dobles por conducta antideportiva en el 2022.

Zverev fue el primer tenista mencionado en la presentación oficial del torneo, conferencia encabezada por el Director Álvaro Falla e informó que la última semana de enero próximo se tendrá la lista completa de jugadores. Por el momento, son ocho y se ubican en el Top 30 del ranking. Después del alemán, viene al torneo Ben Shelton (6°), Lorenzo Musetti (9°), Casper Ruud (12°), Alejandro Davidovich (20°), Flavio Cobolli (22°), Grigor Dimitrov (27°), y Francés Tiafoe (28°). El español Davidovich fue finalista este año en el Abierto Mexicano, pero lo derrotó Tomas Machac.

La temporada 2025 de Zverev ha sido irregular. En la edición de Acapulco quedó eliminado en la Ronda 16 por Learner Tien. Llegó a la final del Abierto de Australia (perdió ante Jannik Sinner), su tercera final de Grand Slam, pero la primera vez que llegaba tan lejos en Melbourne. En cada ocasión, el título de un major se le ha escapado, Su primera oportunidad fue en Roland Garros 2024, luego en el Abierto de Estados Unidos 2020.

En cuanto a Acapulco, el tenista alemán intentará por tercera ocasión regresar al partido decisivo. Disputó la final en el 2019, pero cayó ante Nick Kyrgios y en el 2021 se coronó al vencer a Stefanos Tsitsipas.

Ahora mismo, el dominio del ATP pertenece a Carlos Alcaraz (1°), Jannik Sinner (2°) y Zverev sigue luchando por volver a la cima. El alemán alcanzó su mejor marca personal como número 2 del mundo en 2022.