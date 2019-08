Lewis Hamilton ganó su octavo Gran Premio de este año, de 12 que se han disputado, y lo hizo en Hungría. Esta temporada la escudería del británico, Mercedes, ha sido amplio dominador —como ha ocurrido en los últimos años— donde ya tienen 10 victorias en el 2019.

Hamilton, con una gran estrategia de carrera, se llevó el primer lugar, seguido del holandés de Red Bull, Max Verstappen y el alemán de Ferrari, Sebastian Vettel.

El triunfo del piloto inglés se debió a un acierto estratégico: Hamilton paró dos veces para cambiar neumáticos, por una sola ocasión de Verstappen, que se quedó con unas gomas muy dañadas al final de la carrera y vio cómo el piloto de Mercedes le adelantaba en la vuelta 67 de 70.

“Siento haber dudado de nuestra estrategia”, reaccionó por radio Hamilton nada más pasar la bandera de cuadros y lograr la octava victoria de la temporada.

“Fue una gran decisión. Agradezco haberla tomado”.

Hamilton toma más distancia

En el Mundial de Pilotos, Hamilton se afianza en el liderato, pasando de una ventaja de 41 puntos a 62 sobre el segundo clasificado, su compañero en Mercedes Valtteri Bottas.

Con este triunfo, Lewis Hamilton también se saca la espina de lo ocurrido hace una semana en el Gran Premio de Alemania, donde corrió enfermo y cometió varios errores que le relegaron al noveno puesto en la carrera de casa para Mercedes.

La alegría no fue completa para la marca alemana, ya que su segundo piloto, el finlandés Bottas, dañó su alerón delantero en la salida, lo que le obligó a pasar por boxes y partir del último puesto.

Remontó hasta el octavo, insuficiente para la ambición de Mercedes, sobre todo porque se suma también a la decepción en Alemania hace una semana, donde tuvo que abandonar tras un accidente.

Checo Pérez terminó 11, no ha sumado en el campeonato

El piloto mexicano Sergio Pérez quedó fuera de los puntos, luego de terminar en la posición 11 en Hungría. Aunque no fue protagonista, el conductor de uno de los autos de Racing Point Force India mejoró respecto a las últimas dos carreras: en el GP de Gran Bretaña fue 17 y en el GP de Alemania no terminó la carrera por los errores que cometió. Lo que es verdad es que desde el GP de Azerbaiyán, en abril pasado, Checo Pérez no ha logrado sumar puntos.

“Esperábamos una carrera difícil, pero estábamos luchando por un punto hasta el final, desafortunadamente no lo conseguimos. Lo dimos todo, así que estoy contento con eso. Esperemos que la segunda mitad de la temporada sea más prometedora para nosotros”.

Checo Pérez hilvanó su octava carrera de la actual campaña sin colocarse entre los primeros 10 lugares, su peor racha desde que corre en la Fórmula 1.