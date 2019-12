Una de las costumbres que tienen los pilotos al ganar una carrera es agradecer a sus patrocinadores y equipo. El automovilismo es un deporte en el que uno se lleva el reconocimiento, pero detrás hay decenas de personas trabajando por un mismo fin.

Para el premio Nascar Peak México 2019, Rubén García, campeón de la competencia, viajó con un equipo de alrededor de 20 integrantes.

“No lo hago solo, toda la gente que está aquí atrás, toda la gente que trabaja en el auto 88; Canel’s, por la entrega y la pasión que muestra todas las temporadas; HDI Seguros, que ha estado conmigo desde el principio; todos ellos son parte de esto, por supuesto, soy el que levanta el trofeo, pero es un trofeo de todos”.

Los patrocinadores son uno de los pilares en la fórmula de un piloto para lograr costear el coche, los viáticos, entre otras cosas. Un auto de carreras de la Nascar cuenta con alrededor de 20 patrocinadores en su chasis.

En entrevista para El Economista, Jake Cosío, piloto mexicano de la categoría estelar, explicó que los derechos de imagen de las marcas sobre el coche dependen del aporte de cada uno, en su caso Chevron y Havoline son sus principales patrocinadores.

“Chevron y Havoline tienen el mayor porcentaje de imagen y ellos deciden los colores, la base del diseño y posteriormente se van sumando y acomodando a como la marca principal escogió.

“Ellos me eligen a mí, no hay un academia, es aprender del negocio y tratar de hacer una mejor propuesta. No soy un piloto tan reconocido, pero tengo un buen proyecto donde las marcas están interesadas por todo lo que está detrás de mí, considero”.

Cosío explicó que el retorno de inversión para sus tres principales patrocinadores es de 400 por ciento. También cuenta con patrocinadores de intercambio como NH Hotels y la marca de lentes Northweek.

El equipo de Jake Cosío se compone de dos mecánicos de base y alrededor de ocho más que lo acompañan en las competencias. Los premios económicos que recibe en las carreras se dividen entre él y su equipo.

Además, cuenta con la agencia Ascenso Marketing, que se encarga de promover su imagen y muchas veces de las negociaciones con los patrocinadores; expresó que hoy en día se ha vuelto importante contar con profesionales en este tema.

“Ellos me dicen a dónde tengo que ir a las entrevistas, ellos me hacen la gira de medios, todo, me dicen literalmente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo”, manifestó.

El equipo restante lo conforma “toda la parte de producción de diseño, es la gente que hace todas las calcomanías todos los diseños, que hace toda la parte de imagen, ellos son parte también de mi equipo; mi hermano que es mi spotter y dueño de Bearrot, él es como mi mano derecha. Están los chefs que mandan a cada carrera, está más gente de redes sociales y es toda la gente que me acompaña”, agregó.

Además, se prepara físicamente con un entrenador de box y mentalmente con la ayuda de un simulador: “Me meto tres veces por semana y ahí tenemos cargas virtuales y es más que nada para concentración”.

•••

Automovilismo en México, bien posicionado a nivel mundial

México es uno de las cuatro regiones donde tiene presencia la Nascar con un campeonato, los restantes son Canadá, Europa y la misma Nascar Estados Unidos. Además, a lo largo del año se realizan eventos de Fórmula 1 y Fórmula E. El fin de semana del máximo circuito en México rompió récord de asistencia este año con 345,694 asistentes.

Jake Cosío ha competido, además de México, en Guatemala, de donde dice que “es muy amateur el automovilismo, pero sí hay afición, el único tema es que en Guatemala sólo hay un autódromo, aquí en México tenemos varios; entonces, la gente tiene que desplazarse y toda la afición que tenemos es local y hay gente que sí se dedica a viajar”.

El piloto considera que para que un mexicano pueda correr en el extranjero necesita recursos suficientes, principalmente para viáticos: “Dinero, creo que es fundamental, no hay una receta, todo tiene que ver con el tema de los recursos, con los recursos puedes correr donde tú quieras.”

Respecto al reconocimiento de los pilotos mexicanos en el exterior, Cosío opinó: “Dos pilotos de México en Fórmula 1 es de asombrar, ¿cuántos pilotos italianos hay? ¿Cuántos pilotos españoles hay? ¿Cuántos japoneses hay? No hay ningún japonés, entonces tenemos todo el potencial, el nivel de los pilotos en México es impresionante, la falta de recursos es lo que hace que no tengamos la proyección.

“Los medios de comunicación también nos limitan mucho, a la mayoría le apasiona más el futbol, no se da la oportunidad ni el tiempo de cubrir carreras nacionales. Nascar México, la Fórmula 4, al motociclismo. Sí hay por dónde hacer pilotos; sin embargo, falta proyección de los medios de comunicación y apoyo con recursos”, comentó.

Pilotos mexicanos con actividad en el extranjero en el 2019

• Fórmula 4

Pablo Pérez de Lara (Francia)

Santiago Ramos (Italia)

Javier González (España)

• Fórmula 1

Sergio Pérez

• 24 horas de Le Mans / 4 horas

Guillermo Rojas

• NASCAR USA

Daniel Suárez

• 4 Horas

Roberto González

Antonio Félix da Costa

• FIA Formula Regional F3 European Championship

Raúl Guzmán

• Rotax Max Challenge Grand Finals

Equipo Mexicano de Kartismo

• Porsche Supercup / European Le Mans Series

Ricardo Sánchez

• NASCAR All-American Series

Juan Manuel González

• Indy Pro 2000

Moisés de la Vara

• NASCAR Euro Series

Rubén García Jr

• 24 Horas de Daytona

Roberto González

• IndyCar

Patricio O’Ward

Manuel Cabrera

