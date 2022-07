En años anteriores, un juego de temporada regular entre Pumas y Necaxa, dos equipos de larga tradición en la Primera División del futbol mexicano, se habría disfrutado sin ninguna duda por televisión abierta, lo que tendría un mercado potencial de más de 117 millones de espectadores, tomando en cuenta que, según datos del Inegi, en México el 91.8% de la población general cuenta con señal de televisión abierta.

Sin embargo, para el actual torneo Apertura 2022, el partido de la jornada 3 entre Pumas y Necaxa de un domingo a mediodía en Ciudad Universitaria fue transmitido (en México) únicamente por la nueva plataforma de streaming, Vix, que pertenece a Grupo Televisa. Aunque es gratuita, requiere de la creación de un perfil para poder descargarla, así como de un celular, un equipo de cómputo (PC o laptop), una televisión inteligente o algún otro dispositivo tecnológico al que no todos tienen acceso.

El mercado potencial de espectadores se reduce al menos en un 30%, porque según el propio Inegi la cantidad de mexicanos con un teléfono celular es de 88.2 millones y no todos cuentan con la calidad necesaria para soportar plataformas de streaming. No obstante, este factor parece no importar a los clubes de la Liga MX, quienes cada vez más prefieren transmitir sus partidos a través de canales de TV de paga o en aplicaciones digitales.

“Una de las virtudes de esto es, sin duda, tener un ingreso seguro. Es importante considerar que las cadenas televisivas también son patrocinadores de los equipos, entonces, hoy encuentran a este patrocinador que, al formar parte de una aplicación o de una televisión de paga, incrementa la tarifa. A eso se le suma lo complicado que se ha vuelto conseguir patrocinios en la etapa post pandemia, por eso la decisión por la que terminan decantándose los equipos”, señala a El Economista, Armando Escamilla, especialista en marketing y patrocinios deportivos.

El ejemplo más reciente son los Bravos de Juárez, quienes dejaron de ser transmitidos por TV Azteca para cambiarse a Fox Sports a partir del torneo Apertura 2022. Necaxa también dejó TV Azteca para quedarse con TUDN y Vix, mientras que otros clubes como Tigres, Atlas y Toluca han cortado algunas de sus transmisiones por TV abierta para apostarle a la plataforma privada de Izzi en los últimos años.

En total, para el actual certamen Apertura 2022, 11 equipos tienen posibilidades de ser transmitidos como locales en señal abierta: Toluca, Tigres, Pumas, América, Cruz Azul y Necaxa por TUDN; Puebla y Mazatlán FC por TV Azteca; así como Atlas, Santos y Chivas por cualquiera de las dos.

Los siete clubes restantes de Primera División, que significan el 38% de los componentes de la Liga MX, van por TV de paga: Rayados, Juárez FC, Querétaro y Tijuana por Fox Sports; Atlético de San Luis por ESPN; en tanto que Pachuca y León van simultáneamente por Fox Sports y Marca Claro.

“La tendencia va hacia allá, cada vez tendremos menos partidos en TV abierta, regresaremos a lo que fueron los inicios de los 90, cuando por otras situaciones se transmitían dos o tres partidos nada más, hoy regresaremos a eso y solo dos o tres partidos serán los que tengan mayores audiencias y sean los más seguidos. La diversificación va a ser cada vez más alta”.

El factor económico es el que está pesando más en la balanza. Una diferencia sustancial se puede observar entre Cruz Azul, uno de los productos estelares de TUDN, frente a Rayados de Monterrey, también uno de los activos primordiales de Fox Sports en México. La Máquina percibe alrededor de 13 millones de dólares por año por la venta de sus derechos de transmisión, mientras que los regiomontanos llegan a los 23 millones, de acuerdo con cifras de Apuntes de Rabona y 90 minutos.

Aunque la cifra económica beneficia a los equipos que se transmiten por TV de paga o streaming, las audiencias se recortan. De acuerdo con cifras compartidas por Nielsen-Ibope a El Economista, la final de vuelta del Clausura 2022 entre Pachuca y Atlas registró un 5% de rating contra un 8.28% que recibió la final de ida entre ambos equipos. La diferencia es que la ida se transmitió por TV abierta (TUDN y TV Azteca), mientras que la de vuelta solo por TV de paga (Fox Sports) y streaming (YouTube).

“Entendiendo que se sacrifica un poco el alcance, es una apuesta que se está haciendo a largo plazo, donde estas aplicaciones y servicios de paga, pero puntualmente las aplicaciones, comiencen a tener un mayor número de suscriptores. Es una apuesta a que estas aplicaciones generen un número mayor de usuarios y esto les dé a los equipos mucho más alcance y que esto se pueda reflejar también en un nivel de patrocinadores”.

De acuerdo con el especialista en patrocinios deportivos, esta transición más constante hacia la TV de paga y las plataformas streaming también afecta los valores de otros acuerdos de los clubes, como las marcas que aparecen en el jersey.

“Se reduce el exposure, con lo cual en un análisis de costo-beneficio, el costo de patrocinio se reduce, ya no tienes como marca el mismo alcance, entonces lo vemos también reflejado con el número de patrocinadores en la playera (…) Es un movimiento en donde como patrocinador tienes un ingreso más alto y tendrás que renegociar algunas tarifas y costos de inversión y ajustarlos, pero si hoy tienes este ingreso seguro es lo que te hará decantar por tomar la opción del dinero que existe, entendiendo que tampoco hay mucho margen ni tiempo para seguir apostando a la TV abierta para ver si caen más patrocinadores, en este momento es muy complicado porque tal vez no caigan”.

Hasta las primeras tres jornadas del Apertura 2022, solo 12 de 27 partidos, que son menos del 50% (44%), han sido transmitidos por señal abierta, lo que ha causado molestias entre los aficionados a la Liga MX en sus comentarios en diversas redes sociales. No todos cuentan con los recursos suficientes para suscribirse a televisión de paga o para hacerse suscriptor de una plataforma digital.

“Habrá que repensar este esquema y tenerlo en cuenta, entendiendo que de todas las grandes ligas del mundo prácticamente ninguna es gratis, pero habrá que cruzarlo también contra el tema país, en donde también sigue siendo muy importante la TV abierta (…) Le están apostando a un nicho de mercado que no es el más grande y vamos a ver muchísimas quejas e inconformidades por parte del grueso de aficionados”, concluye Armando Escamilla.

