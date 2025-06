Nascar va por rebase crucial en mercado mexicano

Al interior del autódromo Hermanos Rodríguez, todo está listo para un momento histórico: la celebración de la primera carrera de Nascar Cup Series fuera de Estados Unidos en 76 años de vida.

No es la primera vez que Nascar visita México, de hecho, desde 2004 cuenta con una competencia en territorio nacional llamada Nascar México Series. Pero hablar de Cup Series es la máxima conversación respecto a esta organización.

Por ello, la expectativa es alta para este fin de semana en el inmueble que durante años ha sido testigo de la veneración hacia ‘Checo’ Pérez en Fórmula 1. Es turno de una nueva competencia, de nuevos héroes y de impulsar un rebase en el mercado mexicano.

“Además del mercado local, que es enorme, sabemos que el mercado latino en Estados Unidos también es enorme, entonces, a Nascar le conviene mucho este evento tanto por el mercado local, del mexicano, como el del mexicoamericano”, describió para El Economista, Guillermo Rojas, ex campeón mexicano de European Le Mans Series.

De acuerdo con una declaración de OCESA a inicios de este año, México cuenta con una base de 11 millones de aficionados al automovilismo. Esa compañía es parte de la organización del Nascar Mexico City Weekend 2025, que intentará sacar provecho de dicha cifra.

Daniel Suárez, el único piloto mexicano que compite en Nascar Cup Series en la actualidad, estima una asistencia de entre 50,000 y 60,000 aficionados en el Hermanos Rodríguez entre el 13 y 15 de junio. Un aliciente es que también habrá carreras oficiales de Xfinity Series y México Series.

“Nascar tiene casi 80 años y es sorprendente que esto no haya pasado antes, pero todo pasa por una razón y creo que el momento de hoy, con todo lo que Nascar está haciendo, tratando de expandirse internacionalmente, con categorías en Europa, Canadá, Brasil y México, es un gran paso para hacer a esta competencia más internacional. Me siento muy afortunado de ser una pequeña parte de este proceso”, dijo Suárez en la última conferencia previa al evento.

Un reporte de Nascar en 2019, sustentado en cifras de Nielsen, indicó que su temporada, con un total de siete competencias, tuvo impacto en 475 millones de hogares entre más de 195 países, además de calificar a su fan con 87% de fidelidad.

Pero México apenas está en busca de la consolidación de su mercado, a diferencia de una Fórmula 1 que, este 2025, cumplirá 10 años seguidos albergando una carrera.

“Respecto a Nascar, creo que es un tema más bien didáctico. Si la gente empieza a entender el formato de Nascar, creo que rápidamente se va a enganchar y en eso me refiero con entender un poco las reglas, cómo funcionan los stages y el sistema de puntos”, agregó ‘Memo’ Rojas.

“Creo que esa fase didáctica todavía está en una etapa verde en México, no sé en qué porcentaje, pero creo que hay un área de oportunidad muy grande porque el formato de Nascar es muy diferente al de IndyCar y Fórmula 1. Estas dos son más similares, lo cual es bueno, porque quiere decir que el área de oportunidad es muy grande para Nascar”.

Tres pilotos mexicanos fungirán como embajadores de Nascar este fin de semana: Daniel Suárez, el de mayores reflectores por competir en Cup Series; Rubén Rovelo en Xfinity Series y México Series, así como Andrés Pérez De Lara en Xfinity Series.

Legión mexicana en NascarFoto EE: Especial

Los referentes son un puente clave para generar atracción y después fidelidad. Es un modelo que ha funcionado con ‘Checo’ Pérez en Fórmula 1 y Patricio O’Ward en IndyCar Series, quienes han crecido la efervescencia por el automovilismo en México en años recientes.

“Me he encontrado muchísimos fans en últimos días que me dicen que me han seguido en toda mi trayectoria y otros que no sabían que había un mexicano en Nascar y que, por eso, ahora la siguen. Tenemos los dos lados de los fans, así que es una gran oportunidad no solamente para mí, sino para nuestro país y para Nascar”, refirió Daniel Suárez, que pertenece a Trackhouse Racing.

Su compañero en dicha escudería, Ross Chastain, también se dijo feliz de ver la apertura de Nascar hacia otros países, empezando por México.

“Esto es muy importante. Estoy muy orgulloso de ser uno de los pilotos que verá ondear la bandera verde el domingo en México y el hecho de hacerlo junto a un compañero local, de Monterrey, como es Daniel, es un orgullo. Puedo ver en su rostro lo emocionado que está, es una súper estrella y espero que podamos mostrar un gran nivel juntos.

“Espero seguir viniendo a México y darle a nuestro deporte mayor visibilidad internacional. Podemos empaquetar carreras para viajar y fortalecer la idea de una marca global. Eso es lo que Fórmula 1 hace y este es un gran paso para Nascar”, declaró el piloto norteamericano a este diario.

Suárez apunta a triunfo en México

Daniel Suárez lleva más de una década compitiendo en diferentes categorías de Nascar, pero puso su nombre en lo alto de la historia en 2016 al convertirse en el único piloto no estadounidense en ser campeón de Xfinity Series.

En 2017 debutó en la máxima categoría, Nascar Cup Series, y en 2022 logró otro hito al ser el primer mexicano con una victoria en dicho circuito, que consiguió en Sonoma. Su segundo triunfo llegó en Atlanta 2024.

A pesar de esos logros, reveló que preferiría ganar la inédita carrera de este fin de semana en México que el campeonato de Nascar Cup Series.

“Preferiría ganar aquí que el campeonato, para mí están en el mismo nivel y puedo decir que (ganar en México) es posible. Estamos preparados, creo que las carreras se ganan en la preparación y el fin de semana se llega a ejecutar. Nosotros ya hicimos el 60% de la carrera con la preparación, ahorita sólo tenemos que llegar a divertirnos y ejecutar lo mejor posible”.

El oriundo de Monterrey también descartó que su trayectoria ya esté en el punto máximo y que continúa con ambición de hacer más historia.

“Sinceramente creo que la mejor parte de mi carrera todavía está delante de mí, ojalá que todavía pueda seguir poniendo el nombre de México muy en alto. En mi opinión, los mexicanos tenemos todo para tener éxito. Obviamente no es fácil, requiere mucho trabajo, disciplina y perseverancia, no importa lo que quieras hacer, ingeniero, arquitecto, piloto, pero para ser uno de los mejores tienes que hacer muchos sacrificios”.

Finalmente, el piloto de 33 años habló sobre la calma que espera tener para lograr el triunfo en México: “En este mundo de las carreras hay veces que no tienes que ser perfecto, simplemente cometer menos errores que los demás. Esa va a ser la clave, tratar de ejecutar un buen fin de semana”.