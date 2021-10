La selección mexicana volvió a presentarse ante su público en el estadio Azteca con un antecedente nada positivo: el último juego en ese inmueble fue un América-Pumas que dejó conflictos entre porras y un video viral de un aficionado que presuntamente ingresó un arma de fuego a la zona de palcos.

Pero esto no fue motivo para que la seguridad del estadio fuera reforzada en unidades ni protocolos, refirió un guardia de forma anónima: “Aquí el ambiente es mucho más tranquilo que en un partido de Liga MX porque todos vienen a apoyar al mismo equipo, si al caso hay un par de trancazos pero ya, no pasa de eso, no como un Clásico Nacional o Capitalino”.

Explica que son cerca de 1,500 empleados de su empresa, la misma cantidad para los partidos de América y Cruz Azul como local en liga.

