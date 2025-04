Abraham Ancer: monedas, rutina y nuevos mercados

Tres años en LIV GOLF no le han quitado su esencia a Abraham Ancer. Repite su rutina antes de entrar al campo, sigue coleccionando monedas internacionales y su espíritu emprendedor lo mueve a seguir construyendo fuera del golf.

En junio del 2022 firmó con la liga que hace del golf una experiencia más redituable durante la temporada, en el sentido económico con mejores ganancias para los jugadores y en el aspecto personal, dejando más pausas entre eventos. De febrero a octubre LIV GOLF completa una agenda de (ahora) 14 eventos, cada uno con tres días de competencia, dando la certeza que pagará a todo jugador que compite y el ganador se lleva hasta 4 millones de dólares.

Abraham Ancer a sus 34 años toma conciencia de qué tanto puede dividirse entre la vida deportiva, empresarial y privada. En el campo de golf Chapultepec atendió a El Economista previo al tercer evento de LIV en nuestro país (tuvo dos ediciones en 2023 y 2024 en Mayakoba, Quintana Roo).

En principio, Abraham confirmó dos aspectos que no ha cambiado con el tiempo. Sigue cargando en cada una de sus competencias la bolsa con monedas de varios países donde juega, con ellas, acostumbra a marcar cruces -chica, mediana o grande- a lo largo del recorrido en el campo.

Su caddie incluso le ha bromeado sobre el peso de la bolsa y le ha pedido cargar las necesarias.

“A veces no son tres monedas, depende de las que aparezcan en la bolsa ese día. Me gusta ir por el mundo coleccionando monedas, del valor que sea, cuando tengo una semana buena y termina siendo un buen torneo se quedan en la ‘bolsita’ y las voy coleccionando, me traen recuerdos y buena vibra de lo que fue esa semana”.

Abraham apreciaba el arte de analizar las caídas cuando se permitía el libro de lectura del green, ahora sin él toma otras medidas para planear su estrategia.

“Desaparecieron los libros con la caída incluidas, no lo podemos tener en ningún torneo profesional, la tarea de consulta se hace en las primeras rondas de práctica, se puede anotar. Para mi es un arte leer el green, ejecutar la lectura porque me complementa para hacer un buen putt”.

Con 12 años en el profesionalismo sigue siendo el jugador de la rutina. Llega al campo dos horas antes del Tee Time (salida), toma media hora para comer, luego se va al gimnasio, hace estiramientos “hasta sentirme físicamente listo para jugar y luego, dedico una hora para hacer el putt, pegar bolas y luego empezar”.

Abraham podría limitarse en el número de nuevos proyectos en los que se involucra, pero no dejará de buscar nuevas oportunidades para sus cinco unidades de negocio: Flecha Azul Tequila, Twisted Horns Ridge (home experience), Ombré Men (personal care natural), Monarca Restaurante y Black Quail Apparel.

“Estoy envuelto en varias cosas a parte, estoy en otros proyectos involucrado que no puedo mencionar, pero estoy a punto de sacarlos públicamente y después de eso, no me meteré en más, porque lo más importante es el golf y no podré estar al 100 todo. Si me voy a meter que sea bien, no estar dividiendo y no tener el tiempo, por ahora estoy al tope”.

Cuando Abraham comenzó el proyecto de Flecha Azul, junto a su socio Arón Márquez, sabían que su producto era auténtico, sin aditivos, con plantas 100% de agave azul provenientes de una de las cinco regiones tequileras de México. En el camino se ha encontrado con inversionistas interesados en promocionar la marca, por ejemplo, la estrella de Hollywood y aficionado al golf, Mark Wahlberg hizo eventos en Nevada. En giras de LIV en el mercado asiático, Abraham aprovecha para mostrar la marca de sus negocios

“Estamos en pláticas avanzadas con Flecha Azul en el mercado asiático, pero no queremos solo abrir canales de distribución porque genera mucha demanda y correremos para tener el producto listo. Me gusta tener bien programado lo que se va a consumir, estamos enfocados en Estados Unidos, México, Australia y otros mercados. No queremos crecer muy rápido y no tener la cantidad de tequila para abarcar todo, poco a poco, no queremos cambiar la calidad de nuestro tequila. Hay compañías que crecen muy rápido que no tienen de otra más que bajar la calidad de su tequila”.

Abraham está en México ocupando la posición número 13 de la clasificación de LIV GOLF. A la gira le quedan le restan ocho fechas por disputar (incluyendo la CDMX).