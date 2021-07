El camino hacia la historia tiene varias escalas para Novak Djokovic dentro de Wimbledon 2021. El serbio viene de ser campeón en Roland Garros y anhela ganar en la hierba británica para entrar al grupo de los más ganadores de Grand Slam, y para ello, cada partido es clave. Por eso no se tomó a la ligera su juego de segunda ronda ante el sudafricano Kevin Anderson.

“Tenía que ser sólido y no asumir demasiados riesgos. Lo he hecho mejor de lo que pensaba", expresó el serbio tras su triunfo de tres sets en 6-3 contra Anderson, que le permite seguir avanzando a la tercera ronda, donde enfrentará al estadounidense Denis Kudla.

Djokovic ya vivió un contexto similar en 2016, cuando llegó a Wimbledon tras haber ganado los dos primeros Grand Slams del año (Australia y Roland Garros). En aquella ocasión fue eliminado justo en la tercera ronda (por Sam Querrey), por lo que dice haber aprendido la lección para este 2021.

“Dije en la primera rueda de prensa que voy a tratar de aprender de la experiencia de 2016. Esa vez me sentí diferente, quizás un poco desinflado. Ahora soy un tenista totalmente diferente, más sabio y experimentado. Ahora estoy en tercera ronda y aún queda un largo camino por recorrer”.

Nole es el primer sembrado de Wimbledon 2021, y tras la baja de Rafael Nadal, su etiqueta de favorito se engrandeció. No obstante, en el tercer día de actividad también otros candidatos dentro del Top 10 avanzaron: el ruso Andrey Rublev (quinto sembrado), el argentino Diego Schwartzman (noveno) y el canadiense Denis Shapovalov (décimo).

Otros destacados ganadores en la jornada del miércoles fueron el japonés Kei Nishikori, quien consiguió su victoria número 100 en Grand Slams, el búlgaro Grigor Dimitrov, el británico Andy Murray y el juvenil español Carlos Alcaraz, que destacó en Roland Garros al avanzar hasta tercera ronda.

En la rama femenina, tras las bajas de Serena Williams por lesión y de Sofia Kenin y Bianca Andreescu (cuarta y quinta sembrada) por derrotas, nuevos nombres han salido a postularse por el título.

Las bielorrusas Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka avanzaron, aunque para la primera con algo más de presión por jugar en la hierba y ante una tenista local, Katie Boulter.

“Me siento muy orgullosa de cómo he superado este partido porque fue muy emocional desde el inicio y no me sentía cómoda con la superficie. Ella además estaba jugando muy bien y, por supuesto, la grada la estaba apoyando. Sentía que todo estaba en contra de mí. Estoy contenta porque he sido capaz de abstraerme de todos esos factores”, destacó Sabalenka, segunda sembrada de Wimbledon 2021 solo después de Ashleigh Barty.

Otras ganadoras del tercer día fueron las españolas Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes, la polaca Iga Swiatek, la ucraniana Elina Svitolina (tercera sembrada) y la estadounidense Sloane Stephens.

Por el contrario, las derrotas destacadas de la rama femenina fueron para Venus Williams, Nadia Podoroska y la antes mencionada, Bianca Andreescu, quien era la quinta con ranking más alto al inicio del torneo.

Tras su eliminación, Venus descartó que esta haya sido su última participación en el Grand Slam británico: “Cuando sea mi último Wimbledon, se los diré. No tengo nada que demostrar, nadie tiene nada que demostrar en esta vida. Lo único seguro que hay que hacer en esta vida es pagar tus impuestos para no ir a la cárcel”, concluyó la mayor de las hermanas Williams.

deportes@eleconomista.mx