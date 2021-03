La mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada del Abierto GNP Seguros de Monterrey en su primer partido, tras perder en dos sets por marcador de 6-7 y 3-6 ante la eslovena Tamara Zidansek, número 93 del ranking mundial.

Pese a su caída en el torneo regiomontano, que se suma a la que sufrió en el Abierto de Zapopan en este mismo mes ante la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, Zarazúa señala que su carrera no está en crisis, aunque sí reconoce que este 2021 ha estado cargado de mayor presión que en años anteriores.

“No creo que sea una crisis en la que estoy, no creo que me falten muchas cosas, simplemente es tratar de aprovechar más las oportunidades y estar más atenta cuando sea el momento de tomar buenas decisiones. Estoy jugando a muy buen nivel, obviamente me falta ritmo de partidos, pero me siento muy bien con mi juego”, señaló la oriunda de la Ciudad de México tras el duelo ante Zidansek.

Actualmente, Renata se encuentra en el puesto 144 del ranking de la WTA; avanzando más 95 puestos en dos años, ya que era la número 239 en febrero de 2019.

Destacó también que la presión no le permitió mostrar su mejor nivel, luego de las expectativas de los aficionados mexicanos tras su buena temporada en 2020, cuando se convirtió en la primera mexicana en ganar un partido de Grand Slam en las últimas dos décadas.

“Esta gira (en Zapopan y Monterrey) fue bastante dura en el sentido de que llegué un poco más presionada de lo que estaba el año pasado, cuando la gente no esperaba tanto de mí, no me conocía tanto. Ahora fue como venir con un cargo extra en tu espalda, me ha costado mucho tratar de manejarlo. Estoy muy triste por esa parte porque cuando tienes tanta preisón no puedes jugar tu mejor tenis, es algo que tengo que trabajar y que la experiencia de los años y los meses me va a enseñar a manejarlo mejor”.

A pesar de sentir esa presión, Zarazúa también puso énfasis en la falta de público en el Abierto GNP, el único del 2021 que se ha realizado sin público en el país, ya que tanto el de Acapulco como el de Zapopan han recibido aforos reducidos.

“Desafortunadamente, no había público, así que es un poco triste. Siento que cuando estás abajo o necesitas esa energía extra, el público realmente ayuda mucho, así que yo creo que el año pasado cuando jugué contra esta chica en Acapulco (Zidansek), tuve a todo el público detrás de mí y me dieron mucha energía”.

Renata dio vuelta a la página mencionando sus próximos eventos. Intentará calificar al Miami Open, que inicia el 22 de marzo, porque en este momento se ubica 10 lugares fuera; y después, en abril, sostendrá dos competencias: un WTA 250 en Charleston y la Copa Billie Jean King, representando a México ante Gran Bretaña.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se alejan más de sus posibilidades tras las derrotas en Zapopan y Monterrey que la mantienen fuera del Top 100 mundial, tomando en cuenta que al torneo olímpico clasifican las 56 mejores del ranking y ocho invitadas de torneos continentales que, en el caso de América, son a través de los Juegos Panamericanos.

En Lima 2019, Renata Zarazúa fue eliminada en serie de cuartos de final por la brasileña Carolina Meligeni Alves, mientras que las medallistas fueron la argentina Nadia Podoroska (oro), la estadounidense Caroline Dolehide (plata) y la paraguaya Verónica Cepede (bronce).

“Hay muchos torneos por delante, el perder hoy no quiere decir que voy a tener un mal año ni mucho menos, ha sido un poco difícil porque no he tenido muchos partidos este año, me ha costado tener ese ritmo ante jugadoras muy buenas y eso poco a poco lo voy a ir agarrando durante este 2021”, finalizó.

