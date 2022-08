Woods y McIlroy lanzan TGL, liga aliada del PGA Tour

El PGA Tour tiene dos grandes soldados: Tiger Woods y Rory McIlroy. Ambas estrellas del golf anunciaron la creación de una nueva liga centrada en la tecnología en asociación con el PGA Tour. La TGL será la liga más reciente en intentar afianzarse en el mundo del golf, ya que tiene como objetivo modernizar tanto la experiencia de visualización como la de juego para los fans y jugadores por igual.



"TGL exhibirá partidos de equipo fusionando tecnología avanzada y acción en vivo desde un lugar personalizado en horario estelar los lunes por la noche, lo que complementará el calendario actual del PGA Tour", declaró TMRW Sports, la empresa comercial encabezada por los golfistas.



TGL contará con eventos de 18 hoyos jugados en un campo virtual en una ventana de dos horas. Los 15 partidos de la temporada regular serán disputados por seis equipos de tres hombres de golfistas del PGA Tour. Woods y McIlroy ya están a bordo con 16 lugares más para llenar antes de que comience la temporada inaugural en enero de 2024.



McIlroy y Mike McCarley, CEO y fundador de TMRW Sports, discutieron los detalles de esta nueva liga antes del Tour Championship 2022. Como no se jugará en un campo de golf completo, TGL utilizará simuladores para tiros más largos, antes de que las pelotas de golf se coloquen físicamente en una arena.



"Para orientarte desde el punto de vista del golf, ves los golpes de penetración y acercamiento en la pantalla. Es una pantalla de tamaño comercial, no del tamaño de una pantalla IMAX, pero bastante parecida. La pelota se colocará en el área de juego corto y los muchachos jugarán desde allí. Son seis equipos de tres jugadores del PGA Tour, por lo que 18 jugadores en total, y la temporada regular es de 15 partidos los lunes por la noche seguidos de una serie de semifinales y finales", dijo McCarley.



"Creo que es una gran oportunidad para que los jugadores del PGA Tour muestren un lado diferente de sí mismos en horario estelar el lunes por la noche. Es genial para la exposición de la marca tratar de atraer a una audiencia diferente. La idea es tratar de entusiasmar a una audiencia más joven de fans de los deportes sobre el golf”, dijo McIlroy.



El Tour está dando pasos a una serie de cambios radicales, anunciados por el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, y que comenzarán en la temporada 2022-23. Cambiará fundamentalmente la forma en que opera el Tour y cómo compensa sus activos más valiosos.



El Tour ahora contará con 20 "mejores jugadores", según lo define el Programa de Impacto del Jugador o PIP (por sus siglas en inglés). Estos jugadores se comprometerán a un calendario de 20 eventos del PGA Tour. Eso incluye 12 "eventos elevados", incluidas paradas notables del Tour como el Players Championship, el Memorial y el Arnold Palmer Invitational; los cuatro mayores; y cuatro "eventos elevados" aún no identificados. Es un intento deliberado de lograr que los mejores jugadores jueguen juntos más a menudo.



El programa PIP también otorgará a los jugadores grandes sumas de dinero para generar una mayor conciencia de la audiencia; un grupo de 100 millones estará disponible para esos 20 jugadores. Si bien no comienza a igualar lo que LIV ha ofrecido a los jugadores, es un salto sustancial con respecto a años anteriores, en los que no había ningún mecanismo para pagar a los jugadores más allá de sus ganancias en el campo.



