México triunfa como local en Nascar con epopeya de Daniel Suárez

La ‘meca’ del automovilismo mexicano, el autódromo Hermanos Rodríguez, vibró con la consolidación de un nuevo héroe nacional: Daniel Suárez.

El regiomontano cumplió uno de sus máximos sueños al ganar la carrera Xfinity Series de este sábado, en el penúltimo día de actividades del Nascar Mexico City Weekend 2025, y tener un festejo ante aficionados mexicanos en este recinto. Además, lo hizo con una auténtica epopeya en cuanto a cómo inició y cómo terminó.

Suárez empezó el sábado con un cuarto lugar en las prácticas de Xfinity Series, competencia considerada de ‘segunda división’ respecto a Cup Series, la de mayor prestigio y antigüedad en el mundo de Nascar.

Pero en la ronda de clasificación sufrió una dolorosa caída para él y todos los aficionados, ya que chocó en la curva 11 y no pudo terminar. Eso lo puso en la complicada situación de iniciar en el puesto 39 en la carrera de unas horas después.

“Pasó lo mismo que con ‘Checo’”, lamentaron algunos aficionados, recordando lo que sintieron en octubre de 2023 cuando Sergio Pérez, quien era el único piloto mexicano de Fórmula 1, chocó apenas en la primera vuelta del Gran Premio de México y tuvo que retirarse ante el furor del graderío local.

“Creo que las personas que tienen éxito tienen las mismas reglas en el deporte y en la vida. Lo que pasó hoy es un gran ejemplo, porque mucha gente se hubiera quedado enfocada en eso (el choque). Es muy importante entender cómo pasó todo. Yo sabía que no podía hacer nada al respecto, más que darle la vuelta a la hoja y trabajar”, reflexionó Suárez en la conferencia posterior.

“Hollywood no pudo haber escrito un mejor guion”, escribió la prestigiosa revista Sports Illustrated respecto al triunfo de Daniel Suárez.

Su auto titular quedó inservible después del choque en la calificación y hubo dos pausas por banderas amarillas durante la carrera. A pesar de eso, el nacido en Monterrey hace 33 años rebasó los obstáculos e inscribió su nombre en oro.

“Esto significa muchísimo para mí. Sinceramente, la victoria el día de hoy es igual de grande que el campeonato, es algo muy especial. Después del choque le dije a mi esposa que a mí, cuando me ponen contra la pared, voy a regresar peleando. Por eso tiene un sabor más bonito”.

Suárez se refiere al título que logró en la temporada 2016 de Xfinity Series, cuando también puso su nombre en un puesto histórico al ser el primer piloto no estadounidense en ser campeón de una serie de campeonato nacional en Nascar.

En los días previos al Mexico City Weekend 2025, reiteró que su deseo era ganar en México. Lo hizo con autoridad, al ser el primero de la historia de Nascar Xfinity Series que inició la carrera en el último lugar de la parrilla y fue ganador. En total, lideró 19 de las 65 vueltas.

En otros datos: fue su primera victoria de una carrera en Xfinity Series desde el 19 de noviembre de 2016, la primera en un evento de Nascar en México desde 2008 y superó, por mucho, el mejor resultado de un mexicano en Xfinity Series en el autódromo Hermanos Rodríguez, que era el séptimo puesto de Jorge Goeters en 2007.

“Muchos saben de dónde vengo y lo que me costó llegar aquí. El fuego que llevo dentro es por los sacrificios que tuvieron que hacer mi mamá, papá y mis hermanas. Mi viaje ha sido completamente diferente, quizás, al 99% de los pilotos en el mundo. He tenido que trabajar duro y yo he dicho esto últimamente, que si no la hubiera tenido tan difícil, no hubiera estado aquí, porque todos esos momentos me hicieron más luchador”, enfatizó el regiomontano.

La carrera se tituló The Chilango 150 y finalizó en dos horas con 16 minutos. El mexicano corrió con el auto número 9 por parte del equipo JR Motorsports, dejando en segundo a Taylor Gray (0.598 segundos de distancia) y luego a Austin Hill (4.452).

Daniel Suárez celebró con una piñata, abrazándose con su esposa Julia Piquet y algunos de los hombres clave en su formación (Jimmy Morales y Carlos Slim Domit), antes de gritar efusivamente: “¡Viva México, cabrones!”, ante unas tribunas del estadio GNP Seguros alrededor del 70% de capacidad.

Va por el doblete

El mexicano tendrá oportunidad de hacer todavía más grande su hazaña este domingo 15 de junio, en el cierre del Mexico City Weekend 2025 con la carrera principal: Nascar Cup Series.

Representando a Trackhouse Racing, empezará en la décima posición de la parrilla tras la calificación disputada este sábado, antes de convertirse en ganador de Xfinity Series.

Intentará ganar una carrera de Nascar Cup Series por primera vez desde febrero de 2024 con el impulso de la victoria de casi 24 horas antes. Aunque asegura que eso le dio motivación, sabe que tendrá que darle la vuelta a la página.

“Mañana tengo que resetear mi mente. Hoy voy a cenar, relajarme, tomar un buen baño y mañana es otro cuento, empezar con otro plan. Lo que sí puedo decir es que con mi auto de Cup me siento más cómodo y con el de Xfinity pudimos ganar, pero son muchas cosas”, subrayó con enorme sonrisa.

El ganador de la pole de Cup Series fue el neozelandés Shane Van Gisbergen, quien también forma parte de la escudería Trackhouse Racing. Ross Chastain, otro coequipero de Daniel Suárez, iniciará en el tercer peldaño.

“Tengo la confianza para salir mañana a disfrutar y divertirme. Mi objetivo no era ganar la carrera hoy, sino maximizar mi rendimiento, pero afortunadamente se logró el triunfo”, concluyó Suárez.