La WNBA es la liga femenil que mejores salarios otorga a sus jugadoras en el mundo según informes de Global Sports Salaries en el 2017.

The Washington post indicó que los sueldos van de los 39,000 a los 115,000 dólares por temporada. Pese a que las condiciones salariales son altas comparadas con las de sus similares en otros deportes, la WNBA no escapa a los retos que enfrentan las ligas femeniles en la actualidad debido a su juventud y tamaño, pues algunos de los equipos mantienen números rojos.

En entrevista para Get Up!, programa de ESPN, el comisionado de la NBA, Adam Silver, indicó que sólo haciendo crecer el negocio las jugadoras de la WNBA podrían ganar una mayor parte de lo generado por la liga.

“A las basquetbolistas de la WNBA todavía se les paga significativamente más que a los jugadores de la G-League, que a los mejores jugadores, pero en última instancia no es un problema del Título IX (ley federal) es un problema de negocios y aún tenemos una cantidad de equipos que pierden dinero. Para ser honesto, no hemos encontrado una fórmula ganadora”.

La WNBA también se ha enfrentado en años recientes a la baja de aficionados a las arenas, en el 2019 la asistencia promedio a la temporada regular fue de 6,535 aficionados por partido, según datos de Sports Business Daily. En comparación, la National Soccer Women’s League registró un incremento de 22% con respecto al 2018 con 7,337 asistentes por partido.

En entrevista para El Economista, Rick Mahorn, exbasquetbolista de los Pistons de la NBA y quien posteriormente fuera entrenador de las Detroit Shock de la WNBA, expresó su punto de vista sobre la audiencia que atraen las basquetbolistas de la WNBA.

“En la WNBA la arena tiene que ser acorde, no puedes jugar en una gran arena porque no vas a tener 17,000 o 20,000 personas, tienes que lidiar con tratar de conseguir 7,000 a 10,000. Equipos como Connecticut Sun hacen un gran trabajo porque están en una arena pequeña e íntima con capacidad para albergar a 10,000 personas y capaz de atraer a 10,000 espectadores porque muchas de las jugadoras que tienen son de la universidad de Connecticut. No necesitas una arena de 20,000 asientos, sólo una íntima”.

Respecto a la rentabilidad de la WNBA comparada con la de su contraparte varonil, la leyenda de los Pistons respondió:

“Son dos máquinas diferentes: la NBA tiene 30 equipos y es difícil competir contra 30 entidades que ya estaban ahí desde la existencia de la NBA. La liga de mujeres empezó en los 90 cuando se empezaba a apreciar la manera en la que las mujeres americanas jugaban. En vez de ir afuera, tuvieron una oportunidad en casa de demostrar y transmitir por televisión sus habilidades mientras juegan. Equipos como UCONN Huskies, uno de los mejores equipos colegiales”.

